Alemania posa con la boca tapada tras la prohibición del brazalete LGTBI: "Los derechos humanos no son negociables"

Los jugadores de la selección alemana dejaron una de las imágenes hasta ahora en el Mundial de Catar después que su once inicial para el duelo de este miércoles ante Japón posase en la foto previa con la boca tapada en señal de protesta por la advertencia de la FIFA de sanciones deportivas si su capitán, Manuel Neuer, portaba el brazalete de 'One Love' en señal de apoyo a la diversidad y la inclusión, derechos que no son respetados en el país anfitrión, según informa Europa Press.

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Ser fuerte junto a otros países. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables", indicó la Federación Alemana en su perfil oficial de Twitter junto a la foto.

El organismo recordó que "eso debería ser evidente", pero que, "desafortunadamente", todavía no lo era. "Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos el brazalete es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", sentenció.