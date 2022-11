Maluma abandona una entrevista al ser preguntado por los derechos humanos en Catar: "He venido a disfrutar"

El cantante colombiano Maluma ha abandonado de forma abrupta una entrevista en un programa israelí en la previa del inicio del Mundial de Catar cuando ha sido preguntado por los derechos humanos en el país. "Es algo que no puedo resolver, sólo he venido aquí a disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol, lo demás es algo en lo que no quiero verme envuelto", ha asegurado antes de salir del plató y tachar de "grosero" al periodista Moav Vardi.

"Shakira y Dua Lipa se negaron a formar parte de esta Copa del Mundo debido al mal récord de Catar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?", ha sido la pregunta del periodista que provocó el incidente.

Tras asegurar que él acude a Catar a " disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol", Vardi repreguntó si entendía que hubiese personas que criticasen su actitud. Ante esto, Maluma miró fuera de cámara y preguntó a alguien si tenía que responder la pregunta. Tras escuchar que no, el cantante se levantó, llamó "grosero" al periodista y abandonó el plató.

Maluma se encuentra en Catar para con motivo de la inauguración del Mundial ya que participa en una de sus canciones oficiales, Tukoh Taka, junto a Nicki Minaj y Myriam Fares. El cantante actuó este sábado en uno de los eventos previos.

Su presencia en Catar se produce después de que durante las últimas semanas varios artistas como Dua Lipa, Shakira, Rod Stewart o Alicia Keys se bajaran del cartel de actuaciones. "Estaré animando a Inglaterra desde mi casa y estaré encantada de visitar Qatar cuando se establezcan todos los derechos humanos que prometieron cumplir cuando les concedieron ser la sede de esta competición", afirmó Lipa.