Bruselas defiende que la imposición de aranceles de Trump sería "ilegal"

La Comisión Europea (CE) señaló este lunes que la imposición de aranceles como pretende el presidente de EEUU, Donald Trump, "sería ilegal y económicamente contraproducente", pero Bruselas evitó hacer una evaluación definitiva ante la ausencia de notificación oficial por parte de la nueva Administración estadounidense, según informa EFE. El nuevo inquilino de la Casa Blanca anunció este domingo que impondría aranceles del 25% al acero y al aluminio que entra en Estados Unidos, una medida que ya tomó durante su primer mandato para proteger la industria de su país en esos dominios.

Estados Unidos es el destino de un cuarto de las exportaciones europeas de acero, una industria sometida a una gran competencia internacional y a la caída de la demanda del sector automovilístico. Durante su primer mandato impuso aranceles del 25% al ​​acero y del 10% al aluminio, pero luego otorgó cuotas libres de impuestos a varios socios comerciales, incluidos Canadá, México y Brasil.

"Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (..) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", dijo Trump este domingo a los medios cuando fue preguntado por los aranceles recíprocos en el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver la Super Bowl. En ese sentido, el republicano dijo que estos aranceles se pondrán en práctica "casi inmediatamente" para "todos los países".

"La imposición de aranceles sería ilegal y económicamente contraproducente, especialmente considerando las cadenas de producción profundamente integradas que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han establecido a través del comercio e inversión transatlánticos", indicó la CE en un comunicado este lunes.

El Ejecutivo europeo agregó que "la UE no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles sobre sus exportaciones" y que reaccionará "para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas". Bruselas afirmó, en su breve nota, que "los aranceles generan incertidumbre económica y afectan la eficiencia e integración de los mercados globales".

En todo caso, la Comisión subrayó que no ha recibido por ahora "ninguna notificación oficial sobre la imposición de aranceles adicionales a los productos de la UE". Señaló además que "los aranceles son, en esencia, impuestos" y "al imponerlos, EEUU estaría gravando a sus propios ciudadanos, aumentando los costos para las empresas y fomentando la inflación".

En la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ofreció unas "perspectivas generales" aunque sin entrar en especulaciones "hasta que las amenazas se vuelvan algo más concreto" y subrayó que "es el momento de la colaboración, no de la confrontación".

En ese contexto, el portavoz comunitario recordó que la UE y EEUU son aliados desde hace mucho tiempo que han "construido una fuerte relación económica basada en valores compartidos, confianza mutua y cooperación", que pondrían en cuestión la imposición de tarifas. "La UE se beneficia de ser una de las economías más abiertas del mundo. La media de tarifas aplicadas a los bienes que importa la UE es muy baja. Más del 70 % de las importaciones entran en la UE sin tarifas", añadió Gill.

Bruselas está "en contra de barreras injustificadas al comercio libre y justo" y mantiene su compromiso con "un terreno de juego nivelado" en las relaciones comerciales. "Siempre daremos los pasos necesarios para proteger nuestros intereses económicos, así como a los negocios, trabajadores y consumidores europeos de medidas arancelarias injustificadas", agregó el portavoz, quien añadió que esas relaciones deben ser "mutuamente beneficiosas basadas en la transparencia, la equidad y crecimiento económico compartido". El portavoz concluyó agregando que la Comisión Europea mantiene su compromiso con el "diálogo constructivo con EEUU y con el resto de nuestros socios comerciales".

París exige represalias inmediatas de la UE a los aranceles anunciados por Trump

Este mismo lunes Francia ya ha exigido que la Comisión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata, en represalia a los anunciados por Trump al acero y al aluminio, indicó este lunes el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot. El presidente de EEUU "ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos. Ahora replicaremos de nuevo", indicó el jefe de la diplomacia francesa a la cadena TF1.

Barrot agregó que corresponderá a la Comisión Europea decidir a qué productos impone esos aranceles y negó querer iniciar una guerra comercial. Bruselas "nos dijo que estaba lista para (replicar) cuando llegara el momento y el momento ha llegado", señaló el ministro. "No hay que tener la mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", agregó.

Albares recuerda que la política comercial está "completamente comunitarizada"

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que la Unión Europea "está preparada para defender los intereses del mercado único". Así lo comentado a los periodistas tras visitar el hangar del aeropuerto de Barajas, desde donde está previsto que salga un avión con ayuda humanitaria para Gaza, al ser preguntado por la respuesta que va a dar la Unión Europea a esta situación que afecta especialmente a empresas españolas.

Sobre este asunto, ha dicho que hay que esperar a ver cómo se concretan los detalles del anuncio, que "la política comercial está completamente comunitarizada en manos de la Comisión Europea" y que todavía no hay una comunicación oficial al respecto.

El ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro, no obstante, que "la Unión Europea está preparada para cualquier eventualidad y para defender los intereses de la Unión Europea y el mercado único". En este sentido, ha defendido la necesidad de "avanzar" en el mercado único para "eliminar barreras" que permitan generar "todos los beneficios y toda la integración de nuestras economías y nuestras industrias".