Beirut, un campamento a cielo abierto para los desplazados del Líbano por los ataques de Israel

Entre las zonas exclusivas de Beirut, Zaitunay Bay y el centro de la ciudad, donde la élite libanesa exhibe su riqueza en bares y restaurantes lujosos, se encuentra una explanada de hormigón aún sin desarrollar conocida como el Waterfront. Normalmente está vacía, habitada solo por algún corredor ocasional o algún SUV que pasa camino a una cena. Pero desde el 2 de marzo, cuando estallaron las hostilidades entre Hezbolá e Israel, esta zona se ha ido llenando de tiendas de campaña y coches pertenecientes a personas desplazadas por el conflicto actual.

“Llegué aquí hace dos días”, dice Mohammad, quien se vio obligado a abandonar su residencia en Dahiye, el suburbio sur de Beirut y bastión de Hezbolá, después de que su lugar de trabajo fuera dañado por bombardeos israelíes. “En los refugios oficiales está más organizado que aquí (Waterfront). Estuve una noche en una escuela hace tres días. Pero como estoy solo y priorizan a las familias, tuve que irme.”

Desde que comenzó la guerra, más de un millón de residentes han sido desplazados de sus hogares, saturando los refugios gestionados por el gobierno. Estos albergan a más de 130.000 personas, una pequeña fracción del total que necesita refugio. Otros se quedan con familiares o amigos, mientras que algunos han intentado alquilar apartamentos en un mercado inmobiliario cada vez más tenso y caro. En comparación con la guerra anterior en 2024, muchos propietarios son ahora más reacios a acoger a desplazados en sus casas, temiendo ataques israelíes dirigidos contra presuntos operativos de Hezbolá. En Skybar, una legendaria discoteca de varios pisos con vistas al Waterfront, se abrieron las puertas para cientos de desplazados durante el conflicto anterior. Esta vez no ha habido una oferta similar.

Esto ha hecho que, para personas como Mohammad, muchos no tengan otra opción que dormir al aire libre. El inicio de la primavera también ha traído la temporada de lluvias en Líbano, con lluvias torrenciales y tormentas casi todos los días.

“No puedo dormir por la noche. Especialmente durante las tormentas. Fue trágico. Mi tienda todavía está mojada por la lluvia de anoche”, dice.

Wael, residente de Qana, en el sur del Líbano, tuvo la suerte de tener buena relación con el dueño de un hotel junto al Waterfront, y se ha estado alojando allí con su hijo. “Pagamos 40 dólares por noche. Es solo para que mi hijo esté seguro. Ya no me importa mi propia seguridad.” Dice que debido al precio, no puede permitirse comprar comida. Así que cada noche va al Waterfront para aprovechar las comidas proporcionadas por ONG y personas particulares que quieren ayudar.

Mirando a su alrededor a quienes viven en tiendas improvisadas, usando piedras para sujetar lonas que de otro modo el viento se llevaría, lamenta su situación. Después de cenar, se sienta y conversa con sus amigos que también se alojan allí. “Todas estas personas tienen casas, cocinas, habitaciones, edificios. No pueden vivir en tiendas así, bajo la lluvia. Es muy duro”, dice.

Una de las personas que proporciona comida a los cientos que están allí es Samer Zahwi, chef y consultor gastronómico originario de la localidad sureña de Qabrikha, donde su casa fue destruida en la última guerra.

Acude al Waterfront todos los días con siete u ocho de sus primos para ofrecer comidas calientes. “Damos de comer a unas 400 o 450 personas, y estamos aquí desde el segundo día que comenzó la guerra.”

Bajo una carpa improvisada, descargan dos enormes ollas, una oveja despellejada, bombonas de gas y varios galones de agua y se ponen a trabajar. Ese día preparan shakriya, un plato tradicional levantino hecho con carne en una salsa de yogur ácida. Cocinado a fuego lento, todo el proceso dura cinco horas. Dice que cada día les cuesta 1.000 dólares, financiados con una mezcla de ahorros personales y donaciones.

Debido a la gran demanda, tiene que rodear la carpa con su furgoneta y cinta para evitar que niños desesperados abrumen a quienes cocinan dentro. Les grita a los cientos que lo rodean para que se calmen. “Les grito, pero luego pienso que quizá tienen derecho a comportarse así.”

“Necesitan comida”, continúa. “Comida caliente. No platos fríos como los que reparte mucha gente. Ves los coches que llegan, dejan cajas y se van. Pero esto es mucho mejor. Esto es una comunidad. Los ves todos los días, y así hacemos amigos.”

Las ONG han suministrado la mayoría de las tiendas de campaña, mantas y comidas en cajas que la gente utiliza. Mohammad dice que “vienen cada noche a dejar suministros”. Pero una queja generalizada es la grave falta de instalaciones higiénicas.

Hussein Zahwi, hermano de Samer, dice que “la situación es mala. No hay baños, la gente no puede lavarse las manos ni ducharse. Algunas personas intentaron donar baños portátiles pero el gobierno no lo permitió. No sabemos por qué. Solo vimos que intentaban traer cabinas, pero la policía llegó y les dijo que se las llevaran. Creo que tal vez es porque el gobierno no quiere que la gente empiece a vivir aquí de forma permanente, así que intentan hacerlo incómodo.”

En su lugar, los desplazados recurren a pedir a los hoteles y mezquitas cercanos si pueden usar sus instalaciones. Una persona viaja una hora hasta la casa de un amigo solo para ducharse.

La mayoría no habla abiertamente sobre lo que piensa del conflicto. Mohammad, él mismo un exmiembro desilusionado de Hezbolá, es uno de los pocos dispuestos a hablar. “Estoy muy enfadado. Estoy arriesgando mi vida por nada. No sé por qué. No es mi lucha. Hay muchas otras personas como yo, pero no les gusta hablar.”

Wael comparte su sentimiento. “No me importa nadie, ni Israel, ni Irán, ni Hezbolá. Me importa mi familia y mi hogar".

“Esperamos una paz eterna, no podemos vivir así. No me importan sus políticas. Solo quiero vivir tranquilamente", concluye.