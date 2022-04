Directo | La ONU debate expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras la masacre de Bucha

10:00 h

La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, acude al Palacio de la Moncloa con voluntad de diálogo y abierto a alcanzar pactos pero ha desvinculado el plan anticrisis de los demás asuntos que se pueden tratar en ese encuentro, del que no disponen de orden del día.

"Creo que esa manera de afrontar las negociaciones al final lo único que hace es bloquearlo absolutamente todo", ha declarado Gamarra en la cadena Cope, al ser preguntada expresamente si la condición sine qua non es bajar los impuestos y si no se hace no habrá acuerdo en nada más.

La "número dos" del PP ha dicho que espera una "actitud diferente" de Sánchez y ha señalado que por parte del líder de su partido hay "máxima disponibilidad para alcanzar los acuerdos que los españoles le están demandado. "Creo que es bueno espera a ver con qué disposición va a estar en el día de hoy", ha manifestado.