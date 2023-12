El entorno de Navalni denuncia que lleva desaparecido una semana

El entorno del dirigente opositor ruso Alexei Navalni ha denunciado este lunes que lleva seis días sin tener constancia de cuál es su paradero, ya que sus abogados no han logrado localizarlo en prisión y no ha comparecido en una vista judicial ni este lunes ni este martes. "Es el sexto día en que no sabemos dónde está Alexei y qué le pasa", ha advertido su portavoz, Kira Yarmish, en su cuenta de la red social X recogido por Europa Press, donde ha explicado que los abogados se han desplazado hasta dos cárceles en las que les han notificado que no les consta su presencia.

Navalni tampoco ha comparecido este martes por videoconferencia en una vista judicial. Yarmish ha afirmado en su cuenta de la red social X que las autoridades han modificado ahora su versión, después de que durante días achacasen su incomparecencia en los tribunales a supuestos problemas de conexión.

Un trabajador de la colonia IK-6 ha confirmado que ya no está en esta cárcel, aunque desconoce su paradero actual, según Yarmish. "Durante seis días, mintieron (...) sólo para ganar tiempo", ha denunciado.

Navalni, con varios frentes judiciales abiertos, cumple una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior. Sus abogados han denunciado las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud, si bien el Gobierno no ha dado ninguna muestra de clemencia hacia una de las voces más simbólicas de disidencia.