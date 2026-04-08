Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para un alto el fuego y negociarán para un plan de paz definitivo

Durante unas horas, el mundo estuvo expectante ante un posible desenlace catastrófico en Irán, pero gracias a Pakistán, durante dos semanas Estados Unidos e Israel han cerrado un alto el fuego en la República Islámica. Donald Trump anunció de madrugada y poco antes de que se cumpliera el ultimátum que él mismo dio que se ponía fin a los bombardeos a cambio de que se reabriese de manera inmediata el Estrecho de Ormuz.

Poco después, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmaba que su país tampoco abrirá fuego y permitirá durante estos 15 días el paso seguro de los buques frente a sus costas. La noticia ha sido celebrada por los mercados y multitud de países y ha provocado que el barril de petróleo cayese por debajo de los 100 dólares.

El único problema de este alto el fuego es Líbano. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, señala que el cese de las hostilidades tiene “efecto inmediato” y se aplica “en todas partes, incluido Líbano”, donde Israel libra una guerra paralela con Hezbolá que pretendía continuar. No obstante, la oficina del Primer Ministro israelí ha comunicado que acepta la tregua en Irán pero el Líbano seguirá bajo las bombas. Sharif ha invitado a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

La tregua

El alto el fuego se dio a conocer poco antes de que finalizase el ultimátum del presidente de Estados Unidos con el que amenazó destruir la infraestructura civil y militar iraní, atacar las centrales energéticas y sumir a Irán en la "Edad de Piedra". Tales fueron las amenazas que hasta el papa León XIV calificó como "inaceptables" las palabras de su compatriota que llegó a elevar el tono horas antes prometiendo la muerte de “toda una civilización esta noche”.

En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha escrito: “Sujeto a que la República Islámica dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”. Su decisión, apunta, llegó después de conversaciones con Sharif, y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, que le pidieron que parase el ataque que llevaba planeando más de una semana.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Poco después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado en el que confirma que que “celebrará negociaciones” en Islamabad durante dos semanas -darán comienzo el día 10 de abril-, en medio de lo que describe como “total desconfianza” con la parte estadounidense, pero matiza que esta tregua “no implica el fin de la guerra”. El texto de Teherán presenta ese diálogo como “una continuación del campo de batalla”, cuyo fin es afianzar en el plano político lo que Teherán ya describía el pasado fin de semana como una victoria militar.

“Irán solo aceptará el fin del conflicto cuando, considerando la aceptación de los principios contemplados en el plan de 10 puntos, se finalicen los detalles en las negociaciones”, señala el comunicado con relación a la propuesta de Teherán, que Trump definía en su mensaje como “una base viable sobre la que negociar”. La televisión estatal iraní ha presentado la prórroga como una “humillante retirada” del presidente estadounidense.

El texto, dirigido a la “noble, grande y heroica nación de Irán”, afirma que la derrota de EEUU e Israel es innegable y que ahora “el enemigo no ve otra salida que someterse a la voluntad de la gran nación de Irán y del honorable Eje de la Resistencia”.

A pesar del asesinato de los altos mandos iraníes, la supremacía aérea y el bombardeo de miles de objetivos militares y no militares, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha mantenido una capacidad de represalia sostenida, ha sabido aguantar y lanzó docenas de misiles y drones a diario contra aliados estadounidenses en el Golfo e Israel.

Y lo que es más importante, la guerra es cada vez más impopular en Estados Unidos. A medida que la población sentía sus efectos en el aumento del coste de la vida y en las gasolineras, alrededor del 61% de los ciudadanos se opuso al conflicto. La popularidad de Trump se ha desplomado en las encuestas.

Israel

Israel, por su parte, ha aceptado este alto el fuego en Irán pero no el fin de las hostilidades en Líbano donde, tras el anuncio de tregua, ya ha matado a varias personas en un ataque contra una ambulancia, según ha informado la agencia estatal de noticias libanesa, NNA. La posición del Estado hebreo en este conflicto giró hace días y convirtió a Hezbolá, el grupo terrorista chií que apoya al régimen islámico, en su principal objetivo, pero también a los los hutíes, en Yemen, y las milicias proiraníes en Irak. Mientras EEUU ataca Irán, Israel se ha dedicado a atacar a los grupos que apoyan al régimen de los ayatolás.

Sabedores de que el alto el fuego en Líbano no iba a ser aceptado por Israel, el Ejército libanés instó a la ciudadanía a posponer su regreso por motivos de seguridad a todas las localidades del sur.

"El mando del Ejército insta a los ciudadanos a posponer su regreso a los pueblos y ciudades del sur y a evitar acercarse a las zonas donde han avanzado las fuerzas de ocupación israelíes, por su propia seguridad, especialmente porque podrían exponerse a los continuos ataques israelíes", informó el mando militar en un comunicado ante los acontecimientos regionales y los rumores sobre un cese de hostilidades.

No obstante, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) lanzaron una andanada contra "las bases de lanzamiento y los lanzadores del régimen terrorista iraní" durante la madrugada de este miércoles pese a la tregua anunciada, según recoge un comunicado del Ejército iraní

Al ser consultadas por EFE, las FDI no se pronunciaron sobre cuándo se iniciaron y concluyeron estos ataques respecto a la entrada en vigor del cese de hostilidades. Israel, por su parte, registró un lanzamiento de misiles iraní a su territorio un cuarto de hora después de que comenzara la prórroga.

La Fuerza Aérea de Israel atacó "decenas de lugares de lanzamiento" para interrumpir una oleada "aún mayor" de misiles balísticos que presuntamente iba a ser disparada contra el país durante la noche.

Un mes de conflicto

Durante este mes de guerra, Washington asegura haber golpeado más de 13.000 objetivos militares iraníes, en especial de sus sistemas de defensa antiaérea, así como sus lanzaderas de misiles y drones, mientras que Teherán ha respondido con más de un millar de misiles, 600 de ellos dirigidos a territorio israelí, y cerca de 4.000 vehículos de ataque no tripulados hacia bases militares o infraestructuras de los aliados de Trump.

En cuanto a fallecidos, más de 5.000 personas han perdido la vida en la región, la mayoría en Irán -al menos 3.636- y Líbano -1.530-.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

El presidente de EEUU ha presentado el anuncio de tregua como una cesión de ambos, pero matiza que en este conflicto su país ha cumplido todos los objetivos militares que buscaba en su ofensiva. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y superado todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo“.

Pedro Sánchez, por su parte, ha celebrado la buena noticia del alto el fuego, pero ha advertido, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España no aplaudirá "a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

El comienzo de las negociaciones han sido saludadas por la mayoría de países e incluso algunos como China han sido propuestos por Irán para que garantice la estabilidad de la zona. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning evitó confirmar cualquier implicación en ese sentido y se limitó a señalar que el país "mantendrá la comunicación con todas las partes" y seguirá trabajando para "llevar la situación hacia un cese integral de las hostilidades".

La Unión Europea, en voz de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha agradecido a Pakistán su mediación y ha calificado como "fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera" y ha prometido seguir coordinándose con los socios de la zona. También la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, escribió en sus redes sociales que el acuerdo "supone un paso atrás para alejar la amenaza tras semanas de escalada" y crea un espacio para la "diplomacia hacia un pacto duradero".

"El acuerdo (...) brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los lanzamientos de misiles, reanudar el tráfico marítimo y crear un margen para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero. El estrecho de Ormuz debe volver a estar abierto al tráfico", urgió.

En España, también han celebrado el alto el fuego de 15 días. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, califica la tregua como un "rayo de esperanza", aunque asegura que todavía nos encontramos "muy lejos de un camino para la paz". En Más de uno, el ministro se ha mantenido en línea con la posición de la UE y ha asegurado que el Gobierno español no va a "escatimar en esfuerzos para apoyar la mediación de Pakistán y de otros países".

Los mercados

El mercado de petróleo y de gas también ha respondido de manera positiva a este alto el fuego. El barril de petróleo brent -de referencia para Europa- para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12%, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

Durante esta madrugada, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16% y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares. De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48%, hasta los 94,9 dólares.

Mientras, el gas natural de entrega a mes vista en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 19% en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh).

Con estos, datos, el primero en pronunciarse ha sido el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, al afirmar que esta caída de los precios de los carburantes debe provocar la bajada tan rápido como fue su subida. "La tregua de 15 días anunciada entre Estados Unidos e Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz. Este avance diplomático tiene primeros efectos sobre el precio del petróleo. Cuando los precios mundiales bajan, los precios en las gasolineras deben bajar, tan rápido como subieron", señaló Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.