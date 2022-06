Semana 14: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Rusia vuelve a atacar Kiev tras más de un mes sin bombardeos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha informado de al menos un herido durante una serie de bombardeos rusos efectuados contra los distritos de Dárnytsia y Dneprovsky, en el sur de la capital ucraniana. La última vez que se produjeron ataques contra Kiev fue el pasado 28 de abril, es decir, hace 38 días. Además, las autoridades ucranianas también han denunciado que un misil ruso ha pasado peligrosamente cerca de la planta de energía nuclear de Pivdennoukrainsk, en el sur del país. Han calificado el incidente directamente como un "acto de terrorismo nuclear". Kiev se encuentra a unos 350 kilómetros al norte de la planta.

Por otra parte, continúan los bombardeos en el Donbás. El alcalde de la ciudad ucraniana de Sloviansk, Vadim Liaj, ha denunciado que hasta 25.000 civiles siguen en la ciudad bajo "constantes bombardeos" de las fuerzas rusas. "La noche ha sido relativamente tranquila, aunque esta semana fuimos bombardeados varias veces. Hay víctimas entre la población civil, pero también viviendas, escuelas", ha afirmado en declaraciones a la televisión francesa BFMTV. Sloviansk es el principal objetivo de la ofensiva rusa sobre la región ucraniana del Donbás. La ciudad ucraniana lleva ya varios días sin suministro eléctrico y de agua, aunque las operaciones de evacuación han permitido sacar de la localidad a unas 75.000 personas.

Erdogan insiste en que mantendrá el veto a Suecia y Finlandia en la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido una semana más en que no admitirá la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que no esté completamente convencido de que ambos países han cortado vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización declarada grupo terrorista por Ankara. "Hasta que nuestras expectativas no queden satisfechas, seguiremos sin cambiar nuestra postura sobre la expansión de la OTAN", ha asegurado durante una reunión de su partido gobernante Partido Justicia y Desarrollo. "En este momento cabecillas de organizaciones terroristas deambulan libremente en Suecia y Finlandia, bajo la protección de los suecos y de los finlandeses", ha añadido. El viceministro turco de Asuntos Exteriores, Faruk Kaymakci, ya advirtió de que si bien son partidarios de la política de puertas abiertas de la OTAN, es condición fundamental que nuevos aspirantes como Suecia y Finlandia retiren el supuesto apoyo que ofrecen a las fuerzas kurdas y dejen de exigir que se restrinja la venta de material armamentístico a Turquía.

Tanto el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, como la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha coincidido en que todos tienen en cuenta las "preocupaciones de seguridad" de Turquía a este respecto para garantizar la adhesión de ambos países como medida de seguridad ante la invasión rusa de Ucrania. No obstante, los esfuerzos de los dos países nórdicos para convencer al mandatario de que no mantienen relación con estos grupos no parecen haber funcionado.

Zelenski reconoce que una quinta parte del territorio de Ucrania está bajo dominio ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reconocido que en torno a una quinta parte del territorio del país está bajo dominio ruso, cuando ya se cumplen más de cien días desde el inicio de la guerra. "El 20% de nuestro territorio está bajo el control de los ocupantes", ha informado Zelenski durante una intervención por videoconferencia ante el Parlamento de Luxemburgo. También ha afirmado que cada día mueren "entre 60 y cien soldados" en combates con las fuerzas rusas y las milicias separatistas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Durante estos días, Ucrania ha hecho realizado comentarios sobre distintos países. Aunque el país ha agradecido al Gobierno español las más de 200 toneladas de ayuda militar proporcionadas hasta el momento, han considerado la cantidad como insuficiente debido a la gravedad de la situación. En concreto, ha solicitado la entrega de tanques Leopard pues la actual remesa solo alcanza "para dos horas de combates".

Por otra parte, Ucrania y Hungría se han enzarzado en un cruce de declaraciones después de que el presidente del Parlamento húngaro, Laszlo Kover, asegurase que el presidente ucraniano padecía problemas mentales. Kover criticó a Zelenski por supuestamente dirigirse en fuera de tono a líderes internacionales en sus peticiones para recibir armamento. "No recuerdo que el líder de un país que necesita ayuda se permitiera ese tono hacia nadie, incluso en Hungría y Alemania", lamentó. "Debe tener algún problema de salud mental, de índole personal", ha añadido.

Putin acusa a Occidente de prolongar "el mayor tiempo posible" la guerra en Ucrania con sus envíos de armas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a Occidente de dilatar la guerra en Ucrania con sus constantes envíos de armas a las fuerzas ucranianas que combaten contra la invasión rusa. También ha advertido de que su país podría comenzar a atacar nuevos objetivos si descubre que están llegando misiles de largo alcance a manos de los defensores ucranianos. "Todo este alboroto sobre las entregas adicionales de armas tiene, en mi opinión, un solo objetivo, prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible", ha hecho saber durante una entrevista con la cadena pública Rossiya-1.

Asimismo, Putin ha asegurado que los problemas alimentarios a nivel global comenzaron "mucho antes" que la "operación militar" de Rusia en Ucrania, y ha detallado que apoyará la exportación de granos a través de puertos ucranianos bajo su control. "Los problemas comenzaron a perfilarse ya desde febrero de 2020 durante la lucha contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus", ha aseverado el presidente ruso. Asimismo, el mandatario ha culpado a las sanciones contra Moscú como otro de los obstáculos para el suministro de cereales y fertilizantes, por lo que ha instado a las potencias occidentales a levantar las sanciones contra su país.

La UE sanciona al círculo más cercano de Putin, incluida la exgimnasta Alina Kavaeba

La Unión Europea ha adoptado formalmente sanciones contra 65 individuos y 18 entidades implicadas en la invasión rusa de Ucrania. En estas sanciones están incluidas varias personas consideradas del círculo más estrecho de Vladimir Putin, como la exgimnasta Alina Kavaeba, a la que muchos señalan como amante del presidente, y numerosos altos mandos militares rusos y bielorrusos. Esta medida, unida a las sanciones contra familiares de políticos como la mujer e hijos del portavoz presidencial, Dimitri Peskov, y contra más oligarcas buscan estrechar el cerco sobre individuos ya sancionados para que no haya intentos de saltarse las medidas, han explicado fuentes europeas.

No obstante, este tanda no ha incluido al Patriarca Kirill, tal y como demandaba Hungría, que bloqueó la aprobación del paquete para que se retirara su nombre de la lista de sancionados pese al acuerdo cerrado por los líderes de la UE. El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha explicado que la falta de sanciones al Patriarca Kirill en el paquete de sanciones a Rusia se debe a los "límites en política exterior". Además, ha añadido que "los líderes religiosos no deben quedar exentos de responsabilidad por apoyar la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin", según ha afirmado.