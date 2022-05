Semana 13: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Zelenski cree que la guerra podría acabar “en semanas” con un apoyo “unánime y honesto” de Occidente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado este viernes que un apoyo “unánime y honesto” a Ucrania podría hacer que el fin de la invasión rusa a su país llegase en semanas en lugar de meses. “Si el mundo está verdaderamente unido y es honesto sobre esta agresión rusa contra nuestro estado soberano, la velocidad para poner fin a esta guerra se medirá en semanas. Semanas, ni siquiera meses”, ha dicho. A medida que la ofensiva rusa en el este de Ucrania se recrudece, con “combates de intensidad máxima” y bombardeos constantes, el Gobierno de Kiev ha ido alzando cada vez más la voz para denunciar las atrocidades de las tropas rusas y conseguir que los aliados le envíen más armas.

Por otra parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha intervenido este jueves en el Foro de Davos y se ha mostrado convencido de que “Putin no ganará su guerra” y que “ya ha fracasado al no alcanzar sus objetivos estratégicos”. Cree que el presidente ruso, “solo negociará seriamente la paz cuando se dé cuenta de que no puede quebrar la defensa ucrania”. “Debemos hacerle entender que no habrá una paz dictada; Ucrania no la aceptaría, ni nosotros tampoco”, ha dicho.

Una nueva ofensiva en Járkov se cobra la vida de 16 civiles

Las autoridades de Járkov han advertido este martes de que el Ejército ruso se está preparando para iniciar una nueva ofensiva en el territorio, ubicado en el este de Ucrania, al norte del Dombás. Así, el gobernador de esta región ucraniana, Oleg Sinegubov, ha apuntado que "los invasores rusos en la región están centrados ahora en mantener sus posiciones, pero están preparándose para retomar la ofensiva", según recoge la agencia ucraniana UNIAN.

Este jueves, al menos siete civiles han muerto y otros 17 han resultado heridos como consecuencia de un bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas en la ciudad de Járkov, la segunda mayor de Ucrania, según han informado las autoridades locales. El gobernador Sinegubov ha confirmado ataques sobre distintos barrios de la ciudad y ha asegurado que Rusia está tratando de "aterrorizar" a la población local, según la agencia de noticias UNIAN. Además, este viernes, las autoridades de Járkov han denunciado de nuevo la muerte de al menos nueve civiles en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas rusas en el que otras 19 personas han resultado heridas.

Sinegubov ha explicado que entre los fallecidos se encuentra un menor de apenas cinco meses que paseaba por la calle junto con sus progenitores, uno de los cuales también ha muerto, recoge la agencia de noticias Ukrinform. Los últimos ataques rusos, según ha lamentado el gobernador, se han dado contra zonas residenciales, lo que considera una estrategia desde Moscú para causar pánico entre la población.

Italia y Ucrania instan a Putin a que desbloquee los depósitos de cereal que están almacenados en los puertos del mar Negro

Las consecuencias económicas, energéticas y alimentarias de la guerra son ya una realidad en Ucrania y en buena parte del mundo. Como uno de los grandes graneros del continente, los focos se han centrado desde hace semanas en el suministro de cereal, razón por la que Italia ha instado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a que desbloquee el que tiene almacenado en los puertos del Mar Negro. Así se lo ha ha hecho saber en una llamada telefónica este jueves el propio Mario Draghi al líder del Kremlin.

Zelenski ha asegurado este viernes que el mundo está al borde de experimentar varias crisis a la vez. El mandatario ha recordado, al igual que lo ha hecho Italia, que Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo y ha abordado de las consecuencias del bloqueo por parte de Rusia de los puertos en el mar Negro y en el mar de Azov. “En estos momentos, hay 22 millones de toneladas de cereales almacenados en silos en Ucrania y no podemos enviarlos a mercados internacionales. Esto puede provocar aumentos catastróficos de los precios de los alimentos", ha explicado. Entre 40 y 50 millones más de personas "están en riesgo de hambre este año", según Naciones Unidas. "El hambre nunca llega sola y puede provocar caos político en algunas zonas del mundo”, ha advertido.

La ONU eleva a más de 4.000 su balance de civiles muertos en Ucrania y la cifra de refugiados supera ya los 6,7 millones

La ONU ha confirmado la muerte de más de 4.000 civiles desde que Putin dio orden de invadir Ucrania el 24 de febrero, según un nuevo balance que la propia organización asume como parcial, ya que estima que la cifra real de víctimas es "considerablemente mayor". En concreto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUR) ha constatado 4.031 fallecidos y 4.735 heridos entre la población civil. Al menos 261 niños han perdido la vida, mientras que más de 400 han sufrido heridas. Las autoridades rusas han asegurado que no incluyen entre sus objetivos a la población civil, a pesar de las evidencias que dan cuenta de ataques sobre objetivos teóricamente protegidos o de matanzas indiscriminadas, por ejemplo en localidades cercanas a Kiev como Bucha.

Por otra parte, más de 6,7 millones de personas se han visto obligadas a salir de Ucrania desde el 24 de febrero, según ACNUR, que ha detectado también más de 2,1 millones de retornos a territorio ucraniano. Naciones Unidas ha advertido de que la cifra de refugiados seguirá subiendo si no hay un alto el fuego e incluso vaticinó el pasado abril que podrían abandonar Ucrania unos 8,3 millones de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene registrados ya más de ocho millones de desplazados internos. La portavoz de ACNUR, Olga Sarrado, ha explicado que el ritmo de llegadas a Polonia, el país que más refugiados ha recibido, ha caído desde las más de 100.000 diarias registradas a principios de marzo a unas 20.000 de media en mayo, al tiempo que ha confirmado "más movimientos pendulares".

Ucrania condena a cadena perpetua al primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra

Un tribunal de Ucrania ha condenado este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso acusado de crímenes de guerra por el asesinato de un civil en el marco de la invasión desencadenada el 24 de febrero, en el primer juicio en el país por estos cargos desde el inicio de la guerra. El tribunal del distrito Solomianski de Kiev ha indicado que el militar, Vadim Shishimarin, ha sido declarado culpable de "ofensas criminales bajo la cláusula segunda del artículo 438 del Código Penal de Ucrania", por lo que ha recibido cadena perpetua, según ha informado la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

El citado artículo contempla penas de cárcel por "tratamiento cruel de prisioneros de guerra o civiles, deportación de población civil para que realicen trabajos forzosos, saqueo de los recursos naturales en territorios ocupados, uso de métodos de guerra prohibidos por los instrumentos internacionales o cualquier otra violación de las normas de la guerra reconocidos por los instrumentos internacionales aceptados por el Parlamento ucraniano". Así, resalta que las personas declaradas culpables de estos hechos pueden ser condenadas a penas de entre ocho y doce años de cárcel, mientras que estos mismos actos acompañados del cargo de asesinato elevarían las sentencias a periodos de entre diez años de prisión y cadena perpetua, como ha sido en el caso de Shishimarin.