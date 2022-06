Semana 15: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Las tropas rusas atacan con fuerza Severodonetsk y anuncian el sitio de una planta química en la ciudad ucraniana

Durante la semana 15 de la guerra en Ucrania, las tropas rusas han centrado sus fuerzas en atacar la ciudad de Severodonetsk, al este del país. Las milicias de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL) confirmaron hace ya más de diez días el inicio del "asalto" a Severodonetsk en colaboración con el Ejército ruso. La localidad es el último bastión de la autoproclamada república de Lugansk bajo aún sigue bajo control ucraniano. Si la ofensiva continúa y la ciudad es ocupada completamente por las tropas rusas, supondría un hito para Rusia.

Este viernes, las autoridades de Lugansk han informado de que las tropas rusas han sitiado la planta química de Azot, ubicada en la ciudad de Severodonetsk, con decenas de soldados ucranianos en su interior. "Un pequeño grupo de formaciones ucranianas en el territorio de la planta química de Azot ya no pueden abandonar las instalaciones. Todas las rutas de escape les han sido cortadas", ha informado en sus redes sociales el embajador de la RPL en Moscú, Rodion Miroshnik. A comienzos de junio el gobernador regional de Luganks, Sergei Gaidai, cifró en cerca de 800 las personas que se refugiaban en las instalaciones de la planta química, aunque Miroshnik no se ha aventurado a confirmar la cifra de los ucranianos que se protegen en Azot.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya aseguró el miércoles de que la batalla en Severodonetsk "es probablemente una de las más difíciles de esta guerra". "Severodonetsk sigue siendo el epicentro del enfrentamiento en Donbás. Es una batalla muy dura, muy difícil. Probablemente una de las más difíciles de toda esta guerra", ha subrayado el mandatario en un comunicado de la Presidencia de Ucrania.

Von der Leyen acusa a Putin de usar los alimentos como parte de su "arsenal de terror"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado este miércoles al Gobierno de Vladimir Putin de utilizar los alimentos como parte de su "arsenal de terror" al bombardear las producciones de grano en Ucrania e impedir sus exportaciones, con el objetivo de generar una grave crisis alimentaria a escala global. "Se trata de un asedio frío, insensible y calculado por parte de Putin sobre los países y gentes más vulnerables en el mundo. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal de terror del Kremlin", ha denunciado Von der Leyen en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha evocado una "colisión de crisis", en alusión a otras cíclicas o estructurales, incluido el cambio climático, que, a su juicio, se verán "agravados de manera masiva y deliberada por las acciones de Putin". El presidente ruso mantiene bloqueados los puertos ucranianos y ha dirigido ataques contra los almacenes de grano en el país. De este modo, Von der Leyen ha insistido en denunciar que Moscú "usa el hambre como arma" y ha advertido de que las sanciones impuestas hasta ahora por la Unión Europea en respuesta a la guerra han sido diseñadas "con cuidado para evitar un impacto negativo" en la producción alimentaria.

Ucrania agota sus reservas de munición y ya depende exclusivamente de la ayuda militar internacional

El número dos de la Inteligencia militar ucraniana, Vadim Skibitski, ha confirmado este viernes que el Ejército ha agotado sus reservas de munición. De esta forma, el país depende exclusivamente de la ayuda militar internacional para defenderse de la invasión rusa. "Esto se ha convertido en una guerra de artillería y estamos perdiendo", ha avisado Skibitski en declaraciones al diario británico The Guardian. "Todo depende ahora mismo de la ayuda que Occidente nos entrega. Hemos agotado casi toda nuestra munición de artillería", ha avisado el responsable de Inteligencia.

Ucrania ha disparado entre 5.000 y 6.000 proyectiles de artillería al día, teniendo en cuenta que antes del inicio del conflicto Rusia aventajaba a Ucrania "entre 10 y 15 proyectiles a uno". "Nuestros aliados internacionales", ha apuntado, "nos han dado un 10 por ciento de lo que tiene Moscú". El objetivo principal de Ucrania es conseguir que Occidente suministre lo antes posible los esperados sistemas de multilanzamiento de cohetes de largo alcance para destruir las posiciones de artillería rusas y espera concretar una propuesta de cara a la próxima reunión del grupo de contacto de la OTAN el 15 de junio.

La ONU cifra en más de 4.300 los civiles muertos desde el inicio de la guerra

El número de civiles que han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania ha ascendido a 4.302, mientras que los heridos se sitúan ya en 5.217, según el último balance difundido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. "Desde las 04:00 horas del 24 de febrero de 2022 hasta la medianoche del 8 de junio, la ONU ha registrado 9.519 víctimas civiles en el país: 4.302 muertos y 5.217 heridos", ha indicado el organismo a través de un comunicado. En las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país, 2.493 personas han perdido la vida, mientras que otras 2.979 han resultado heridas. El texto precisa que, en el territorio controlado por Kiev, se han registrado 2.339 muertos y 2.326 heridos, mientras que en las zonas bajo el control de las fuerzas separatistas prorrusas han fallecido 154 personas y otras 653 han resultado heridas.

En los últimos días, cuatro civiles han muerto y once han resultado heridos después de bombardeo de las tropas rusas en varios puntos de la región separatista de Donestk. Por su parte, las autoridades de Donetsk han denunciado la muerte de diez civiles en ataques con artillería perpetrados el pasado lunes por el Ejército de Ucrania. Además, la ONG Human Rights Watch ha acusado este viernes a las fuerzas rusas de las muertes de casi un centenar de civiles durante dos semanas de bombardeos ocurridos a principios de marzo en la ciudad ucraniana de Chernígov. Estos ataques aéreos suponen una violación flagrante de las leyes de la guerra por emplear munición de racimo, prohibida bajo cualquier circunstancia desde 2010 por la Convención sobre Municiones de Racimo, en al menos una ocasión y por fijar a hospitales entre sus objetivos.

Rusia descarta nuevos cortes en el suministro del gas a otros países

El Gobierno de Rusia ha asegurado que ya se ha cortado el gas a todos los países que no han accedido a pagar el suministro en rublos, por lo que no se prevén nuevas desconexiones como las que ya han sufrido Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. "Aquellos países que reciben el gas ya están funcionando conforme al nuevo sistema", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en alusión al protocolo establecido a principios de abril por el presidente ruso, Vladimir Putin, para penalizar a los gobiernos considerados "hostiles", informa la agencia TASS. El procedimiento establece que los clientes internacionales deben abrir cuentas especiales en el Gazprombank, una para los pagos en divisa extranjera y otra para las conversaciones en rublos, desde la que partiría el abono final a la empresa Gazprom. La Comisión Europea ha concluido que acatar este sistema no implica violar las sanciones de la UE, ya que el pago inicial se realiza en euros o dólares.

Por otra parte, el plan de la Unión Europea para consumir menos gas ruso supondrá más inflación y menos crecimiento los próximos años. La agencia Moody's ha estimado que los precios del gas en Europa seguirán altos al menos durante los próximos tres a cinco años, lo que probablemente conducirá a altos precios de la electricidad y a precios elevados en general a medio plazo. Asimismo, ha señalado que la posibilidad de reemplazar a corto plazo el gas ruso con la oferta procedente de otros países "es limitada", dado lo sustancial del volumen de gas ruso importado, aproximadamente el 40% del total en 2021.