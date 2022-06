Semana 16: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Bruselas pide para Ucrania el estatus de candidato a la UE, pero con ciertas condiciones

La Comisión Europea propuso este viernes otorgar a Ucrania el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea, aunque en su dictamen fija una serie de condiciones. Tras examinar la solicitud en tiempo récord, el Ejecutivo europeo emitió un dictamen favorable en el que recomienda a los Estados miembro conceder el estatus de candidato, solo un día después de que Francia y Alemania expresaran en su visita a Kiev su apoyo rotundo a este paso. Las recomendaciones y argumentos de Bruselas servirán de base para el debate entre jefes de Estado y de Gobierno de la cumbre los próximos 23 y 24 de junio, en el que los Veintisiete decidirán no solo qué responden a la petición de entrada al club de Ucrania, sino también de Georgia y Moldavia. Será en ese debate de líderes europeos en los que se perfilen más esas condiciones, la "hoja de ruta" en palabras del presidente francés, Emmanuel Macron. Eso si, cualquier decisión que adopten los Veintisiete sobre el estatus de candidato de Ucrania debe tomarse por unanimidad.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aplaudió la "histórica decisión" de la Comisión Europea y dijo que "acerca la victoria" en la guerra con Rusia. Así, dio las gracias a su presidenta, Úrsula von der Leyen, y a todos los miembros del organismo por lo que describió como "una decisión histórica". "Espero un resultado positivo la semana que viene en el Consejo Europeo", destacó.

El Kremlin, por su parte, indicó que "sigue con mucha atención" la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, si bien manifestó que la situación "sigue en un plano diferente" al militar. "Por supuesto, requiere que incrementemos nuestra atención, porque ya saben todos sobre la intensificación de las discusiones en Europa sobre el fortalecimiento del componente defensivo de la UE", explicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Gazprom reduce el suministro de gas a Europa

Desde este martes, Gazprom anunció las reducciones de gas que hará a distintos países de Europa. En primer lugar, la empresa rusa comunicó que reducirá un 40% el suministro que envía a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania. Atribuyó este corte a los retrasos en los arreglos de varios equipos por parte de la firma alemana Siemens y no aludió a razones políticas para este nuevo recorte, que anunció sólo unos días después de que el Gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países "hostiles" que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas.

Este miércoles, la empresa hizo público que Italia sería el siguiente país en registrar cortes. Gazprom redujo en un 15% el suministro de gas, y no explicó el porqué de esta decisión.

Por último, este viernes Eslovaquia se sumó a la lista de países europeos afectados. La empresa gasista redujo a la mitad el suministro, y el proveedor de energía del país, SPP, denunció en las últimas jornadas que los envíos han ido decreciendo de forma paulatina. Eslovaquia compra actualmente a Rusia más del 80% de la energía que consume.

En cuanto a Francia, la empresa que gestiona la red de transporte de gas en el país, GRTgaz, anunció este viernes que el país ya no recibe desde el miércoles gas ruso por gasoducto. Esto se debe al fin del suministro llegado desde Alemania, aunque descartó que pueda haber incidencias e informó de un repunte de la energía llegada desde España.

Por su parte, el Kremlin negó que los recortes de gas hacia países de la UE anunciados esta misma semana tengan una intencionalidad política y se ciñó a la versión de Gazprom, que atribuye la reducción en el suministro a problemas de carácter técnico. "Sólo sabemos que hay un problema con las turbinas", dijo el portavoz del Kremlin Peskov.

Macron, Scholz, Draghi, Iohannis y Johson visitan Kiev

Este jueves, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo rumano, Klaus Iohannis, se reunieron con Zelenski en el Palacio Mariyinski, en el centro de Kiev. Con su visita, los líderes quisieron mostrar su apoyo a Ucrania en la lucha contra Rusia y sobrepasar las críticas recibidas desde Ucrania por la falta de medidas más contundentes. "Este es un momento relevante. Es una señal de unidad para todos los ucranianos", aseveró Macron tras llegar a la capital. Los mandatarios europeos recorrieron previamente las calles de la ciudad de Irpin, tomada durante semanas durante las fuerzas rusas y que "es al mismo tiempo una localidad devastada y heroica", en palabras del presidente galo. Tras la visita, Zelenski calificó este jueves de "día histórico" para su país. "Hoy es un día verdaderamente histórico: Ucrania ha sentido el apoyo de cuatro poderosos Estados europeos. Y en particular el apoyo a nuestro movimiento hacia la Unión Europea. Italia, Rumanía, Francia y Alemania están con nosotros. Los cuatro líderes, Draghi, Johannes, Macron y Scholz, apoyan la candidatura de Ucrania", detalló el mandatario ucraniano.

El primer ministro británico, Boris Johnson, visitó por segunda vez Kiev este viernes, donde se reunió con el presidente de Ucrania. El presidente Zelenski publicó un vídeo en su canal de Telegram donde se muestra la llegada del primer ministro Johnson, así como parte de su reunión y visita por las dependencias del palacio Mariyinski. "Muchos días de esta guerra han demostrado que el apoyo de Reino Unido a Ucrania es firme y decidido. Me alegra ver al gran amigo de nuestro país Boris Johnson de nuevo en Kiev", trasladó el mandatario ucraniano.

Kiev hunde otro buque ruso y Putin dice que no quiere convertir el Donbás en Stalingrado

El Gobierno de Ucrania informó este viernes de que la Armada ucraniana hundió un remolcador ruso en el mar Negro con un misil antibuque cuando se dirigía con personal y una carga de armas hacia Isla de las Serpientes. Se trata del segundo buque que hunden las tropas ucranianas, pues el pasado abril el Ministerio de Defensa ruso informó de que el buque insignia de su flota del mar Negro, el Moskva, se hundió mientras era remolcado tras sufrir un incendio a consecuencia de un ataque del Ejército ucraniano. Según confirmó el Ministerio de Defensa en su perfil oficial de Twitter, así como el jefe de la oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en su perfil de Telegram, el remolcador "no interfirió con las fuerzas militares ucranianas".

El Ejército ruso trata de organizar su ofensiva en Ucrania de tal modo que las ciudades del Donbás no se conviertan en una especie de Stalingrado, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del XXV Foro Económico Internacional de San Petersburgo. "Durante la realización de la operación militar especial no debemos convertir las ciudades y localidades que liberamos en una especie de Stalingrado", afirmó, en referencia a la mítica ciudad soviética reducida a ruinas durante la Segunda Guerra Mundial. Según el mandatario ruso, "se trata de algo natural, en la que piensan nuestros militares cuando planifican las acciones de combate".

Cerca de 320 los niños han muerto desde el inicio de la guerra con Rusia

Las autoridades de Ucrania elevaron este jueves a cerca de 320 el número de niños muertos desde el inicio de la invasión rusa, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Ucrania, al tiempo que denuncian que cerca de 600 han resultado heridos en el marco de los combates. La Fiscalía ucraniana indicó en un comunicado publicado en su página web que hasta ahora ha podido verificar 138 niños muertos y 581 heridos, si bien resalta que "estas cifras no son finales, ya que el trabajo está en marcha en lugares de hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados y liberados".

Así, manifestó que la provincia de Donetsk es la que acumula un mayor número de víctimas, con 297 entre muertos y heridos. Por detrás figuran la región de Járkov, con 170; la de Kiev, con 116; la de Chernígov, con 68; la de Lugansk, con 54; la de Jersón, con 52; y la de Mikolaiv, con 48. La Fiscalía detalló además que pudieron verificar la muerte de dos familias y sus cinco hijos en un bombardeo ejecutado por las fuerzas rusas el 15 de marzo contra un edificio en Mariúpol. Durante la jornada del miércoles confirmó la muerte de otros 21 niños durante la ofensiva rusa contra esta ciudad, situada en el sureste de Ucrania.