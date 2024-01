Trump arrasa en los caucus republicanos de Iowa, la primera cita de las primarias estadounidenses

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha ganado este lunes los caucus republicanos de Iowa con un 51,1% de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 94% del escrutinio.

Así, Trump ha logrado la victoria en todos los condados excepto en uno y se ha hecho con 20 delegados (con 55.432 votos), una cifra muy superior a la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con ocho delegados (23.054 votos, el 21,2%), y a la ex embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con otros cuatro delegados y la victoria en el condado de Johnson (20.687 votos, un 19%) tal y como recoge la cadena de televisión CNN.

El exmandatario ha asegurado que se siente "reforzado" y "enormemente honrado" por los resultados, y ha vuelto a señalar que su objetivo es "Hacer América Grande de Nuevo" (Make America Great Again', su eslogan de campaña en inglés), tal y como "hizo en su mandato". "Me siento genial. Me siento muy honrado (...). Tenemos que recuperar nuestro país, (...) ha pasado por muchas cosas malas en los últimos tres años y continúa pasando por cosas malas", ha declarado Trump en una entrevista exclusiva a la cadena Fox News.

DeSantis y Haley seguirán competiendo en las primarias

DeSantis ha criticado la campaña en su contra, y ha agradecido a los electores su apoyo para darle el segundo puesto; aún así, ha lamentado que "les hayan quitado el billete de Iowa". Haley se ha presentado como una opción "renovadora" y ha cargado contra la "avanzada edad" de Trump y del actual presidente, Joe Biden, cuyas políticas "han profundizado la deuda" estadounidense y que además han fallado en su visión del futuro del país.

Por su parte, el candidato republicano Vivek Ramaswamy ha anunciado su salida de la carrera presidencial tras los resultados de esta noche (dos delegados y 8.221 votos, lo que supone un 7,7%) y acto seguido ha mostrado su apoyo a Trump. El candidato restante, Asa Hutchinson, que ha conseguido 190 votos (0,2%), no se ha pronunciado por el momento.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, reconocido aliado de Trump, ha felicitado al expresidente por su victoria en Iowa, y ha elogiado a los votantes por las duras condiciones climáticas en las que han tenido que elegir al candidato del Partido Republicano. Además, ha cargado contra las políticas económicas y fronterizas del actual presidente, Joe Biden, y ha expresado que el país mejorará con Trump, cuya eventual victoria en las elecciones presidenciales "hará que la Casa Blanca y el Congreso trabajen juntos para construir el muro y para acabar la crisis fronteriza de Biden, reducir la inflación, restaurar la economía creciente y reconstruir el Ejército".

"Su decisiva e histórica victoria esta noche debería movilizar a nuestro partido a cerrar filas para que podamos alcanzar la victoria en noviembre", ha resaltado Johnson en un comunicado.

Primera cita republicana

La primera cita del calendario de primarias estadounidenses ha comenzado este lunes con la previsión de que Trump se haría con la victoria en una jornada marcada por un frío "histórico" de 20 grados bajo cero, que ha dejado intensas heladas. El propio exmandatario había apuntado en la previa que esperaba tener "una noche tremenda" y había resaltado que "nunca ha visto un ánimo como el que hay ahora en todo el país, en Iowa".

El calendario para la nominación del candidato del Partido Republicano incluye primarias con votación al uso con urnas, pero también caucus, en los que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas.

En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales —este año tendrán lugar el 5 de noviembre—.

El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).