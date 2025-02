Trump firma una orden ejecutiva que da más poder a Musk para recortar el gasto público

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que otorga mayor autoridad al magnate Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para supervisar más de cerca el gasto de las agencias federales. La medida, en la práctica, expande el poder del multimillonario para intervenir en la Administración pública a través de su labor en esta oficina y obliga a las agencias a colaborar con él, según informa EFE.

En concreto, el texto instruye a las agencias a colaborar con el equipo de DOGE para revisar contratos y subvenciones, con el objetivo de reducir, modificar o incluso cancelarlos, según el texto de la orden.

El proceso para modificar o anular contratos ya vigentes comenzará "de inmediato" y se dará prioridad a aquellos vinculados a "instituciones educativas y entidades extranjeras en casos de despilfarro, fraude y abuso", de acuerdo con la orden.

Asimismo, se exige a las agencias que establezcan un sistema para "registrar cada pago" relacionado con contratos y subvenciones, además de proporcionar una "breve justificación por escrito" para cada uno, algo que ya es una práctica habitual en varios departamentos.

Trump cede protagonismo a Musk en la primera reunión de su gabinete

La orden ejecutiva se produce tras la primera reunión de Gabinete de Trump, en la que Musk, pese a no ser miembro, tuvo un papel destacado exponiendo sus esfuerzos en DOGE para reducir la burocracia y combatir lo que calificó de "fraude", aunque no aportó pruebas al respecto. El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX no estaba sentado en la mesa, sino en segunda fila, pero fue la primera persona a la que Trump le cedió la palabra tras su declaración inicial y una oración.

Con una gorra y una camiseta con el lema "Tech Support" inscrito en la parte delantera, Musk aseguró que la labor que está haciendo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es decisiva: "Necesitamos movernos rápido si queremos lograr una reducción del déficit de un billón de dólares en el ejercicio fiscal 2026". Si no se hace nada, el país entrará "en bancarrota", añadió el empresario, que dijo estar recibiendo muchas amenazas de muerte por su labor.

Su presencia en este primer encuentro había sido cuestionada porque no forma parte del gabinete. Quienes se sentaron a derecha e izquierda del mandatario fueron los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth.

La orden firmada ahora aumenta aún más el poder que Musk ha adquirido dentro de la Administración, lo que ha suscitado el rechazo de empleados públicos, sindicatos y la oposición demócrata, que denuncian control del magnate sobre las actividades y falta de transparencia.

Hasta ahora, Musk ha tomado decisiones drásticas, como el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), la congelación de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y la oferta de indemnizaciones a empleados públicos para incentivar su renuncia, bajo la amenaza de despidos forzosos para quienes no las aceptaran.