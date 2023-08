A diez días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, uno de los candidatos fue asesinado a tiros en Quito el miércoles por la noche, causando conmoción en este pequeño país centroamericano asolado por el narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso ha decretado un duelo nacional de tres días.

La víctima, el ex periodista de investigación Fernando Villavicencio, de 59 años, conocido por denunciar la corrupción durante las presidencias de Rafael Correa (2007-2017) y Lenin Moreno (2017-2021), se había presentado a la carrera por la presidencia bajo el lema: "Es la hora de los valientes".

El hombre, que se había granjeado muchos enemigos con sus investigaciones, afirmaba querer luchar contra las distintas mafias y denunciaba un "narcoestado", donde mandan los cárteles colombianos y mexicanos. También se dio a conocer denunciando la corrupción en el sector petrolero –donde había trabajado antes de ser periodista–, uno de los principales recursos del país.

El martes presentó una denuncia ante el Fiscal General del Estado para que se abriera una investigación contra ex funcionarios vinculados a temas petroleros en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

"En mi gobierno vamos a tomar el control de las reservas petroleras para que el petróleo se destine ahora a educación, obras públicas y salud, y también vamos a expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo", había declarado durante su campaña.

Fue asesinado el miércoles por la noche al final de un mitin electoral en Quito, la capital, cuando subía a su coche. "Había recibido numerosas amenazas de muerte y contaba con protección policial y un coche blindado", declaró a Mediapart uno de sus amigos, el periodista Juan Carlos Calderón, director de la web de investigación Plan V. Según Calderón, había decidido "dedicarse a la política porque pensaba que este país necesitaba un cambio, luchar contra la corrupción que estaba minando Ecuador".

La violencia del narcotráfico

Villavicencio fue elegido diputado en 2021, al mismo tiempo que el ex banquero de derechas Guillermo Lasso llegaba a la presidencia. Lasso, que se enfrentaba a un proceso de destitución, disolvió la Asamblea Nacional en mayo y convocó elecciones anticipadas, a las que no se presenta debido a su impopularidad. El país está sumido en una crisis interminable, debida no sólo a la situación económica, sino también a la violencia provocada por el narcotráfico.

Como explica a Libération Régis Dandoy, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito, "Ecuador es un pequeño país situado entre Perú y Colombia, que son los dos principales productores de cocaína del mundo". “Para estos dos países", prosigue, "Ecuador se ha convertido en un punto de salida, a través de sus puertos entre otros, de la cocaína con destino a Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Se ha convertido en presa fácil del narcotráfico, que se ha instalado con todos los problemas que conlleva: delincuencia, asesinatos, corrupción, tráfico de influencias, etc.".

Hace unas semanas, Villavicencio había revelado las amenazas recibidas por parte de un grupo armado vinculado al cártel mexicano de Sinaloa, Los Choneros. "Esto sólo confirma que nuestras propuestas de campaña afectan seriamente a esas estructuras criminales. Y aquí estoy, dando la cara. No les tengo miedo. Durante 20 años he trabajado en este país contra esas estructuras criminales, y repito: no les tengo miedo", dijo en un vídeo, según El País.

Las Fuerzas Armadas están movilizadas en todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y unas elecciones libres y democráticas el 20 de agosto. El Presidente Guillermo Lasso

Poco después del asesinato de Villavicencio, el presidente Lasso apareció en televisión para anunciar que uno de los asesinos había sido abatido y que habían sido detenidas seis personas en el marco de la investigación. "Aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales reciban el máximo castigo", declaró el jefe de Estado. Declaró el estado de emergencia durante sesenta días.

"Las fuerzas armadas se encuentran movilizadas en todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y la celebración de elecciones libres y democráticas el 20 de agosto", declaró el presidente ecuatoriano.

La fiscalía informó de que "resultaron heridas nueve personas, entre ellas un candidato a la Asamblea y dos policías", además de la muerte de uno de los asaltantes, que fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Inicialmente próximo al partido de Lasso, Villavicencio se había distanciado de él y se presentaba por una formación centrista llamada "Movimiento Construye", cuyo candidato sólo obtuvo el 0,82% de los votos en 2021.

Esta vez contaba con la candidatura de este ex periodista para encabezar el movimiento anticorrupción opuesto a la candidata del ex presidente Correa, refugiado en Bélgica tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción en su país, la abogada Luisa González, de 45 años. Villavicencio abogaba por la "seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad medioambiental y seguridad sanitaria". Y también por un poder judicial independiente.

En una reciente entrevista concedida a la cadena CNN en español, lamentaba que Ecuador esté "controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y también por la mafia albanesa". "Como en Colombia y México, no es posible que el narcotráfico arraigue en una sociedad y la someta sin la connivencia del poder político", añadió.

Bajo la presidencia de Rafael Correa, Fernando Villavicencio fue procesado por difamación. Huyó a Perú en 2017, escapando a una condena de 18 meses de prisión.

Traducción de Miguel López

