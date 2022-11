Unas horas de inmersión en la realidad paralela de Putin TV

En Rusia, está demostrando que el lavado de cerebro es un programa a largo plazo, además de un deporte de combate. Aquí, algunos genios restarán importancia al hecho de que no es nada comparado con Corea del Norte. O bien lo relativizarán: en Moscú, es más o menos lo mismo que Fox News y la "radio basura" de Quebec en Norteamérica, o incluso los llamados canales de noticias 24 horas franceses a este lado del Atlántico.

Ya conocemos la cantinela "campista" –ayer estalinista, hoy putinista– que pretende confundir para rehabilitar. Sin embargo, basta con ver y escuchar el bombo mediático moscovita: el aborregamiento de las masas salta a la vista y al oído.

Y así ha sido, con una intensidad nunca desmentida, desde febrero de 2014, cuando se produjo una llamativa colisión: la revolución ucraniana del Maidán y el Anschluss (anexión) de Crimea por parte de Vladimir Putin. A partir de ese momento, cualquier persona familiarizada con el mundo ruso vio cómo uno o varios conocidos se hundían en la realidad paralela que pretendía el Kremlin.

La intérprete de conferencias a la que recurrió Mediapart para traducir la catarata de desinformación y adoctrinamiento hacía muecas de dolor mientras hacía su trabajo. Su padre, un científico petersburgués cercano a la disidencia en la época de la URSS, luego crítico con Putin, "se encontró en el lado oscuro de la fuerza" al haber sido alimentado con semejante verborrea continua.

Durante ocho años y hasta el 24 de febrero de 2022 y la invasión de Ucrania llamada "operación militar especial", el bombo continuo de la propaganda del sistema Putin insistió en la incesante humillación de Rusia, víctima de un cerco inalterable por parte de Occidente y su brazo armado, la OTAN.

La paciencia de Rusia, sometida a tan dura prueba, tenía que reaccionar en algún momento. El día D, 24 de febrero, la victimización excesiva fue acompañada por una imagen en espejo. La cruzada del Kremlin atribuyó a Ucrania lo que Moscú le estaba haciendo -la violencia de una guerra de agresión-, al tiempo que acusaba a Kiev de tramar lo que los rusos estaban preparando, o fingiendo preparar: el uso de armas nucleares.

Todo ello en un entorno internacional que sería totalmente favorable a la Federación Rusa, mientras las economías occidentales se hundirían bajo el efecto de sus infames sanciones...

Si todo encaja entonces se puede decir

Sobre este tema, se pueden agregar todas las variaciones posibles para forjar una realidad distinta apropiada. La presentadora de un boletín de noticias del 2 de noviembre de 2022, por ejemplo, cita a las autoridades rusas diciendo que "los ataques al puerto de Sebastopol y al gasoducto Nord Stream no quedarán sin respuesta".

Ante una acusación de este tipo, los espectadores pueden dudar de las represalias anunciadas en forma de vagas amenazas. Pero no se les ocurriría, ya que se ha insistido tanto en la tesis, desentrañar dos elementos contradictorios e indisociables: el indudable ataque ucraniano a buques navales rusos en la bahía de Sebastopol el 29 de octubre y el sabotaje ciertamente ruso del Nord Stream en el mar Báltico el 27 de septiembre. Si todo encaja entonces se puede decir...

De ahí esa secuencia de noticias de la televisión rusa del 2 de noviembre. La presentadora en el plató: "Los ucranianos siguen disparando sobre los pueblos fronterizos dentro de la Federación Rusa. En la República de Donetsk, los ucranianos han atacado un hospital y una guardería".

En un dúplex de Donetsk, un alto funcionario de la administración rusa dice: "Me hubiera gustado decirles que todo está bien, pero desde hace ocho meses nuestra República está constantemente bajo el fuego ucraniano. Se puede oir, incluso aquí en el centro de la ciudad. Uno de los obuses mató a dos personas. Afortunadamente, la guardería estaba cerrada.”

En un reportaje a pie de calle, una transeúnte declara: "Vi a una mujer tumbada junto a una marquesina de autobús, la vi allí, tumbada. Iba vestida de rojo.”

De nuevo, el funcionario en el estudio de Donetsk declara: "Mientras los ucranianos disparan doscientos proyectiles cada día, nuestros soldados y la milicia de la República tratan de que el enemigo se retire. Estamos identificando sus posiciones y equipos. Tenemos informes diarios de sus pérdidas. Seguimos avanzando. Los ucranianos intentan reforzarse, pero tenemos buenas noticias: ya hay pueblos liberados. Es importante romper la línea estratégica de defensa del enemigo para poder avanzar.”

Aquí todo está al revés. Los ucranianos, poderosos, armados hasta los dientes, injustos y crueles con la población, atacan. Pero ahí está el quid de la propaganda, que con las prisas no se preocupan de las contradicciones: los atacantes estarían a la defensiva. A fuerza de reflejar todo, la realidad se vuelve bastante sesgada...

Pero el boletín insiste: "En Jersón, los ucranianos utilizaron lanzacohetes Himars para atacar un convoy de civiles. Castigaremos a estos delincuentes y las autoridades harán todo lo posible por encontrarlos. Mientras tanto, habrá evacuaciones forzadas de civiles a partir del 6 de noviembre: no hay otra solución en este momento. Se están organizando defensas alrededor de la ciudad para responder al ataque.”

En cuanto a Jersón, imposible negar que los ucranianos están atacando. A esto le sigue una noticia sobre una supuesta "orden internacional de detención" contra un agente de los servicios secretos ucranianos que huyó a Letonia tras causar la muerte de Daria Dugina en un atentado con coche bomba en las afueras de Moscú en agosto.

Otra breve reseña trata de las armas americanas entregadas a Kiev que "podrían acabar en el mercado negro", ya que la ayuda de Washington, "que asciende a 60 millones de dólares diarios, está destinada a las autoridades ucranianas cuya reputación sigue siendo cuestionable".

Tras una sección de anuncios, el telediario pasa a tratar el tema de la energía en un Occidente amenazado por la escasez: "Nos acercamos a una demanda récord de gas ruso por parte de Francia, China y Japón. Europa está tratando de reorientarse hacia los Estados Unidos, lo que provocará problemas. En la República Checa, la crisis económica y social empuja a la gente a las calles. Las pequeñas, medianas y grandes empresas se ven amenazadas de quiebra.”

A continuación viene un cambio de tema: “En Bélgica, los refugiados ucranianos plantean problemas insalvables: no está prevista ninguna ayuda pública y los voluntarios están agotados. Hay información secreta que circula en Occidente, pero los gobiernos la callan para no admitir su fiasco energético.”

Luego viene el plato fuerte que, aunque parece disimulado, inevitablemente resuena: "América y Europa desafían todas las reglas de la guerra. Están realizando un chantaje nuclear, a sabiendas de que Ucrania está preparando una bomba sucia y mientras animan a sus aliados a realizar un ataque preventivo.”

La presentadora añade: "Según el ministro de Defensa ruso, Sergei Kuzhugovich Shoigu, hay 30.000 soldados de la OTAN en el frente ucraniano. Pero como ya ha dicho el presidente Vladimir Vladimirovich Putin, nuestro país cuenta con armas nucleares mucho más modernas que las de Occidente.”

"Esto no es un farol”

A continuación aparece el vídeo de la famosa declaración del presidente ruso del pasado 21 de septiembre : "En caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país, no hace falta decir que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol.”

Sin que los espectadores tengan tiempo de pensar en el cuadro de Magritte, La traición de las imágenes, conservado en Bruselas - "Ceci n’est pas une pipe", ya se habla de los nueve mil soldados rusos en Bielorrusia (entendiendo que son tres veces menos que los de la OTAN en Ucrania), comprometidos desde el 22 de octubre en un entrenamiento militar conjunto.

Y he aquí un supuesto espía ucraniano, sentado en un pequeño escritorio de formica, confesando con voz lastimera. Había sido contratado por la policía de Jersón y le iban a pagar 100.000 dólares por proporcionar información sobre oficiales rusos. Aparece otro espía desenmascarado, que confiesa penosamente que le han pedido que detalle la posición de las tropas rusas y sus movimientos. Da dos o tres nombres de sus supuestos "guardianes".

Por último, está la cuestión de Crimea. El Primer Ministro ruso, Mijaíl Vladimirovich Mishustin, habló sobre el tema. Fue durante una reunión del Consejo de Coordinación celebrada el 2 de noviembre por videoconferencia, bajo la presidencia de Vladimir Putin, a solas en su despacho del Kremlin frente a una gran pantalla, en la que aparecían los doce -como apóstoles- miembros del Consejo.

Mijaíl Mishustin, en perfecto inglés, dijo: "Habrá ayuda a Crimea, que ha sufrido mucho. Vamos a asignarles recursos en el marco del programa nacional de turismo.” Esto es tan inconexo como desconectado: ceñirse al tema de los centros de vacaciones mientras la guerra está en pleno apogeo en la región...

Vladimir Putin en la reunión del Consejo de Coordinación del 2 de noviembre de 2022 © ACTU 24.

Entre los doce interlocutores de Putin, en la gran pantalla del consejo de coordinación del 2 de noviembre, había una mujer. Al día siguiente, el 3 de noviembre, durante el programa de debates The evening with Vladimir Soloviev, el presentador Vladimir Soloviev está rodeado de siete hombres. Ni una sola mujer.

Soloviev, de 59 años, está sujeto a sanciones occidentales. Su chalet en el Lago di Como ha sido confiscado por las autoridades italianas. Un tipo duro, omnipresente en las ondas, sólo o apoyado por los suyos, marca el ritmo de Putin en la mente del público ruso. Contra viento y marea.

El 3 de noviembre, Soloviev comenzó hablando de "las amenazas a las democracias", al menos "según las élites liberales americanas". El programa da mucha importancia a las declaraciones televisadas al otro lado del Atlántico del senador republicano por Missouri Josh Hawley. Según él, los demócratas que rodean a Joe Biden amenazan y vigilan a quienes no están de acuerdo con ellos: "Tienen una lista de personas a las que borrar de los platós. Para ellos, la censura es algo normal. Es muy peligroso para la libertad de expresión. Cuando controlemos el Congreso, haremos que esta gente rinda cuentas.”

Después de este videoclip, Vladimir Soloviev dijo, con un aspecto tan serio como codicioso: "Estamos en un episodio de guerra global, como nuestra guerra con la OTAN.” Y un interviniente añadió: "Biden está construyendo un sistema con gente preparada para cualquier escalada. No quieren diálogo, sino confrontación. Lo vimos en la zona de la operación militar especial contra la flota del Mar Negro. Pero la OTAN está llevando a cabo operaciones terroristas fuera de la zona. Estamos tratando de construir un diálogo, pero tenemos que admitir que no tenemos resultados positivos.”

"Tenemos que estar preparados para una escalada"

Y esto fue lo que siguió: "Su provocación con una bomba sucia se ha pospuesto, pero no han renunciado a la idea. Es como en Siria: retrasaron el horror pero lo cometieron con armas químicas". La mentira es burda pero, ¡qué más da! (el arma química fue utilizada por Bashar Al-Assad, el ejecutor de Putin, no por las fuerzas yanquis).

El discurso continúa: "Retrasaron su golpe sucio en Ucrania durante quince días, no más. Es como en una obra de teatro, si hay un arma colgada en la pared de la escenografía, es que se va a utilizar para disparar durante la obra. Sus armas están ahí, tienes que estar preparado para una escalada. Me atrevo a predecir que muy pronto habrá soldados de la OTAN en la zona de la operación militar especial.”

Y ese comentarista concluyó diciendo: "Nuestro consejo de coordinación funciona bien, pero necesita más control y estrategia. Sería entonces un verdadero consejo que lucharía por un mundo multipolar. No sólo debemos ganar la guerra, que lo haremos, sino ganar la paz.”

Otro interviniente criticó a "Macron que hace llamamientos constantemente sin resultados. Lo mismo hace Scholz. Macron revela sus intercambios con Putin. Scholz hace lo mismo con Erdogán. La clase política europea es tal que ya no sabemos cómo hablar con ella. Sólo hay personas efímeras, que parecen salidas de un cuento de Andersen. Hay que volver a una época premoderna, con un Bismarck e interlocutores válidos. Tenemos a personas que se expresan en Internet, pero no sabemos si son ellas las que escriben.”

Y añade: "Ningún país occidental tiene una visión clara del futuro. Incluso las élites británicas tienen un horizonte de planificación ridículo, comparado con la realpolitik de Rusia, China o India. En Europa, los polacos están agitados y odian a todo el mundo, desde los alemanes hasta los rusos...".

Y los doce vuelven a Biden: "Habla despacio, habría que sacudirlo para que se mueva. Le gusta la palabra democracia, obviamente es una de las palabras que todavía puede pronunciar.” Luego pasan a la agresión a Paul Pelosi: "Su agresor parecía conocerle bien". Risas vulgares e imitaciones descaradas.

"Es una historia extraña, había cámaras por todas partes y la casa estaba vigilada. Ese David DePape entró sin problemas. Nos lo presentan como una amenaza a la democracia, pero tal vez no era más que un izquierdista, un nudista, que entró con un martillo haciendo un juego de rol. Eso es lo que dice el hijo de Trump. Lo están convirtiendo en el equivalente al incendio del Reichstag o al asesinato de Kirov. Hay vídeos, pero no se publican.”

Merece la pena el resto del "razonamiento", que navega entre mordaces inexactitudes y una férrea mala fe: "Todo esto ocurre en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. Es como el asesinato de aquella diputada en Inglaterra antes del referéndum de 2016 que llevó a la victoria del Brexit. Hay manipulación e instrumentalización del delito. Al igual que el envenenamiento de Skripal: no tenemos los detalles, no lo sabemos. Y además, ¿por qué no estaba Nancy Pelosi? Se nos acusa de conspiranoicos si hacemos esas preguntas. Afortunadamente, podemos preguntarles sin pasar por los medios de comunicación demócratas.”

Después de los anuncios, esos oscuros resabidos de los rayos catódicos hablan de Turquía: "Saben que en Alemania se lucha para evitar que los turcos creen un partido aparte, lo que rompería la escena política alemana. Los rusos, que suman 4,5 millones en suelo alemán, también podrían convertirse en una fuerza política importante..."

Francia e Italia, para ser autónomas, tendrán que pasar por una catástrofe, el derrumbe de un modo de vida y de pensamiento desarrollado durante siglos

Y como en un video entrecortado, de repente se menciona El fin de la historia de Francis Fukuyama, el famoso ensayo publicado en 1992, cuyo título exacto añade "y el último hombre". Con la Tercera Guerra Mundial declarada pero Occidente callando para evitar el pánico de la población, ¿quién será el "último hombre", capaz de ocupar el último lugar en la cola?

Un participante lo expresó de forma sibilina: "Francia e Italia, para ser autónomas, tendrán que pasar por una catástrofe, el colapso de un modo de vida y de pensamiento desarrollado durante siglos. Los que sobrevivan tendrán que reconstruirlas, pero será difícil.”

Tras elogiar a los Brics por oponerse a las sanciones occidentales contra Rusia y formar "un bloque más fuerte que cualquier alianza por la que haya apostado Estados Unidos", habla del "engaño de la política interna estadounidense". Con esta pregunta: "¿Hay alguna figura sana e independiente con la que hablar?"

Respuesta: "Trump lo ha intentado, pero la sociedad americana no le ha dado la oportunidad. Es alguien con quien podríamos haber hablado. Como con los chinos. Es complicado con ellos desde el punto de vista comercial, pero son personas que existen. El Estado americano se ha hundido en dos tercios. Lo único que queda es una sociedad de élites con intereses divergentes. No habríamos necesitado la operación especial militar si tuviéramos a Trump. Era pragmático.”

Vladimir Soloviev volvió a tomar la palabra para concluir este debate de una hora: "La agenda internacional está dictada por fanáticos religiosos. La guerra contra Rusia es irracional. Están dispuestos a todo, incluso a un ataque nuclear, que parece cada vez más inevitable.”

Esto es lo que ofrece una inmersión en las profundidades de la propaganda imperialista. Da la impresión, en unas horas –¿cómo debe ser después de varios años así?– de volar sin retorno hacia una psique colectiva alucinada.

Los breves clips, grotescos u horrorosos, que presentan algunas cuentas de Twitter (ver aquí o aquí) son a veces espectaculares.

Sin embargo, no pueden dar cuenta de esta temporalidad obsesiva, que ha acabado formateando a los rusos que no optaron por la huida al extranjero o por el exilio interior. Es decir, millones de seres humanos, impactados más que convencidos. Y cuyas mentes cautivas ya no detectan los barrotes que la propaganda instala, de manera implacable, en las pantallas presentadas como ventanas abiertas al mundo.

Caja negra

Durante los tres primeros días de noviembre, utilicé una intérprete de conferencias profesional para traducir la duración de las emisiones de la televisión rusa, a las que se puede acceder en la web, siempre que se disponga de una red privada virtual (VPN).

