Jerusalén vuelve a ser el epicentro del conflicto israelí-palestino

El apretón de manos es a la vez intensamente firme y sorprendentemente vacío. A Nasser Abu Khdeir sólo le queda la mitad de sus falanges, resultado de la mala manipulación de una bomba que planeaba lanzar en una base militar israelí, cuando sólo tenía 19 años.

Un "accidente" que también le costó los primeros cinco años de prisión de los diecisiete que ha cumplido desde entonces, en lo que él llama "las cárceles del ocupante colonialista, racista y sionista". Y eso ha vuelto a dañar sus tímpanos.

Por eso, este hombre de 61 años explica alzando la voz de entrada que "ese periodo ha terminado": "Ya no soy un luchador. Soy un político, aunque siga luchando por la causa palestina.”

Nasser, que pertenece a la familia de Mohammad Abu Khdeir, un joven adolescente secuestrado en Jerusalén Este y quemado vivo en 2014, al día siguiente del entierro de tres israelíes asesinados por militantes palestinos, fue candidato en las elecciones legislativas palestinas, en un puesto destacado en Jerusalén en la lista de la izquierda. Deberían haberse celebrado en la primavera de 2021, tras numerosos aplazamientos, pero fueron cancelados por la Autoridad Palestina y su líder, Mahmud Abbas, de 86 años, en el poder –o al menos lo que le deja Israel– desde la muerte de Yaser Arafat en 2004.

Aunque haya renunciado a la violencia armada, Nasser Abu Khdeir habla de la ciudad en la que nació con el mismo ardor que en su juventud y que nunca ha abandonado : "Soy un palestino de Jerusalén. Mi cerebro nunca funciona sin recordarme dónde estoy. Jerusalén y Al-Aqsa son el centro de nuestra lucha nacional palestina. Esta ciudad es nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestro futuro. Es la matriz del pueblo de Palestina”.

En apariencia, Jerusalén y su lugar más emblemático para los palestinos, la Explanada de las Mezquitas, siempre han estado en el corazón de la lucha palestina y en el centro del conflicto con Israel.

En octubre de 1990, la policía israelí mató a tiros a diecisiete palestinos durante una manifestación provocada por los rumores de reconstrucción del Templo en el lugar que ahora ocupa la emblemática cúpula dorada de la Ciudad Vieja de Jerusalén. En septiembre de 1996, ochenta personas murieron en nuevos enfrentamientos tras la apertura de un túnel bajo la Explanada de las Mezquitas.

La segunda Intifada, a principios de la década de 2000, recibió entonces el apodo de "Intifada de Al-Aqsa" porque se desencadenó tras la polémica visita del entonces Primer Ministro Ariel Sharon a la Explanada. Años más tarde, los mortíferos atentados cometidos por palestinos aislados en 2015, fueron denominados en Occidente como la "Intifada de los cuchillos", y apodados por la parte palestina como la "Intifada de Jerusalén".

Sin embargo, una lectura del continuum que va desde finales de los años 90 hasta la década de 2010, obvia la forma en que Jerusalén y la Explanada de las Mezquitas abandonaron el primer plano del conflicto israelí-palestino durante casi dos décadas para reaparecer repentinamente en los últimos tiempos. Hay al menos tres razones para esta evolución.

La primera es que la cuestión de Jerusalén se había dejado de lado en el proceso de Oslo, ya que la centralidad de la ciudad podía impedir que se llegara a un acuerdo. La centralidad redescubierta de Jerusalén en general, y de su Ciudad Vieja en particular, se debe sin duda, según el historiador Vincent Lemire, a este "regreso de la contención". Ahora que el proceso de Oslo está muerto y enterrado, las tensiones se reanudan en el lugar en el que se quedaron y quisimos olvidar”.

Asistimos a un retorno de lo reprimido. Ahora que el proceso de Oslo está muerto y enterrado, las tensiones vuelven al lugar en el que se quedaron Vincent Lemire — Historiador de Jerusalén

La segunda, relacionada con la anterior, es la momificación de la mal llamada "Autoridad Palestina", que ya no encarna el movimiento nacional palestino y ha cedido el papel histórico de la resistencia a la Franja de Gaza, dirigida por Hamás. Para Nasser Abu Khdeir, en Cisjordania, "la Autoridad Palestina desempeña el papel de amortiguador, contentándose con obedecer las exigencias de seguridad de Israel, y obliga a los palestinos a concentrarse en el pan de cada día, que a su vez depende de la ayuda internacional.” Entre la asfixiada Cisjordania y la encarcelada Gaza, los palestinos de Jerusalén tienen más margen de acción que sus compatriotas, lo que puede explicar por qué, según Abu Khdeir, "aquí la llama sigue viva".

La tercera es una recodificación religiosa del conflicto israelí-palestino que se centra en la Explanada de las Mezquitas, considerada por los judíos como el "Monte del Templo", bajo la influencia de un "sionismo religioso" cada vez más activo y radicalizado. Sin embargo, en Israel, los sionistas y los religiosos han caminado durante mucho tiempo en paralelo, pero por separado, sin fusionar sus intereses, incluso dejando que aparezcan sus diferencias.

Los supremacistas judíos

Por decirlo brevemente, los sionistas se centraron en las cuestiones territoriales, aunque supusiera forjar algunos compromisos geopolíticos. Los religiosos no situaban el proyecto de Estado israelí en el centro de sus preocupaciones y apenas se interesaban por el ejército, como demuestra el hecho de que los ultraortodoxos fueron durante mucho tiempo la única categoría de la población israelí exenta del servicio militar, junto con los palestinos-israelíes.

Pero la aceleración exponencial de los asentamientos, que ahora superan los 450.000 colonos en Cisjordania y los 200.000 en Jerusalén, así como el continuo desplazamiento de la sociedad israelí y de su espectro político hacia la derecha dura, han contribuido a una mayor fusión de los dos grupos que constituían el proyecto israelí original.

Más recientemente, este "sionismo religioso", que se denominaba "kippás de punto", ha pasado a constituir la franja más extremista de este movimiento, liderada por políticos como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich o el ex miembro de la Knesset y rabino Yehuda Glick.

De cara a las elecciones legislativas del próximo otoño, tras la implosión de la coalición actualmente en el poder, los sondeos dan una docena de escaños en la Knesset a estos supremacistas judíos que Benyamin Netanyahu ha impulsado para organizarse y fundar el Partido Sionista Religioso (HaTzionut HaDatit). Es este grupo el que dio un tono sin precedentes, el 29 de mayo, a la "Marcha de las banderas" que celebraba el "Día de Jerusalén", con gritos de "¡muerte a los árabes!".

Y es él quien se ha propuesto desafiar el statu quo de 1967, establecido por el propio Israel, en la Explanada de las Mezquitas. Situado sobre el Muro de las Lamentaciones, el principal lugar sagrado judío, este gigantesco espacio alberga la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca.

La Cúpula de la Roca alberga una piedra en la que la tradición musulmana ve el lugar desde el que el profeta Mahoma ascendió al cielo, pero en la que la tradición judía reconoce el macizo montañoso al que Abraham subió con su hijo Isaac para sacrificarlo a Dios, y en el que se construyeron sucesivamente los templos de Jerusalén, considerados los lugares más sagrados del judaísmo.

Cuando el ejército israelí conquistó Jerusalén en 1967, el general Moshe Dayan se negó a destruir el Monte de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, en contra del consejo del rabino Shlomo Goren, fundador y director del rabinato del ejército israelí, que quería acelerar la reconstrucción del Templo. En cambio, Israel optó por arrasar el "barrio magrebí", contiguo al Muro de las Lamentaciones, para ofrecer una gran explanada de oración a los judíos, como documenta el historiador Vincent Lemire en su último libro, Al pie del muro (Le Seuil, 2022).

Para evitar tensiones con los palestinos y la vecina Jordania, teóricamente soberana de Al-Aqsa, pero también para evitar el riesgo de profanar un lugar sagrado de contornos mal identificados, el Gran Rabinato de Israel pide a los judíos que se conformen con rezar en la explanada despejada frente al Muro de las Lamentaciones y les prohíbe subir a la explanada de las mezquitas para rezar, como recuerda un cartel colocado a la entrada de la rampa que permite a los turistas visitarla: las otras puertas de acceso están reservadas a los musulmanes.

Es este compromiso histórico el que está explotando bajo la presión de la franja dura del sionismo religioso, en particular el llamado movimiento del "Tercer Templo", término que transmite el deseo de reconstruir un nuevo templo en el lugar donde se habrían construido los dos primeros templos de Jerusalén, el primero bajo el rey Salomón y el segundo bajo el reinado de Herodes. Estos judíos mesiánicos empujan así a sus fieles a autorizarse, en contra del consejo del Gran Rabinato de Israel, que a su vez está en manos de los ultraortodoxos, a ir a lo que ellos llaman el Monte del Templo.

El fenómeno se mide tanto cuantitativa como cualitativamente. Mientras que hace diez años se calculaba que menos de 5.000 judíos acudían a la explanada cada año, hoy son más de 50.000. Sobre todo, muestran de forma cada vez más ostentosa su forma de ir a rezar y no como simples visitantes: descalzos, vestidos de blanco, caminando de espaldas o con un libro de oraciones en la mano.

El anterior gobierno de Netanyahu, como el que ha gobernado hasta el anuncio de la disolución del Parlamento, dirigido por Naftali Bennett, él mismo colono y marcado por el sionismo religioso, han dejado que ocurra. Y los enfrentamientos entre jóvenes palestinos con piedras y judíos religiosos y las fuerzas de seguridad israelíes, que se producen a intervalos regulares, como ocurrió durante la Marcha de las Banderas, se limitan a menudo a estallidos de violencia ritualizados, incluso folclorizados.

Sin embargo, estamos asistiendo, en el fondo, a una "hebronización de Jerusalén", según Vincent Lemire, que bien podría convertir este lugar en la chispa de la próxima conflagración. En Hebrón, ciudad palestina de Cisjordania, la Tumba de los Patriarcas, lugar sagrado común al islam y al judaísmo, ha ido quedando progresivamente bajo control israelí y el acceso de los palestinos se ha reducido drásticamente.

También aquí, "en un contexto urbano en el que no se puede practicar el mismo tipo de colonización que en las colinas de Cisjordania, nos apoderamos poco a poco del espacio-temporal palestino, aquí una hora de oración, allí un trozo de acera", explica Vincent Lemire. Esto puede parecer anárquico pero, en realidad, todo confluye, aunque no sean siempre los mismos actores los que actúan”.

Es Occidente el que quiere ver aquí una batalla religiosa entre musulmanes y judíos, pero para nosotros no es decisiva Samir Abu Aishe — Activista palestino

Si una forma de recodificación religiosa del conflicto israelí-palestino toma la Explanada de las Mezquitas como su principal línea de frente, no disuelve sin embargo su dimensión política. Al-Aqsa se presenta tradicionalmente como el "tercer lugar sagrado del islam" y los jóvenes palestinos que se oponen a la creciente presencia de judíos mesiánicos en la explanada quieren defender un territorio sagrado para los musulmanes, que sigue siendo casi el único territorio de Palestina que sigue despertando el interés de los países árabes de la región.

Pero, aparte del hecho de que entre estos palestinos hay un cierto número de cristianos, sería demasiado simplista una interpretación puramente religiosa de la llama que sigue viva hoy en la Explanada de las Mezquitas. Es Occidente el que quiere ver una batalla religiosa entre musulmanes y judíos, pero para nosotros no es decisiva", dice Samer Abu Aishe, que trabaja en el centro social y cultural de Burj Al-Laqlaq, situado a pocas manzanas de la explanada. Para mí, cada piedra de la mezquita de Al-Aqsa es importante, pero esa importancia es la misma que tiene cada piedra de la casa de mi abuela en la Ciudad Vieja, que está amenazada por la colonización. Las tensiones actuales son sólo el producto de una sedimentación de ira. Al pretender controlar el pasado, con argumentos arqueológicos, los israelíes buscan sobre todo controlar nuestro futuro.

Para este hombre de 35 años, que ya ha sido detenido veintisiete veces por la policía o el ejército israelí, "la primera vez por escupir a un colono que quería entrar en la explanada, la última vez el día de la Marcha de las Banderas, como medida preventiva, al igual que muchos otros activistas palestinos", no es que "los palestinos como él se preocupen por Al-Aqsa en nombre de un sentimiento religioso, sino que este lugar simboliza la libertad de ir y venir, de respirar, de estudiar. Todo esto es tan importante como la libertad religiosa.”

Nasser Abu Khdeir dice lo mismo: "No soy religioso, soy de izquierdas, y voy a visitar Al-Aqsa al menos una vez al mes, porque forma parte de nuestra identidad palestina, porque es un lugar de encuentro, donde podemos hablar y relacionarnos.”

Con un aforo de hasta 100.000 personas, la Explanada de las Mezquitas es, en efecto, uno de los únicos espacios públicos accesibles hoy en día a los palestinos de cualquier confesión. Y del mismo modo que los estadios de fútbol argelinos eran espacios de infrapolitización y reencuentro para un pueblo sin estructuras políticas efectivas, Al-Aqsa y sus alrededores funcionan no sólo como símbolo, sino también como lugar común para un pueblo palestino sometido a la ocupación israelí y asfixiado por una Autoridad Palestina que se niega a celebrar nuevas elecciones desde hace más de quince años.

Esta dimensión se ha notado especialmente durante la llamada "crisis de los puertas" en 2017. El gobierno de Netanyahu, después de que los asaltantes de un policía israelí se refugiaran en la explanada, quiso instalar puertas con detectores de metales, y luego arcos que permitieran el reconocimiento facial de todo aquel que quisiera entrar, frenando así considerablemente el posible flujo de entrada.

Para protestar contra lo que consideran de facto un cierre de la explanada, los palestinos se organizaron, se negaron a pasar por los puestos de control y comenzaron a rezar en las calles adyacentes, desbordando a veces las murallas de la Ciudad Vieja. “Estuve allí todo el tiempo", recuerda Samer Abu Aishe.”No podíamos aceptarlo, y el gobierno israelí finalmente dio marcha atrás y desmanteló las puertas. Lo celebramos durante dos días y dos noches. Al final, la causas justas ganan. No me refiero sólo a la causa palestina. Cualquiera que luche por la igualdad debe ser capaz de entender lo que estoy diciendo.”

Cuando se le señala que la situación de los palestinos parece empeorar cada año y que el proceso de ocupación es cada vez más brutal e irreversible, el joven insiste: "No sé cómo explicártelo, pero desde que probamos la leche de nuestra madre, sentimos que cada piedra de Jerusalén es parte de lo que nos ha alimentado desde pequeños. La cuestión para todo palestino, independientemente de su edad, es ser o no ser. Y poder estar o no estar en Jerusalén”.

Junto con la Explanada de las Mezquitas, el otro punto caliente de Jerusalén es el barrio de Sheikh Jarrah, a sólo diez minutos a pie de la Ciudad Vieja. Suhad Abdelatif vive entre una casa cubierta de banderas israelíes y ocupada por colonos, y otra cuya fachada está cubierta con una pancarta que muestra fotos antiguas del barrio con los lemas "Salvemos Sheikh Jarrah", "Queremos vivir" y "Nos quedamos aquí".

Su puerta está cerrada para evitar que los niños salgan, porque, explica, "es peligroso, los colonos de al lado les amenazan todo el tiempo y están armados.” Sheikh Jarrah es un barrio muy estratégico porque conecta la Ciudad Vieja, Jerusalén Oeste y una universidad y un hospital importantes. “Pero también es la encrucijada de todos los caminos que llevan al norte, al sur y al este", dice la madre, que ha empezado a estudiar derecho para defender mejor su caso. “La intención de los israelíes al apropiarse de este barrio es impedir que los palestinos de Cisjordania vengan a Jerusalén y así despojarla de su identidad palestina. Desde que los americanos anunciaron que reconocen a Jerusalén como capital de Israel, quieren que nos vayamos por todos los medios, que nos vayamos al infierno, a la cárcel o a cualquier otro sitio.”

La orden de desalojo de veintiocho casas del barrio de Sheikh Jarrah viene en realidad de 2008, aunque la presión ha aumentado recientemente. “Justo después de esa orden", explica Suhad Abdelatif, "en mitad de la noche llegaron 400 soldados y desalojaron a dos familias. Un autobús con colonos siguió a los soldados e inmediatamente se introdujeron en las casas. ¿Qué dirías si alguien fuera a tu casa en París y te obligara a salir a punta de pistola, diciendo que no tienes derecho a vivir allí en nombre de algún documento, y luego le diera tu casa a otra persona?

Un recurso presentado ante el Tribunal Supremo ha detenido los demás desalojos, pero varias docenas de familias siguen viviendo con una espada de Damocles sobre sus cabezas. Nací en esta casa hace más de 40 años", dice Suhad Abdelatif. “Lo que tenemos que recordar es que todas estas familias son ya de refugiados que tuvieron que salir en 1967 tras ser expulsados de sus hogares. Si doy un paseo por Jerusalén Oeste, todavía puedo ver la casa de mi abuelo. ¿Me quitarán los israelíes también esta casa? ¿Hasta cuándo se va a repetir la historia?”

Al igual que Suhad Abdelatif, Nasser Abu Khdeir se niega a creer que el combate esté perdido, aunque la presencia israelí en las zonas palestinas de Jerusalén sea cada vez más visible y omnipresente: "A pesar de la voluntad israelí de evacuar a la mayoría de los palestinos de Jerusalén, nuestro pueblo sigue vivo y en pie, e insiste en vivir en Jerusalén y hacer que Jerusalén viva. Tenemos un proverbio que dice que ‘el amanecer sólo aparece después de la mayor oscuridad’. Hoy estamos en medio de las tinieblas, pero al elegir poner a los peores al mando y presentar un lado cada vez más oscuro de la ocupación, los israelíes también se están acercando a su derrota".

Traducción de Miguel López

