Maura Healey, la gobernadora lesbiana que encanta a la izquierda estadounidense

Cuando se prepara para subir al escenario, William, de 54 años, tiene su propio pequeño ritual. Se centra en la "historia" que quiere contar, "sobre las vedettes de los años 50 y 60". Después se pone su traje de escena, "un vestido de noche largo, glamuroso", confiesa a Mediapart. Antes de elegir "entre una miríada de pelucas". Desde hace treinta años, William, una drag queen, actúa en la costa este de Estados Unidos en uno de los cabarets más antiguos de la ciudad de Boston, el Cabaret Jacques.

Tres o cuatro drag queens se turnan para actuar varias veces a la semana en el cabaret, situado en una pequeña calle sin salida del centro. A finales de noviembre, la puerta principal del Jacques se deja abierta varias horas antes de que empiecen los espectáculos. Fuera, en las ventanas, algunos carteles destacados anuncian las veladas. No hay seguridad especial.

Ha pasado mucho tiempo, recuerda William, desde que fue "acosado por la policía" a la salida del cabaret, donde estuvo a punto de "ser detenido por prostitución". Hace tiempo que no recibe "insultos a diario" y ya no tiene que "luchar físicamente" como cuando "salió del armario a los 14 años, a principios de los 80, justo antes de la epidemia de sida". Massachusetts es ahora un paraíso para la comunidad LGBTQ+.

A principios de noviembre, durante las elecciones de mitad de mandato, una mujer lesbiana, Maura Healey, de 51 años, fue incluso elegida gobernadora, una novedad en la historia de Estados Unidos, doble primicia con la elección de la gobernadora Tina Kotek en Oregón. Pero cuando se habla de los derechos LGBTQ+ en el país, viene a la mente otro acontecimiento reciente: el tiroteo.

El propio William se refiere al tiroteo que tuvo lugar a finales de noviembre en una discoteca gay de Colorado. Cinco personas fueron asesinadas allí. Un crimen que recuerda a la masacre homófoba de Orlando (Florida) en 2016. Aunque ya no se le discrimina como en el pasado –ya no "corre el riesgo de perder su casa o su trabajo" por ser gay–, William confiesa que todavía hoy tiene que ser "cuidadoso".

En Estados Unidos, los delitos e incidentes de odio, incluidos los cometidos contra la comunidad LGBTQ+, están en su nivel más alto desde 2008. De las 8.000 denuncias totales recibidas en todas las categorías en 2020, los incidentes y delitos relacionados con la identidad de género aumentaron un 34%. En particular, los cometidos contra personas transexuales: 213 denuncias, lo que supone un aumento del 41%.

Un fiscal antidiscriminación...

Treinta y dos personas trans han sido asesinadas este año al otro lado del Atlántico, mientras que 2021 fue un año récord con al menos 57 víctimas, tras las 44 de 2020. En este contexto, la elección de Maura Healey en Massachusetts da cierta esperanza a la izquierda. William está encantado con su victoria.

En su anterior cargo, "como Fiscal General, Maura Healey hizo exactamente lo que prometió hacer", afirma. "Ha luchado contra todo tipo de discriminación y siempre ha sido una firme defensora, entre otros, de la comunidad LGBTQ. Cuando es tu propia piel la que está en juego, de alguna manera piensas diferente".

Entre los activistas locales de Boston, entre los de más edad, Maura Healey también parece ser un partidaria unánime. Antes de que la Ley de Defensa del Matrimonio (Doma), considerada discriminatoria, fuera anulada por el Tribunal Supremo en 2013, Maura Healey "se empeñó personalmente" en acabar con ella y permitir a las parejas homosexuales los mismos derechos a nivel federal que a las heterosexuales, recuerda la activista LGTB y consultora de políticas públicas Arline Isaacson.

Desde el principio de su carrera", continúa Isaacson, "Maura fue muy transparente sobre el hecho de que era lesbiana. Recuerdo que acudía a ella y le preguntaba: "¿Puedes ayudarnos con esto o aquello?", y ella nunca decía que no, siempre se ponía a nuestra disposición. "Al declararse lesbiana en su momento, no cabe duda" de que Maura Healey se arriesgó con su carrera, afirma.

Es importante recordar, dice Arline Isaacson, que el poder en Massachusetts estuvo dominado durante mucho tiempo por la influencia de la élite conservadora irlandesa y la Iglesia católica. "Eso empezó a cambiar con el escándalo de pederastia en la Iglesia" de Boston en 2002. A escala nacional, el currículum de Maura Healey la convierte en una de las figuras más destacadas de la izquierda estadounidense".

... y contra la administración Trump

Elegida en 2014 y reelegida en 2018 como Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey se ha hecho un nombre en varios casos de gran repercusión por ser la primera fiscal en procesar con éxito a los grupos estadounidenses más poderosos del mercado. Entre ellos se encuentra la acaudalada familia Sackler, que estuvo detrás del OxyContin y de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. O la empresa McKinsey y la agencia Publicis, contratadas por los Sackler para promocionar el peligroso medicamento.

Pero es sobre todo atacando cien veces, en los tribunales, las decisiones tomadas por la administración Trump, relativas a los transexuales por ejemplo, que Maura Healey se ha convertido en una voz. Criada por una madre soltera, enfermera, Maura Healey ha tenido una carrera atípica.

Antes de empezar a estudiar Derecho, jugó varios años en un equipo profesional de baloncesto en Austria. Salió del armario en esa época, poco antes de trasladarse al extranjero. Entonces tenía un trabajillo de camarera y acudía a conciertos de artistas lesbianas o bi, feministas y comprometidas.

Al ser gay, "naturalmente reconoces a los que no son mayoría, a los que pueden ser víctimas, a los que pueden ser discriminados, a los que pueden sentir que no tienen voz". Desde luego, tengo cierta sensibilidad al respecto", ha resumido hoy Maura Healey en una entrevista. En Boston, entre los miembros más jóvenes de la comunidad LGBTQ+, hay sin embargo quienes esperan que el nuevo gobernador asuma más riesgos políticos.

"Personalmente, a mí no me ha pasado nada", declaró a Mediapart un joven promotor inmobiliario de Boston que ha participado en la recaudación de fondos para Maura Healey, "pero me cuentan amigos, incluso de Nueva York y California, que ahora les insultan, les llaman 'maricones'. También en las redes sociales. Todo el mundo tiene la sensación de que las cosas han empeorado últimamente. Me gusta la franqueza de Maura Healey, que es auténtica, menos escurridiza, pero en cuanto a lo que ha cambiado en la cancha, no lo sé". Al joven promotor le gustaría que participara más.

En una entrevista con The New York Times, Maura Healey ya dio algunas pistas la pasada primavera sobre su futuro trabajo. En particular, se la seguirá viendo llevando casos ante los tribunales. "Para los que vivimos en Estados donde existen leyes antidiscriminación estrictas, debemos asegurarnos de que se cumplen", afirmó. También seguiremos viéndola posicionarse públicamente en la "opinión pública" contra los numerosos funcionarios locales conservadores que han aprobado decenas de leyes anti-LGTB en los últimos meses, como las aprobadas en Florida.

En Boston, en el cabaret Jacques, William y sus colegas practican la "tolerancia cero". Los clientes violentos o que incitan al odio son inmediatamente "expulsados". "Los viejos estamos acostumbrados a luchar porque es lo que hemos tenido que hacer toda la vida. William, por cierto, tiene la misma edad que Maura Healey...

