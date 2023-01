Una ola recorre Israel a favor de “defender la democracia", pero ¿cuál?

"Son los amantes de Israel los que han venido a manifestarse [esta noche] por un Estado judío y democrático [...], para defender su democracia, sus tribunales, así como la idea de una vida común y un bien común", tuiteó Yair Lapid, predecesor de Benjamin Netanyahu como primer ministro, ahora líder de la oposición parlamentaria, entre las cien mil personas que marcharon en Tel Aviv el sábado 21 de enero.

Cada semana, desde principios de enero, la población israelí sale a la calle en un ambiente familiar. En las manos, carteles y la bandera nacional azul y blanca blandida con orgullo. De derecha a izquierda, religiosos o no, los manifestantes se enorgullecen de reunirse tras el mismo lema: "¡Defendamos la democracia!"

En este país que siempre ha afirmado ser "la única democracia de Oriente Medio" y que tiene una población de algo menos de 9 millones de habitantes, el movimiento es enorme. Y va en aumento: de 100.000 personas el 14 de enero, la movilización reunió a 130.000 el 21 de enero. De norte a sur, las manifestaciones se suceden en las tres principales ciudades del país: Jerusalén, Haifa y Beer Sheva.

Ya el 7 de enero, 20.000 personas se congregaron en la capital, convocadas por una coalición de movimientos sociales, para denunciar al nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu, que confió importantes carteras a ministros poco respetuosos con el Estado de derecho y que se declaraban fascistas o supremacistas judíos.

Si la oposición al "fascismo" se expresa en algunos eslóganes, es el anuncio de una ley de reforma del sistema judicial por el nuevo ministro de Justicia, Yariv Levin, el 10 de enero, lo que realmente prendió el fuego.

"Es el fin de la independencia del poder judicial".

Esta reforma daría a los parlamentarios el poder de anular las decisiones del Tribunal Supremo aprobando, por mayoría absoluta de votos en la Knesset (el Parlamento israelí), una ley invalidada por el tribunal. Aunque el país no tiene Constitución, sino un conjunto de "leyes fundamentales", el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional que puede invalidar las leyes aprobadas si las considera contrarias a las leyes fundamentales. La reforma Levin también otorga a los parlamentarios el poder de nombrar a cinco de los nueve magistrados del Tribunal Supremo (frente a los tres que tiene actualmente la coalición gobernante).

"Es el fin de la independencia del poder judicial [y] un golpe fatal para la democracia", resumió la presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, saltándose la regla no escrita de no hablar públicamente impuesta a la alta magistratura, durante su intervención en el congreso anual de la Asociación Israelí de Derecho Público, el 12 de enero.

"Cambio de régimen", "golpe de Estado", "dictadura" o incluso "riesgo de guerra civil": destacados políticos, jueces, oficiales de seguridad y militares retirados e intelectuales multiplican sus artículos en la prensa y se disputan la palabra en los escenarios levantados en las manifestaciones.

Pero a medida que la protesta se extiende, se revela su fragmentación política y las tensiones que la atraviesan.

Entre los pioneros de la primera manifestación de enero estaban quienes denunciaban la discriminación racista estructural de la población palestina, el militarismo israelí o la colonización y ocupación de Cisjordania. Ahora deben organizarse para defender su presencia en las marchas. Estos activistas son víctimas de acoso y a veces incluso son agredidos físicamente.

Dicen defender la democracia, pero en realidad defienden sus privilegios Maïssam — Activista de la ONG judeo-palestina Standing Together

Las banderas palestinas fueron escasas en la manifestación de Tel Aviv del sábado 21 de enero. Los portaban miembros del "bloque anti-apartheid", atacados con gas pimienta por otros manifestantes al final de la tarde. "Ningún pueblo que ocupa a otro puede ser libre", decía una de las pancartas, respondiendo otra: "No hay democracia bajo ocupación".

"En el peor de los casos, me llaman 'traidor' o 'apoyo a los terroristas'; en el mejor, me dicen que es un error estratégico, que ahuyentaré a la gente", explicó Amit Cohen, estudiante de la Universidad de Tel Aviv, tras ser agredido por ondear la bandera palestina al inicio de la manifestación del 7 de enero.

"Dicen defender la democracia pero, en realidad, vienen a defender sus privilegios", analizó Maïssam, un activista de cuarenta años de la ONG judeo-palestina Standing Together, que vino de Nazaret para manifestarse en Tel Aviv esa noche y que intervino para proteger a Amit.

Perseguido durante todo el recorrido, el estudiante tuvo que ser escoltado por una docena de personas. Al final de la marcha, estaba más convencido que nunca: "Si no pueden soportar verla, que se vayan, nuestra lucha no los necesita".

Sin embargo, la marcha se organizó bajo el lema "Es el hogar de todos nosotros", impreso en hebreo y árabe sobre un fondo morado. Este eslogan pretendía ser una respuesta al utilizado por el ministro de Seguridad Nacional y presidente del partido supremacista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, durante su campaña para las elecciones legislativas: "¿Quién es el dueño aquí?"

Prohibición de la "bandera de la OLP

Difundidas en las redes sociales, las fotos de la bandera de Amit y algunos carteles o pancartas que denuncian el "apartheid", el "fascismo" o la "ocupación, han causado indignación entre muchas personalidades públicas israelíes, incluido el primer ministro.

Ya irritado por la magnitud de las celebraciones en torno a la liberación del preso político palestino más antiguo, Karim Younis, el jueves 5 de enero, Itamar Ben Gvir ordenó a la policía que impidiera la aparición de la "bandera de la OLP" –expresión que designa a la bandera palestina negándole el estatuto de bandera nacional– en el espacio público israelí el 8 de enero.

El 14 de enero, Malka y Tal, esta última ataviada con la bandera azul, rosa y blanca del orgullo trans, se manifestaron también con una bandera palestina. La bandera era tanto más "importante" para las chicas del instituto cuanto que ahora era objeto de una posible prohibición policial. Antes de que consiguieran unirse al grupo de manifestantes contra la colonización del territorio palestino, fueron sermoneados agresivamente por dos hombres mayores. Un tercer hombre, de unos cincuenta años, intentó arrebatarles la pancarta, violentamente.

Esa noche, los organizadores habían proporcionado una gran cantidad de banderas israelíes. La multitud los agitó con fervor durante toda la tarde bajo una lluvia torrencial. "Juntos protegeremos el Estado, porque nos defiende a todos", dijo Tzipi Livni, ex ministra de Justicia con Netanyahu (2013-2014), llamando a reforzar la movilización. Mujer de derechas, es hoy una de las figuras más destacadas del movimiento.

Al igual que el "nosotros" de Yair Lapid, el "todos" del ex ministro no incluye a los palestinos. "Es el elefante en la habitación", resume Haggai Matar, editor del medio online Mekomit, antiguo objetor de conciencia y participante en el bloque "anti-apartheid", quien recuerda que desde principios de enero, un palestino ha sido asesinado casi cada día por el ejército en Cisjordania: la ONG israelí de defensa de los derechos humanos B'Tselem ha contabilizado diecisiete víctimas palestinas de las fuerzas israelíes entre el 1 y el 19 de enero de 2023.

"Una democracia desconocida para los palestinos

Representan el 20% de la población, por eso la ausencia de palestinos en las manifestaciones es evidente y, visto desde este ángulo, la dinámica ascendente del movimiento se convierte en descendente.

El 7 de enero, ante varios miles de personas en la plaza Habima de Tel Aviv, Ayman Odeh hizo un llamamiento a "judíos y árabes" para que se unan en una lucha común por la igualdad real de derechos, el fin de la ocupación y la justicia social. Presidente del grupo parlamentario de izquierdas Ta'al-Hadash (que reúne a cinco diputados judíos y palestinos), no fue invitado a la reunión de presidentes de los grupos parlamentarios de "oposición" organizada por Yair Lapid a mediados de enero.

El 21 de enero, el diputado se dirigió a apenas un centenar de personas en una rotonda de Haifa, su ciudad natal, al pie de las terrazas de los jardines bahá'ís que cubren la ladera de una de las colinas que descienden hacia el puerto. Llamado por los organizadores tras una primera intervención policial, un abogado de la ONG Defensa de los Derechos de la Minoría Árabe en Israel acude corriendo: Adi Mansour vino a decir a la policía que la prohibición de la bandera palestina era ilegal. A pesar del recordatorio del abogado, un hombre que porta una enorme bandera palestina con flecos dorados la mantiene enrollada alrededor de su bastón.

En la parte alta de Haifa, esa misma tarde, 6.000 manifestantes marchan en una marea de banderas israelíes, junto a un ex ministro de Justicia de Netanyahu, Gideon Sa'ar.

"Esta reunión separada es la única vía de participación para los palestinos: allí arriba, ni su libertad de expresión ni su seguridad están garantizadas", declaró a Mediapart el rabino Eyan Chaser-Duran. Orgulloso de estar allí, este treintañero lleva la camiseta morada de Standing Together. Deja su pancarta roja con el lema "Árabes y judíos contra el fascismo" y coge el megáfono. Ayman Odeh grita al centenar de personas de la multitud: "Lo que hacen los demás es importante, pero lo que hacemos aquí es aún más importante: la lucha por la democracia está aquí.

"Si el Estado pertenece más, aunque sea un poco, a un grupo de sus ciudadanos –en este caso los judíos– que a otro, esto implica una discriminación estructural contra los grupos a los que pertenece menos, o no pertenece en absoluto", analizó para Mediapart la presidenta de B'Tselem, la periodista Orly Noy.

El Tribunal Supremo ha consagrado el 'apartheid'

Para Adi Mansour, el miedo a la represión no basta para explicar la debilidad de la movilización palestina: "La democracia que defienden actualmente los judíos israelíes es desconocida para los palestinos, incluso cuando tienen la ciudadanía. El Tribunal Supremo no puede ser visto como un logro a defender por los palestinos", explica. "En 2018, el Tribunal Supremo validó la Ley del Estado-Nación del Pueblo Judío, que niega el derecho a la autodeterminación a cualquiera que no sea judío en este país. El Tribunal Supremo ha convertido literalmente el apartheid en ley. Y eso es sólo un ejemplo", dice.

El abogado recuerda también que "fue bajo el gobierno de Yair Lapid cuando se cerraron seis ONG palestinas de derechos humanos en el verano de 2022 y cuando [la periodista de Al Jazeera] Shireen Abu Akleh fue asesinada impunemente".

Además, para Adi Mansour, el atropello del Estado de Derecho por parte del nuevo gobierno va mucho más allá de la reforma judicial. "Mientras que la ley de 2018 se refería al "Estado de Israel", el Gobierno actual habla de "la tierra de Israel", un territorio no definido en la ley y sobre el que "el pueblo judío tendría un derecho exclusivo e inalienable", explica el abogado, antes de añadir que "directamente bajo las órdenes del ministro de Seguridad Nacional, ¡la policía ya ni siquiera está obligada a obedecer la ley!".

Benjamin Netanyahu recibió la orden de destituir a Arie Dery (presidente del Shas, derecha ultraortodoxa), multicondenado por corrupción y evasión fiscal, de sus cargos de Ministro del Interior y de Sanidad por decisión del Tribunal Supremo el 17 de enero, Benjamin Netanyahu cumplió, dando así una muestra de respeto al Estado de derecho.

Al mismo tiempo, los dos hombres han hecho gala de sus vínculos y se han pronunciado en la prensa: "No se puede ignorar la voluntad de 400.000 votantes", dijo el presidente del Shas a finales de la semana pasada. Benjamin Netanyahu y muchos ministros comparten este planteamiento. El primer ministro, procesado por "corrupción", "fraude" y "abuso de confianza", puede presumir de más de un millón de votos.

"La democracia no se detiene en las urnas", responde el diario israelí más antiguo, Haaretz, con el lema de su nueva campaña de suscripción.

