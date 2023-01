El nuevo Gobierno de Netanyahu abre una nueva era de incertidumbre en Oriente Medio

Lo que sabemos es lo que sabemos. También está lo que sabemos que no sabemos. Y por último está lo que no sabemos que no sabemos. Y aquí es donde nos esperan los problemas más difíciles.

El ex diplomático israelí Alon Pinkas, ahora analista político, ha exhumado la famosa "matriz de evaluación de riesgos estratégicos" de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Gerald Ford y luego de George W. Bush, para evaluar las perspectivas estratégicas en Oriente Medio en 2023 y más allá. En otras palabras, su análisis contiene más preguntas que respuestas. Y no fomenta el optimismo.

En primer lugar, señala, existe la posibilidad de que se reanude la guerra en Siria, donde el régimen de Bashar al-Assad controla, con la ayuda de sus aliados rusos e iraníes, dos tercios del país, mientras que el resto está en manos de las fuerzas rebeldes. También existe el riesgo de que estalle una guerra civil en Irak. O la hipótesis de una conflagración en los territorios palestinos ocupados y un levantamiento que conduzca al desmantelamiento por los palestinos de la autoridad de Ramala.

También está la revuelta popular que retumba en Irán desde la muerte bajo custodia de Mahsa Amini el pasado septiembre y la decisión del régimen de Teherán de cruzar el "umbral nuclear" y desarrollar una "opción atómica militar". Aunque se trate de un desarrollo deliberadamente limitado, existe un riesgo real de desestabilización regional.

Por otra parte, en opinión de Alon Pinkas, existe un debate estratégico específico de Israel. El que se impone a un país comprometido, cuando no atrapado, en dos triángulos geopolíticos muy inestables. Un triángulo Estados Unidos/Irán/Israel y un triángulo Estados Unidos/Israel/Arabia Saudí. A lo que incluso podemos añadir un triángulo Israel/Palestina/Estados Unidos si, como podemos imaginar, Washington intenta una vez más hacer de mediador y ofrecer su ayuda a ambas partes. Es decir, si tienen intención de negociar, lo que por el momento dista mucho de ser el caso.

Para sorpresa de sus portavoces en el extranjero, Catar, cuyas ambiciones de mediación diplomática son bien conocidas, e iba a ser promovido por la organización de la Copa del Mundo de fútbol, no ha encajado en ninguno de estos triángulos. En cambio, su imagen internacional se ha visto dañada por las acusaciones de corrupción en la Unión Europea.

Pero para Alon Pinkas, como para muchos analistas y observadores de la actualidad internacional, la vuelta al poder de Benjamín Netanyahu al frente del gobierno más derechista y religioso de la historia de Israel es indiscutiblemente, mucho antes del Mundial de Catar y sus diversas derivadas, uno de los acontecimientos más importantes y con más posibilidades de desestabilizar, o incluso de provocar conflictos, que ha vivido la región en el transcurso del año que acaba de terminar.

"Están presentes todos los componentes de una crisis grave", señala un diplomático europeo especializado en la región. Por primera vez en la historia del conflicto de Oriente Próximo, los territorios palestinos serán administrados por colonos y políticos de las organizaciones de colonos más extremistas.

Una situación explosiva y considerada tan inaceptable por la embajadora israelí en Francia, Yael German, que presentó su dimisión a Netanyahu el jueves 29 de diciembre. "Su política, las declaraciones de los ministros de su gobierno y las intenciones de la legislación son contrarias a mi conciencia, a mi visión del mundo y a los principios de la Declaración de Independencia del Estado de Israel", escribió en la carta que envió al primer ministro.

El supremacista judío Itamar Ben Gvir, del asentamiento de Kiryat Arba, condenado en 2007 por apoyar a una organización terrorista e incitar al odio, es ahora Ministro de Seguridad –ahora de Seguridad Nacional, con un ámbito de actuación ampliado–.

Este abogado, líder del partido Fuerza Judía, cuyo historial de seguridad era tan malo que no se le permitió servir como soldado, controlará a la policía y, por tanto, será responsable de mantener el orden en el Monte del Templo, donde se encuentran la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam con La Meca y Medina.

Pretende retirar la autoridad del ejército sobre la policía de fronteras, desplegada y activa en los territorios palestinos ocupados.

El riesgo de nuevas anexiones de territorios palestinos

Bezalel Smotrich, también abogado y racista antiárabe, procedente del asentamiento de Kadumim, cerca de Naplusa, y jefe del partido Sionismo Religioso, recibió el Ministerio de Finanzas, así como otra cartera en el Ministerio de Defensa que le dará autoridad sobre la "Administración Civil", la rama del ejército encargada de gestionar la población palestina y el desarrollo de los asentamientos.

Según el ex director del Shin Bet (seguridad interior israelí), Ami Ayalon, esta transferencia deliberada de poder a los colonos, sumada al descrédito que sufre la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, considerada incompetente, ilegítima y corrupta, "sólo puede conducir a un fortalecimiento de la lucha armada palestina".

Una encuesta publicada el 13 de diciembre de 2022 indica que el 72% de los palestinos está ahora a favor de la resistencia armada. Y esto en un momento en que la causa palestina, desatendida por los regímenes árabes, está recuperando cierto apoyo entre la población, como demuestra la aparición de los colores palestinos en las gradas del Mundial de Catar.

Envalentonados por su éxito electoral, reconfortados por la impunidad de que gozan el ejército y los colonos, responsables de la muerte de cerca de 140 palestinos en 2022, los nuevos dirigentes israelíes tal vez no puedan resistir la tentación de aplicar sin demora su proyecto ideológico anexionándose los territorios palestinos y expulsando a sus habitantes manu militari.

Las directrices del nuevo gobierno afirman que "fomentará y desarrollará la expansión de la presencia judía en todas las partes de la tierra de Israel, en Galilea, el Néguev y Judea-Samaria".

Smotrich, Ben Gvir y sus aliados se arriesgan a ir aún más lejos en la realización de su programa de colonización y "limpieza étnica", ya que están protegidos por el arma propagandística absoluta del chantaje mediante la acusación de antisemitismo utilizada masivamente por Netanyahu y sus seguidores, dentro y fuera del país, contra quienes denuncian la ocupación y la colonización, o critican la deriva de Israel hacia el apartheid y el antiliberalismo.

La reticencia de Arabia Saudí

En el clima actual del mundo árabe, la posible explosión de un conflicto armado en Cisjordania y Jerusalén no podía quedarse en un conflicto estrictamente israelo-palestino, como ocurrió con las últimas operaciones del ejército israelí en Gaza. Tendría consecuencias dramáticas para el equilibrio e incluso la existencia de los "triángulos geopolíticos" que, según la Casa Blanca, iban a ser la base de la nueva estabilidad en la región.

Vemos a Israel como un aliado potencial", dijo el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmane (MBS) en marzo. Pero sus dirigentes deben resolver primero su problema con los palestinos.

La reserva no es nueva. Pero, ¿pueden oírlo los dirigentes israelíes de hoy? En 2020, Riad se negó a unirse a Emiratos Árabes Unidos, Baréin e Israel en los acuerdos abrahámicos auspiciados por Donald Trump. Los dirigentes saudíes temían que tal acercamiento a Israel, mientras los palestinos siguen sin tener su propio Estado, provocara reacciones violentas entre la población del reino.

Por ello, Israel ha vendido discretamente a Emiratos un sistema de defensa aérea de alta tecnología, ha suministrado a Bahréin baterías antidrones, ha concluido acuerdos de libre comercio con las dos monarquías árabes y ha establecido relaciones de seguridad "bajo el radar" con Omán y Catar. Pero el proyecto estadounidense-israelí de una "OTAN de Oriente Próximo" contra Irán seguía en los cajones.

Incluso Manama y Abu Dhabi tenían reservas sobre esta alianza militar con Israel contra Irán. Los dirigentes del Reino de Bahréin y de los Emiratos temían que un acuerdo estratégico de este tipo acabara provocando una guerra abierta con la República Islámica.

Un conflicto cuyos beneficios para sus Estados habrían sido, en su opinión, muy limitados. Con la derrota de Trump y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el papel de los "triángulos geopolíticos" antiiraníes en la estabilidad y la seguridad de la región es cada vez más debatido. Cada vez menos evidente.

China y Rusia ocupan su lugar

Ya con Trump, las capitales árabes del Golfo habían constatado que la estrategia de "máxima presión" reivindicada por EEUU contra Teherán no había logrado poner "de rodillas" al régimen iraní. Riad y Abu Dhabi deploraron entonces la respuesta demasiado tímida de Washington cuando grupos armados considerados aliados de Irán atacaron instalaciones de la petrolera Saudi Aramco y buques mercantes árabes en el Golfo.

Posteriormente, la implicación de MBS en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en Estambul, la decisión de Joe Biden de marginar al príncipe saudí y luego, más recientemente, la negativa saudí a aumentar su producción de petróleo como exigía Washington, en respuesta a las medidas de Putin, han agravado aún más el clima entre Estados Unidos y Riad.

Las acusaciones de ingratitud dirigidas por la Casa Blanca a las monarquías petroleras que se han hecho prósperas bajo el paraguas estadounidense, pero que ahora son consideradas como aliados caprichosos, son contestadas por las quejas de Riad y Abu Dhabi, que reprochan a su "protector" estadounidense que en realidad considere a Israel como un aliado privilegiado. Hasta el punto de seguir dudando en entregarles el avión de combate de última generación F-35, que el ejército israelí ya tiene desde hace años.

Este clima de acritud mutua, agravado por la prioridad concedida por Washington al candente conflicto ucraniano en detrimento de la crisis recurrente, pero tibia, entre Irán y sus vecinos, explica en parte que el presidente chino Xi Jinping recibiera en Riad a principios de diciembre una acogida mucho más significativa que la dispensada a Joe Biden el verano pasado.

Y porque concluyó con una "alianza estratégica" y acuerdos de cooperación económica y militar por valor de varias decenas de miles de millones de dólares entre Pekín y varias monarquías del Golfo. Incluida Arabia Saudí, con la que el comercio ha aumentado un 380% entre 2016 y 2020 y donde China construirá al menos un reactor nuclear y una planta desalinizadora.

La proliferación nuclear será una de las principales preocupaciones en Oriente Próximo en 2023 y más allá.

Y Pekín no es el único socio al que Riad está dispuesto a recurrir para sustituir, llegado el caso, al aliado estadounidense que fracasa o no respeta suficientemente su independencia. La empresa rusa Rosatom es ahora también candidata a la construcción de un reactor nuclear en las condiciones fijadas por Riad. Es decir, comprometiéndose a no ejercer control sobre la producción de uranio enriquecido. Esto es difícil de aceptar para Washington, incluso en el caso de una transferencia de tecnología para uso estrictamente civil.

Estos proyectos, al igual que la construcción de reactores nucleares en Egipto y Turquía por parte de Moscú, indican que la proliferación nuclear será una de las principales preocupaciones en Oriente Medio en 2023 y más allá.

Barack Obama había intentado contener este peligro firmando en 2015 en Viena un acuerdo internacional de no proliferación con Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) más Alemania y la Unión Europea. Permitió al OIEA, el organismo especializado de la ONU, supervisar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Teherán desde 1995.

Bajo la influencia de Netanyahu, hostil al acuerdo desde el primer día, Donald Trump decidió en 2018 retirar a Estados Unidos del mismo, destruyendo de hecho todo el edificio diplomático montado por Obama y sus socios. Y proporcionar a los dirigentes iraníes un pretexto para reanudar el programa de enriquecimiento de sus reservas de uranio.

Tal vez porque sus asesores consideran que el acuerdo internacional es la mejor forma de conocer el desarrollo del programa nuclear iraní y, posiblemente, de controlarlo, Joe Biden parece decidido a reanudar las negociaciones para intentar resucitar el acuerdo de Viena. Aunque los planteamientos intentados desde 2018 hayan sido decepcionantes. Y si la hostilidad del aliado israelí sigue siendo vigorosa.

Obviamente, la Casa Blanca no lo ignora: Netanyahu lleva casi 20 años proclamando que un arma nuclear en manos del régimen iraní constituiría un "peligro existencial" para Israel y que Israel no permitirá que Irán alcance ese umbral. Esta amenaza va acompañada a veces de filtraciones sobre la fecha de la ofensiva israelí y sus objetivos.

Frente a Irán, el alarmismo retórico de Netanyahu

Pero hasta entonces, el primer ministro israelí se ha cuidado de no lanzar a su ejército a esta aventura. Las únicas operaciones militares israelíes contra Irán en los últimos años han sido ataques aéreos contra bases o almacenes de material bélico iraní en Siria; liquidaciones puntuales de científicos vinculados al programa nuclear en Irán e intrusiones de "sabotaje informático" en la red del programa nuclear.

Voces dentro de los servicios de inteligencia e incluso del ejército israelí lo repiten: el alarmismo del primer ministro es sobre todo retórico. La denuncia del peligro nuclear iraní pretende esencialmente desviar la atención de la situación de opresión en la que viven los palestinos.

Y las críticas al acuerdo de Viena se dirigen menos al laxo control del programa nuclear que al levantamiento de las sanciones, que permitiría a Irán recuperar buena parte de sus fondos, congelados en el extranjero, para financiar a los grupos armados a su servicio: Hezbolá en Líbano, los Houthis en Yemen y algunas de las milicias chiíes en Irak.

Llevado al poder gracias al apoyo de la extrema derecha religiosa y de los colonos, Netanyahu no tiene nada que negarles. Sobre todo mientras no hayan votado en la Knesset los textos que deberían permitirle eludir los procesos por corrupción abiertos contra él. Pero el primer ministro israelí no puede ignorar que Arabia Saudí y Emiratos, sus principales socios árabes en el proyecto de alianza regional antiiraní, han cambiado de estrategia frente a Teherán.

Decepcionados por la falta de voluntad de Washington para abrazar su causa, ahora se han embarcado en un diálogo más profundo con Irán. "No queremos la guerra ni la confrontación con Irán. En absoluto", declaró recientemente un funcionario saudí. "Lo último que queremos es vernos arrastrados a una guerra entre Israel e Irán".

Abu Dhabi, por su parte, nombró un embajador en Teherán en agosto. El primero desde hace seis años. En cuanto al régimen iraní, indicó que estaba dispuesto a "tolerar la normalización de las relaciones de sus vecinos con Israel". A condición de que no permitan ninguna operación de inteligencia contra Irán desde su territorio".

A falta de retomar el proyecto de una "OTAN de Oriente Medio" que desapareció con Trump, Joe Biden podría quizá encontrar en este clima de apertura diplomática una "ventana de oportunidad" para intentar resucitar el acuerdo de Viena.

Irán también tiene otras perspectivas diplomáticas. Aliado de Moscú en Siria y proveedor preferente de drones de ataque del ejército ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, Teherán, al igual que Riad, ha recurrido a Pekín y a sus desmesurados recursos financieros para encontrar las inversiones necesarias para desarrollar sus infraestructuras, su industria y sus servicios públicos durante el próximo cuarto de siglo. Al parecer, ya se ha firmado un acuerdo de "cooperación estratégica" por valor de 400.000 millones de dólares.

Aunque los detalles del documento no se han publicado en su totalidad, ya se sabe que garantizaría a Pekín un cuasi monopolio sobre el petróleo y el gas iraníes. Y que permitiría a China establecer bases militares para proteger las instalaciones de gas.

Pero Pekín habría puesto una condición a la conclusión de esta alianza económica: la renovación del acuerdo de Viena, del que China, como los otros cuatro miembros del Consejo de Seguridad, es socio. De hecho, Pekín apoya a Washington para convencer a Teherán. Oriente es sin duda un mundo complejo.

