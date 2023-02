'Operación Évelyne': la periodista Marina Ovsiannikova cuenta cómo escapó de las garras de Putin

La frontera está ahí, en algún lugar de la noche. Los fugitivos han tenido que abandonar su vehículo atascado. Avanzan a tientas, ocultándose en la oscuridad mientras los faros de los coches de los guardias fronterizos aparecen en la distancia. El campo nunca se acaba, el guía que les acompaña intenta orientarse mirando las estrellas. Llevan horas deambulando de un sitio a otro.

En algún lugar, en un bosque, alguien les espera. En algún lugar de este bosque están al otro lado de la frontera. En algún lugar de este bosque está la libertad. La verdadera libertad. Pero, en la noche oscura, no hay bosque. El tiempo se acaba, las fuerzas menguan, la esperanza se desvanece, así que Marina Ovsiannikova grita en medio del campo: "¿Por qué estoy haciendo esto? Sería mejor acabar en la cárcel...".

Cuatro meses después, la periodista rusa que desafía a Vladímir Putin ha encontrado una sonrisa y esperanza. Al final de la mañana del viernes 10 de febrero, compareció en la sede de Reporteros sin Fronteras (RSF), en el distrito 2 de París, en una conferencia de prensa a la que asistieron medios de comunicación de todo el mundo.

Con un sobrio traje negro del que sólo asoman su pelo y sus pendientes dorados, con la emoción recorriendo su piel en los primeros instantes, Marina Ovsiannikova se dirige al público: "Bonjour, merci à tous d'être ici je suis content [sic] d'être à Paris! . Luego continúa en su lengua materna, disculpándose de paso, porque está en proceso de aprender francés pero aún sólo domina unas pocas palabras.

Desde el principio, antes de contar su historia, tiene un recuerdo para la guerra que se desarrolla a 2.000 kilómetros de distancia. "Hablo en un día trágico en el que las autoridades rusas lanzan una nueva ofensiva en Ucrania". El viernes por la mañana, el invasor lanzó un nuevo ataque "masivo" con 71 misiles y siete drones explosivos dirigidos contra varios emplazamientos energéticos.

"A los ucranianos, les deseo que ganen contra este régimen criminal. Luchan por nosotros, por nuestro futuro", insiste la periodista rusa.

Junto a ella, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), explica el objetivo de la presencia de Marina Ovsiannikova: "Demostrar que es posible resistir a las máquinas de propaganda, que es posible oponerse a la falsificación de la historia y la actualidad, y a la manipulación". Y la triste realidad de los medios de comunicación rusos: 37 periodistas han sido asesinados desde que Putin llegó al poder hace 23 años, al menos otros 20 están ahora en la cárcel y 200 medios locales son considerados "agentes de extranjeros", es decir, espías y traidores.

Hace cuatro meses, Marina Ovsiannikova encabezaba la lista de quienes la dictadura rusa considera traidores internos. Su presencia en Francia no se esperaba y es una terrible afrenta para Putin y su aparato de seguridad. La periodista da las gracias a RSF. "Me salvaron. Nos ayudaron a escapar a mí y a mi hija", insiste, consciente sin embargo de que a partir de ahora vivirá bajo la amenaza de los asesinos del FSB (ex KGB). "Obviamente, temo por mi vida. Cuando hablo con mis amigos de Rusia, me dicen: "¿Qué prefieres: morir de Novitchok o de un 'accidente' de coche?". Novitchok es el agente nervioso utilizado para envenenar a Sergei Skripal, un antiguo espía ruso que traicionó a su país.

Una señal contra la propaganda

La historia de Marina Ovsiannikova comienza, a los ojos del mundo, el lunes 14 de marzo de 2022. Ese día, la periodista y productora se invitó a sí misma al informativo de Pervi Kanal, la principal cadena nacional, en la que trabaja.

A espaldas de su colega Ekaterina Andreyeva, que presenta las noticias desde 1998, Marina sostiene un cartel en el que se lee: "Paremos la guerra. No te creas la propaganda. Te están mintiendo. Los rusos están en contra de la guerra". La escena dura unos segundos, antes de ser cortada por la emisión de un reportaje sobre los hospitales, poniendo fin a la emisión en directo en el plató.

La valiente periodista de 44 años que se atrevió a desafiar la censura de Putin el 19º día del conflicto fue inmediatamente detenida, ya que el regulador ruso de los medios de comunicación había prohibido la palabra "guerra" desde las primeras horas de la invasión. El mero hecho de pronunciarla constituye en sí mismo un delito. Es más, en el templo de la propaganda del Kremlin no se mencionan las masacres que se estaban produciendo entonces en Mariúpol, esta estratégica ciudad portuaria situada entre Crimea y Donbass, asediada y hambrienta desde hacía casi tres semanas y donde la situación era "casi desesperada", según Médicos sin Fronteras.

Así, la imagen del periodista que dice no y llama a las cosas por su nombre se hace viral. Encarna la resistencia rusa al dictador, o al menos su manifestación más visible. En unos segundos de emisión robados, armada con un simple trozo de papel, Marina Ovsiannikova se convirtió en un símbolo.

Pero es un símbolo cuestionado. Algunas personas en Rusia y Ucrania señalan que, durante años, la mujer que hoy dice no a la guerra retransmitió la propaganda del Kremlin sin reparos. Ella formaba parte del sistema: su exmarido, con el que tuvo un hijo y una hija, es directivo del canal de televisión RT (antes Russia Today).

"Una de las primeras preguntas que le hicieron en la rueda de prensa fue: "¿Qué le ha llevado a llevar a cabo este acto de resistencia tras años de sumisión?" Marina describe una "toma de conciencia gradual" y admite sin dificultad que ha estado "escondiéndose de ella durante años".

Habla de medios de comunicación controlados y amordazados, de conexiones a Internet espiadas, donde sólo la instalación de una VPN en su ordenador le permite saltarse la censura y acceder a información sin filtros. Establece un paralelismo con "la época de Stalin, de la represión política".

Hasta el shock del 24 de febrero de 2022. La guerra.

Ese día trae muy malos recuerdos a esta mujer nacida de padre ucraniano y madre rusa, que creció en Grozny. Durante la primera guerra de Chechenia (1994-1996), el Ejército ruso destruyó su casa. "Tuvimos que huir sin nada. Me dije que los ucranianos pasarían por lo mismo...".

Su resolución estaba tomada. Pero, ¿dónde expresar esta ira? Ya no quedan medios de comunicación independientes en suelo ruso (se han exiliado, algunos reciben ayuda de RSF, dice Christophe Deloire). Así que Marina Ovsiannikova decidió actuar desde su propia empresa, en el corazón del sistema, en la cadena de televisión más vista de Rusia, incluso por un tal Vladimir Putin. "Parece que le gusta la presentadora...", dice sobre su colega Ekaterina Andréyeva, que siguió presentando, imperturbable, mientras ella se manifestaba a sus espaldas.

El martes 15 de marzo, Marina Ovsiannikova recuperó la libertad tras ser multada con 30.000 rublos (más de 250 euros). Más allá de la multa, sigue expuesta a un proceso penal, ya que el presidente ruso firmó a principios de mes una nueva ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de información destinada a "desacreditar" a las fuerzas militares.

Marina Ovsiannikova declaró: "No reconozco mi culpabilidad. Sigo convencida de que Rusia está cometiendo un crimen [...] y de que es el agresor en Ucrania".

Consiguió salir del país durante un tiempo para trabajar en el medio de comunicación alemán Die Welt antes de regresar para recuperar la custodia de sus hijos. Esto no le impidió manifestarse frente al Kremlin en julio, con un cartel en el que llamaba asesino a Vladimir Putin y fascistas a sus soldados.

Esto la llevó a ser detenida de nuevo y acusada de "difundir información falsa" sobre el Ejército ruso. Mientras esperaba el juicio, estaba bajo arresto domiciliario y tenía prohibido utilizar cualquier medio de comunicación.

"Las autoridades rusas prefirieron destruir mi vida a meterme en la cárcel", afirma hoy. Según ella, se ha acelerado el calendario para decidir sobre la custodia de sus hijos entre su exmarido y ella. Bajo arresto domiciliario, no puede asistir a ninguna vista y, cuando se decide dar la custodia al padre, el documento afirma que "la madre está llevando a cabo una acción política".

"No tengo ninguna duda de que todo esto viene de ahí arriba", concluye.

Y el 9 de octubre, dice, será juzgada por haber informado públicamente el número de niños muertos en Ucrania. Un número encontrado en la web de la ONU, un sitio autorizado ya que Rusia es un Estado miembro. Pero un número "considerado falso y, por tanto, considerado ilegal, debe ser retirado", afirma el periodista. Aún recuerda el número en cuestión: 352. 352 niños que murieron "en julio", añade. Su abogado está convencido de que será condenada a diez años de cárcel por ello, así que le dice que huya "para salvar su vida".

¿Pero cómo?

Marina Ovsiannikova lleva una pulsera electrónica.

Se trata de una operación coordinada por RSF, no fue organizada por los servicios de inteligencia Christophe Deloire

El 3 de octubre, AFP reveló que el Ministerio del Interior ruso había publicado un aviso de búsqueda de la periodista, sugiriendo que estaba huida con su hija. El 17 de octubre, su abogado confirmó que la madre y la hija se encontraban en algún lugar de Europa. "Están bien, están esperando para hablar públicamente, pero por el momento no es seguro", dijo Dmitri Zajvatov.

Esta exfiltración es el resultado de la Operación Evelyn, el nombre en clave utilizado en RSF para referirse a Marina Ovsiannikova.

Christophe Deloire advierte antes de comenzar la historia, digna de una novela de espionaje, que será, por desgracia, contada en fragmentos. "Quedarán zonas grises para la seguridad de quienes nos ayudaron.

El secretario general de RSF se puso en contacto con la periodista rusa cuatro días después del episodio del informativo interrumpido para ofrecerle ayuda. Siguieron hablando durante el verano. En septiembre, Marina Ovsiannikova volvió a ponerse en contacto con él "a través de un intermediario". En aquel momento, no se le permitía comunicarse con el mundo exterior. Marina Ovsiannikova estaba decidida a abandonar su tierra natal. La Operación Évelyneentra en su fase activa.

Se complica porque su hija repudia su acción y cree que su madre merece la cárcel por lo que ha hecho. "Mi madre me vigilaba más que las fuerzas de seguridad", sonríe ahora al recordarlo.

Marina Ovsiannikova desapareció la noche del viernes 30 de septiembre al sábado 1 de octubre de 2022. La fecha se eligió deliberadamente. "Había menos riesgo de que alguien nos buscara durante el fin de semana...".

Al otro lado del continente, Christophe Deloire y otro miembro de RSF no estaban muy tranquilos esa noche. "No estábamos convencidos al 100% de que lo conseguirían".

Marina y su hija recorren Rusia en siete vehículos sucesivos. Sólo en el segundo vehículo la periodista se da cuenta de que, en medio del pánico, ha olvidado quitarse la pulsera electrónica. La cortó con unos alicates especiales.

Al acercarse a la frontera, el último vehículo se queda atascado en un campo. Tuvieron que terminar en la oscuridad y a pie. Tras muchas horas de angustia, las dos mujeres y su guía llegan al bosque de un país fronterizo donde hay gente esperándolas. Con visados Schengen, entran en la Unión Europea y se dirigen a Francia.

Al día siguiente del famoso telediario del 14 de marzo, Emmanuel Macron declaró que quería "impulsar gestiones para ofrecer protección, ya sea en la embajada o mediante asilo" a la periodista que se había atrevido a desafiar al Kremlin. "Esta promesa se cumplió", revela Christophe Deloire, que aclara que las autoridades habían aceptado acoger a Marina Ovsiannikova en Francia. Era un honor ayudar a alguien que encarna la resistencia a la propaganda.

El secretario general de RSF continuó hablando de la casa de campo donde Marina y su hija estuvieron alojadas en los primeros días. "Incluso hacíamos la compra", dice.

Sin embargo, dice que no puede revelar el punto de entrada en Francia. ¿Por qué no? ¿Porque revelaría la implicación del Estado francés?

Una exfiltración de esta naturaleza, de una persona tan concreta, parece difícilmente viable por parte de una ONG sin la intervención de un servicio de inteligencia y los medios de un Estado. Mediapart ha planteado la cuestión a Christophe Deloire, que se la ha quitado de encima (probablemente no podía hacer otra cosa): "Se trata de una operación coordinada por RSF, no ha sido organizada por los servicios de inteligencia".

Nos limitaremos a señalar que no dice que no haya participación de los servicios de inteligencia en la Operación Évelyne. Pero, al fin y al cabo, esto es secundario. Tanto si Marina Ovsiannikova recibió ayuda de un servicio secreto occidental como si fue exfiltrada por los únicos medios de RSF y unos cuantos amigos rusos, parece una afrenta al FSB y al hombre que lo dirigía antes de hacer carrera como jefe del Kremlin.

No oiremos hablar por última vez de Marina Ovsiannikova. El viernes, salía en Alemania el libro Entre el bien y el mal. Cómo me he opuesto finalmente a la propaganda del Kremlin, una obra autobiográfica que se está traduciendo al francés y a otros cuatro idiomas. En esta publicación, describe algunos de los trucos de la "fábrica de propaganda" de su empleador, Pervi Kanal: la difusión de información sobre Vladimir Putin nunca debe ir seguida de malas noticias. Se le presenta como el salvador de Rusia. Por otra parte, existe una prohibición no escrita de ofrecer buenas noticias procedentes de Estados Unidos y Europa Occidental. En la mente de los rusos debe transmitirse la imagen de que todos los estadounidenses apoyan el movimiento LGBT, matan a negros, maltratan a niños rusos adoptados, escribe.

Pero haga lo que haga o escriba, el juicio a su legitimidad continúa. En la rueda de prensa de París, un periodista de la televisión independiente rusa Dojd le preguntó por la desconfianza que despierta en Ucrania, e incluso entre los periodistas independientes de su país. "La oposición te rechaza, es triste para ti, ¿verdad?"

Marina Ovsiannikova no rehuyó la pregunta y, a decir verdad, no pareció inmutarse. "Dentro de unos años estaré sola conmigo misma. No importará cómo me miren los demás, estaré a solas con mi conciencia. Y cuando me pregunte: ¿qué hice al principio de esta guerra? Bueno, sabré que hice lo correcto".

