Niños –y padres– que no comen lo suficiente, profesores que no han sido sustituidos a pesar de las promesas, material demasiado caro, temperaturas abrasadoras en aulas abarrotadas... La vuelta al cole podría –y debería– haberse dedicado a tratar los verdaderos problemas de las familias, los relativos a las condiciones en las que se aprende y se transmiten los conocimientos, la explosión de la inflación, el aumento de las desigualdades y los efectos del cambio climático. Pero no, desde hace más de dos semanas, el objeto de debate político y de cobertura mediática es una prenda de vestir.

Este año, más de 5,7 millones de alumnos han vuelto a los colegios e institutos de Francia. Y los resultados, anunciados el martes 5 de septiembre por la misma persona que impuso la prohibición, el ministro francés de Educación Gabriel Attal, son los siguientes: se presentaron con abayas 298 alumnas de las cuales 67 se negaron a quitárselas. Durante más de dos semanas, nuestro país se ha peleado por el largo de los vestidos de las jóvenes en unos cientos de casos... en detrimento de las alumnas afectadas, cuyas voces rara vez se escuchan, especialmente las que se vieron obligadas a volver a casa en lugar de quedarse en clase.

Una vez más, esta desmesura revela un pánico identitario del que sólo la Francia pos-colonial tiene el secreto. Una desmesura que, sobre todo, disimula mal el mensaje implícito que se envía al conjunto de la sociedad: dada la "rentabilidad" de la prohibición, se puede decir que la polémica es un pretexto. Un pretexto para decir a los musulmanes que deben "portarse bien", que están bajo control, que sus actos son examinados y juzgados por el resto de la comunidad nacional. Una forma de decirles, una vez más: "vosotros no formáis parte de ella". O más bien: "si quieres formar parte de ella, demuéstralo, cambia tus prácticas personales, abandona tus raíces". El laicismo de origen judeocristiano suena bien (leer las aclaraciones pertinentes del historiador laico Jean Baubérot en su blog Mediapart).

Porque, a pesar de los desmentidos, son efectivamente los musulmanes quienes sufren las amalgamas propagadas en un ámbito político y mediático cada vez más rancio. Mencionemos sólo una, directamente del Jefe del Estado. Emmanuel Macron, que fue entrevistado el lunes 4 de septiembre en el programa del youtuber "Hugo décrypte", consideró oportuno evocar el atentado islamista de Conflans-Sainte-Honorine del 16 de octubre de 2020 para explicar el contexto de la decisión del Gobierno de prohibir el uso de la abaya. "Vivimos en una sociedad con una minoría de personas que, distorsionando una religión, vienen a desafiar a la República y al laicismo. Y lo siento, pero esto a veces ha llevado a lo peor. No podemos ignorar que el atentado terrorista y el asesinato de Samuel Paty ocurrió en nuestro país", declaró. "No estoy estableciendo ningún paralelismo", se apresuró a añadir, un atrevido desmentido después de haber establecido él mismo la conexión.

Hubo un tiempo en que el presidente de la República se preocupaba más por desmontar los prejuicios difundidos en nombre de la defensa del laicismo. Cuando Macron aún no era más que un candidato presidencial, denunció la islamofobia resultante de la explotación de este principio fundador de nuestra República. Lo hizo en el plató de Mediapart, en noviembre de 2016, pocos meses después de los mortíferos atentados islamistas que enlutaron Francia en 2015.

"Creo en la Ley de 1905. [...] El laicismo es una libertad. La batalla no está perdida. Si los laicistas ganan el próximo mayo [en las elecciones presidenciales - nota de la redacción], podría decirle que habré perdido esta batalla, pero no creo que esté perdida. Porque, en el fondo, no es de la laicidad de lo que habla la gente. Habla de su relación con el Islam. [...] La cuestión es cómo salimos de esto. La primera salida es distinguir entre los sujetos. En el debate sobre el Islam, lo confundimos todo muy a menudo".

Emmanuel Macron ha perdido su lucidez de entonces. Su visión actual del laicismo ya no es la de una libertad de conciencia sujeta únicamente al respeto de la libertad de conciencia de los demás, sino una visión defensiva, excluyente y represiva, preconizada en particular por el movimiento Printemps républicain (Primavera republicana), que ha convertido el laicismo en una herramienta discriminatoria, antirreligiosa, por no decir antimusulmana.

¿Cómo puede el Jefe del Estado no darse cuenta de que hay otro sesgo, sexista en este caso, en la polémica que tan descaradamente está alimentando? Porque, incluso más que los musulmanes, son las musulmanas las que están en el punto de mira. Después del pañuelo en las escuelas, las universidades, las empresas, las entidades locales y los espacios públicos; después del burkini en las playas; después del fular, el turbante y la falda larga, ahora toca a los vestidos considerados demasiado reveladores ser objeto de una obsesión nacional. Esta retahíla de polémicas es vertiginosa, pues cada vez se repite la misma obsesión: la de prohibir una vestimenta a las mujeres con el argumento de que no deben permitir que otros les impongan su forma de vestir, ya sea ese "otro" la religión, el marido o la comunidad.

Es la elección propia de la ropa y el cuerpo de las mujeres musulmanas, amenazados en nombre de los "valores de la República", lo que se vuelve a discutir en las ondas de toda Francia. No importa si defienden o no el uso de la abaya: son las víctimas colaterales de una sospecha generalizada. Aunque su invisibilidad social sea la norma, aunque su relegación a los empleos más precarios no preocupe a nadie, vuelven a ser víctimas del oprobio en Francia.

Un Estado arbitrario

Más allá de la polémica y sus efectos, es la prohibición impuesta por el Estado lo que plantea el problema. Al dictar lo que es religioso y lo que no lo es, el Estado francés, supuestamente laico, se sale de su papel y se atrapa a sí mismo. Aunque se debata sobre el carácter religioso o tradicional de esta prenda, aunque la mayoría de las autoridades musulmanas nieguen su carácter religioso, aunque las situaciones individuales sean inevitablemente complejas y entrelazadas, el ejecutivo ha decidido tomar una decisión. Se ha metido en la mente de las jóvenes y ha arbitrado por ellas entre el apego cultural, el deseo de protegerse de las miradas, la creencia religiosa, la provocación y mil razones más. Al dar la máxima importancia a esa prenda, paradójicamente encierra a las adolescentes que la llevan en una única interpretación.

Es cierto que el gobierno ha respondido a la petición de algunos directores de escuela. "No hay un marco claro, no sabemos exactamente qué es vestimenta religiosa y qué no lo es", declaró antes del comienzo del nuevo curso escolar el secretario nacional del sindicato del personal directivo de educación nacional SNPDEN-Unsa. Pero la prohibición arbitraria no va a aclarar nada y, al contrario, corre el riesgo de arrastrar a los directores de escuela a la trampa del ejecutivo.

Según los términos de la ley de 15 de marzo de 2004, las prendas y accesorios sólo pueden prohibirse cuando el comportamiento de los alumnos muestre ostensiblemente una filiación religiosa. “Así", explica la asociación Vigie de la laïcité, creada después de que el gobierno disolviera el observatorio del mismo nombre, "un alumno o alumna que lleve sistemáticamente una prenda de cabeza para cubrirse el pelo que sustituya a un velo o a un turbante puede ser sancionado en virtud de la ley de 2004. Del mismo modo, el uso de un vestido que llegue a cubrir la cabeza, que algunos calificarían de `abaya`, puede prohibirse si es sistemático y entra en conflicto, por ejemplo, con el uso de ropa adecuada para la educación física y el deporte o los trabajos prácticos". De ello se desprende que "una prohibición general, sin tener en cuenta comportamientos que indiquen una filiación religiosa, de cualquier vestimenta de cobertura que puedan llevar habitualmente los alumnos sin ningún significado religioso daría lugar a una política de vestimenta perfectamente contraproducente, que daría lugar a provocaciones por parte de los alumnos y conllevaría más retraimiento como respuesta".

En otras palabras, el laicismo es una práctica viva, a aplicar caso por caso, que requiere comprender el significado que los alumnos dan a su vestimenta y así evaluar si es "manifiestamente ostentosa". Su aplicación requiere sobre todo diálogo e intercambio de pareceres, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los centros. La prohibición, tal como está, llevará inevitablemente a los directores a tomar decisiones a priori, sin tener en cuenta lo que tengan que decir los alumnos. ¿Cómo van a diferenciar entre una abaya y un vestido largo normal? Es probable que se refieran, más o menos conscientemente, a la idea que tienen de la identidad religiosa de las jóvenes, del color de su piel o de su nombre, es decir, que esto podría dar lugar a prácticas discriminatorias.

El ejecutivo ha entrado en una espiral descendente. Cada nueva prohibición conducirá automáticamente a otras. Concebido inicialmente como una "ley de libertad", el laicismo se está convirtiendo en una herramienta de humillación, control y exclusión. Las consecuencias jurídicas de esta prohibición no se han hecho esperar: en una circular enviada a los fiscales el 5 de septiembre, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, pedía "una respuesta penal firme, rápida y sistemática" a las infracciones graves de la ley en las escuelas.

Macron, que citaba a Aristide Briand en 2016, debería haber releído sus advertencias, que forman parte de la historia de Francia, ya que fue uno de los padres de la ley original de 1905. La cuestión de la vestimenta ya se había planteado entonces. Aristide Briand se posicionó en contra de prohibir el uso de la sotana: en primer lugar, consideraba que, por principio, la ley de 1905 no debía "prohibir a un ciudadano vestirse de tal o cual manera" y, en segundo lugar, estimaba que, en aras de la eficacia, el resultado sería "más que problemático": prohibida la sotana, podríamos contar con el "ingenio combinado de sacerdotes y sastres" para crear una "nueva prenda".

Como recuerda laVigie de la laïcité, "el medio más eficaz de luchar contra todas las formas de ensimismamiento comunitario es reforzar urgentemente la diversidad sociocultural en las escuelas. En todos los centros donde se ha hecho, los ataques a la laicidad han disminuido drásticamente". Al abusar del laicismo contra los alumnos de confesión musulmana, el gobierno corre el riesgo de hacerles dudar de los valores de libertad y respeto que esa noción encarna, sembrando la confusión y reforzando las derivas más radicales. Para luchar eficazmente contra el integrismo religioso, que se alimenta de la discriminación, el racismo y la violencia policial, la escuela, en lugar de reavivar el fuego, debe desempeñar plenamente su papel emancipador, promoviendo los valores de solidaridad, igualdad, en particular entre hombres y mujeres, justicia y diversidad social.

En respuesta a las reivindicaciones de la extrema derecha, en particular de los alcaldes de Perpiñán y Béziers, el paso de la prohibición de la abaya a la experimentación de los uniformes es elocuente: como ocurre a menudo, los requerimientos relativos a tal o cual minoría se utilizan como laboratorio, antes de extenderse al conjunto de la población. Al ponerse en entredicho la libertad fundamental de los alumnos de controlar su propio cuerpo, de experimentar su diversidad y de inventar su pluralidad, los jóvenes podrían ser la próxima víctima expiatoria de un gobierno necesitado de autoridad. ¿Será esta la única lección que ha aprendido Macron de las revueltas que incendiaron los barrios populares a principios de verano tras el disparo a quemarropa de Nahel por un policía en Nanterre? ¿Controlar a los jóvenes encerrándolos en un uniforme?

Traducción de Miguel López

