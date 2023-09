Moreno promete ahora “blindar Doñana” pero no retira la ley que avala los regadíos ilegales

El PP andaluz ha dado un nuevo paso en su intento de encajar dos políticas opuestas en la gestión del Parque Nacional de Doñana, donde las plantas y animales ya tienen serios problemas para reproducirse y sobrevivir por la sequía. La Junta ha anunciado este martes la compra de una gran extensión de terreno en la zona este de la reserva que hasta ahora se usaba para la agricultura y la pesca, y que en el futuro se incorporará al parque, una noticia que ha sido bien recibida por biólogos y ecologistas. Paralelamente, el Gobierno andaluz (PP) insiste en sacar adelante la ley que ampliará las tierras regables junto al espacio natural, pese a que existe una evidencia abrumadora de que son estos cultivos los que vacían las reservas subterráneas de agua de Doñana.

El partido liderado por Juanma Moreno ha difundido que la adquisición de tierras de la finca Veta la Palma (Sevilla) tiene como objetivo "blindar Doñana" "frente a los impactos del cambio climático" y se trataría del "hito ambiental más importante de Doñana en los últimos 45 años, tras la ampliación del Parque Nacional en 1978". Sin embargo, la Junta no recoge en su comunicado que el problema real es la agricultura, que seca los acuíferos del Doñana a través de pozos –legales e ilegales– y de la recogida del agua de lluvia en balsas impermeables que impiden que se filtre. En todo caso, los expertos que llevan meses criticando la actitud del Gobierno andaluz reconocen que el paso es positivo. Incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que es "la primera buena noticia sobre Doñana que recibimos desde hace mucho tiempo".

La finca que va a ser adquirida se dedicaba hasta ahora a la acuicultura y la agricultura, se ubica junto al río Guadalquivir y el Guadiamar y forma parte de Isla Mayor, un terreno rodeado de agua que acoge a decenas de especies de aves que ya no pueden sobrevivir en el Parque Doñana debido a que las lagunas superficiales se han secado. Veta la Palma no forma parte de la famosa reserva andaluza, pero sí que está considerado ya un Espacio Natural Doñana y ocupa 11.300 hectáreas, de las que 3.200 están inundadas y son las que tienen un alto valor de biodiversidad. Del total, la Junta comprará 7.500 hectáreas por 70 millones de euros, lo que permitirá ampliar la superficie de Doñana un 14%.

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, opina que se trata de una "buena noticia". "Es uno de los pocos lugares de Doñana donde se han reproducido este año las gaviotas. También es una zona de cría y de paso para especies como los flamencos, la aguja colinegra o la cerceta pardilla. Para las aves buceadoras, en general", explica. Según los propios dueños de la finca, que pertenece a la compañía Hisparroz, en Veta la Palma habitan 600.000 animales de más de 250 especies, de las que 50 presentan algún tipo de amenaza.

La adquisición de Veta la Palma llevaba años sobre la mesa porque el negocio de pesca ya no era viable para la empresa y las piscifactorías llevaban años sin funcionar. El agua que llena las balsas artificiales donde se crían los peces llega desde el Guadalquivir impulsada por motores que consumen mucha energía, lo que encarecía la actividad. Según los expertos, también son aguas que arrastran una gran cantidad de lodos porque llegan directamente del río y la maquinaria necesita mucho mantenimiento por las impurezas. De hecho, Revilla cree que mantener el sistema de motores "no sería viable a medio plazo, incluso a corto" para la Administración, y opina que la mejor solución sería idear un sistema de flujo natural del agua a las piscinas. En todo caso, habría que seguir inundando esas tierras para evitar que las aves se vayan.

Aunque la adquisición de la zona es bienvenida, desde la organización ecologista WWF creen que la importancia de conservar Veta la Palma es la prueba del mal estado del Parque Doñana. "Como el parque no ha tenido agua en los últimos años y allí sí ha habido, las aves han acabado en la finca. El éxito de Veta la Palma es el fracaso de Doñana", afirma Juanjo Carmona, responsable de WWF en Doñana. Y afirma que la compra no resuelve los problemas de fondo. "Esto no va a mejorar el estado de las lagunas secas de Doñana ni su acuífero, y mientras tanto en otra zona del parque quieren amnistiar a unos hombres que llevan años robando agua del acuífero", resume. También señala que es una extraña coincidencia que la Junta haga este anuncio la misma semana que la Unesco delibera sobre Doñana en el Comité de Patrimonio Mundial.

La ministra Teresa Ribera también insistió este martes en que la incorporación de la finca "no afronta el problema de cara porque ni suma ni resta agua" a Doñana. "Lo importante es que el presidente de la Junta de Andalucía enfrente con rotundidad la especulación y la presión adicional que introduce su proyecto de ley de regadíos, y debería rechazarlo".

Ribera se refiere a la reforma del plan de regadíos que tiene pendiente de aprobar el Parlamento andaluz que da permisos de riego a fincas que históricamente han usado agua en sus cultivos pese a no tener la concesión. WWF calcula que ampliaría el riego en 1.903 hectáreas, el equivalente a 2.000 campos de fútbol.

El anuncio de la adquisición de Veta de Palma llega semanas después de que el PP andaluz comenzase su campaña internacional con la que pretende que esta comunidad autónoma sea reconocida como "singular" dentro de Europa por el impacto del cambio climático. Otro intento del equipo de Juanma Moreno de mostrar su preocupación por la sequía, al mismo tiempo que intenta ampliar las tierras de regadío en su comunidad.

El pasado viernes, el PP se reunió con el resto de partidos del Parlamento andaluz para intentar lograr una posición unánime sobre la "singularidad" de la región, pero no logró el apoyo de la izquierda. Aun así, Juanma Moreno solicitará formalmente esta condición en la comisión de Medioambiente del Comité Europeo de las Regiones del próximo 28 y 29 de septiembre, en Málaga. Esto abriría la puerta a recibir nuevos fondos con los que construir infraestructuras contra la sequía.