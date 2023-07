Nuevo golpe al Mar Menor: Pp y Vox rechazan ampliar la moratoria que impedía construir en su entorno

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha acordado este lunes no realizar una sesión plenaria extraordinaria para tramitar por lectura única la Proposición de Ley del PSOE de modificación del artículo 16 de la Ley de protección del Mar Menor, sino que se hará por los sistemas ordinarios que prevé el Reglamento de la Cámara, según informa Europa Press.

Los votos en contra del PP y Vox, por diferentes motivos, han hecho que la propuesta no salga adelante. Mientras que los populares han rechazado la propuesta porque "según los servicios jurídicos a los que se ha consultado, si se aplicara la Proposición de Ley tal y como está reflejada, la moratoria urbanística en el Mar Menor acabaría".

Además, ha añadido en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, si se aprobara la modificación legislativa que el Partido Socialista ha planteado, "sin capacidad de que se pueda enmendar para mejorarla", la primera consecuencia es que no existiría el área de exclusión temporal a la que se refiere el artículo 16, puesto que eliminan en su redacción los apartados del 2 al 5 del artículo 16 de la Ley de Protección del Mal Menor.

En esa línea, Segado ha señalado que en la Diputación Permanente "nos hemos visto obligados a no estar de acuerdo en el trámite que proponía el PSOE", un trámite que en el que no se pueden introducir enmiendas.

Cuando empiece el período ordinario de sesiones, "esta ley podrá tramitarse como cualquier otra y podrá someter el texto a enmiendas y a mejoras que necesita", ha defendido.

Motivos muy diferentes son los esgrimidos por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien ha argumentado que no está justificado "que llevemos tres años para aprobar un plan" sin tener tampoco justificación al respecto, añadiendo que la moratoria vence dentro de un par de días y ha aseverado que el voto en contra del partido "está relacionado con los planteamientos de Vox, con el programa electoral de Vox y con la convicción de que la actual ley del Mar Menor no ayuda al Mar Menor y a los hechos me remito".

Según Alpañez, se trata de "una propuesta jurídicamente inocente por parte del Partido Socialista que no puede ser apoyada por nosotros; digo inocente porque la verdad es que le ha faltado de todo a la propuesta que hace el Partido Socialista".

Psoe muy crítico con PP y Vox

El promotor de la propuesta, el PSOE, se ha mostrado muy crítico con PP y Vox. Especialmente con los 'populares', de los que ha asegurado que "no tienen ningún interés por recuperar el Mar Menor".

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pepe Vélez, ha criticado que durante las elecciones se haya visto "a López Miras erigirse como el mayor defensor del Mar Menor" y ahora "ni siquiera permite que se debata en la Asamblea, poniendo excusas burocráticas cuando en realidad es una cuestión de voluntad, la ampliación de la moratoria urbanística temporal, dejando la laguna en una situación de absoluta vulnerabilidad".

Vélez ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha sido el primero en registrar una iniciativa en la Asamblea Regional en esta nueva legislatura, concretamente una proposición de ley para modificar el artículo 16 de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, con el objetivo de ampliar la moratoria urbanística en el entorno.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos pedido que se aborde en la Asamblea Regional con carácter de urgencia y por lectura única para acelerar los trámites para evitar que la laguna quede desprotegida", ha explicado.

El portavoz socialista ha insistido en que el PP de López Miras ha tenido tres años para hacer el Plan de Ordenación de la cuenca vertiente y no lo ha hecho.

Según Vélez, la elaboración y aprobación de un Plan de Ordenación de la cuenca al Mar Menor es un paso fundamental para proteger la laguna, ya que es un instrumento básico para ordenar las diferentes actividades que se realizan en su entorno, garantizando un desarrollo sostenible y compatible con el Mar Menor.

En esta misma línea se han pronunciado el diputado autonómico de Podemos-IU-AV, Víctor Egío, quien considera que "el PP ha vuelto a engañar a los murcianos cuando aseguraba en su campaña electoral que no iba a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor".

Ha recordado que la ley de Protección del Mar Menor pactada por PP-PSOE-Cs en 2020 establecía una moratoria limitada que concluye el próximo día 3 de agosto, sin que el Gobierno regional haya aprobado un Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente.

"Hoy teníamos la oportunidad de solucionar la chapuza pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no será posible", ha lamentado Egío, quien ha acusado al PP de volver a engañar a los murcianos.

Desde Podemos-IU-AV vinculan esta decisión "con algunas operaciones urbanísticas en torno al Mar Menor que llevan tiempo en la recámara".