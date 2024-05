Un equipo de analistas franceses ha estudiado cada una de las votaciones en políticas ambientales de más de 800 eurodiputados durante la legislatura que ahora termina, y ha concluido que el Partido Popular Europeo (PPE) se sitúa extremadamente cerca de las posiciones de la ultraderecha. Además, sitúa a los europarlamentarios españoles del PP entre los más extremistas en Bruselas, puesto que han ido en contra de casi todas las normativas verdes que han votado. La posición de Vox ha sido todavía peor, siendo el segundo partido europeo que más veces ha votado en contra de las leyes climáticas que se han tramitado, de los más de 200 que hay.

El estudio, publicado este jueves por el centro de análisis francés Bloom, recoge la posición de cada eurodiputado en 150 votaciones y enmiendas presentadas durante la legislatura del Parlamento 2019-2024 en cinco áreas: clima (50), océanos (38), biodiversidad (35) y justicia ambiental (27). En función de los votos de cada diputado, han asignado una puntuación del 0 al 20 a cada grupo político europeo y a cada partido nacional. A nivel comunitario, los que mejor puntuación reciben son Los Verdes (19,8 puntos), La Izquierda (19) y los socialistas (16,6). Renew (11,9) aprueba por poco, mientras que el PP (3,8), Identidad y Democracia (3,3) y ECR (2,5) están en las antípodas. ECR es una amalgama de partidos ultraconservadores y de extrema derecha, como Vox en España o Ley y Justicia en Polonia, mientras que Identidad y Democracia (ID) está todavía más a la derecha, con miembros como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen o La Liga italina de Matteo Salvini.

Los autores reconocen que no se esperaban que el principal partido conservador europeo, el PPE, hubiese tratado de torpedear tal cantidad de normativas y que ideológicamente se haya acercado tanto a la ultraderecha. "Esperaba que su resultado no fuera bueno, pero no que se ubicase pegado a la extrema derecha. Sobre todo teniendo en cuenta que una política del PPE, Von der Leyen, fue la que propuso en 2019 sacar adelante el Pacto Verde europeo, que luego ha tratado de dinamitar su propio partido", opina Alessandro Manzotti, doctor en biología, investigador de Bloom y coautor del informe.

La situación es todavía peor entre los eurodiputados españoles de la derecha. Los parlamentarios del PP en Bruselas reciben en conjunto una nota de 2,1 puntos sobre 20 en su posicionamiento climático, casi la mitad de puntuación que el PPE en conjunto. De hecho, entre sus homólogos europeos, el PP español es el que menos nota recibe tras el italiano y el húngaro. Vox, por su parte, recibe todavía menos puntuación, un 1,8, lo que casi equivale a haber votado en contra de todo lo que llegaba a sus manos. Los diputados de Vox fueron los penúltimos en la lista total de partidos elaborada por Bloom, solo por delante del PP húngaro.

"Es importante que los españoles conozcan que sus eurodiputados de la derecha están entre los peores de Europa, con una visión sobre la ecología parecida a partidos de la derecha radical en Italia o en Polonia. Es especialmente grave porque España es el cuarto país que más europarlamentarios aporta a Bruselas y tiene mucha fuerza a la hora de influir políticamente", opina Manzotti.

Para calcular la puntuación que se da a cada partido político en el estudio, los investigadores sumaron un punto a los eurodiputados que votaron a favor de una normativa o una enmienda positiva planeta, y se lo restaron si rechazaron esa votación. También sumaron un punto quienes votaron contra enmiendas que aceleraban la contaminación, y perdieron puntuación quienes estaban a favor de ellas. En total, se estudiaron casi 100.000 votaciones individuales para elaborar la tabla.

Los Verdes fueron los grandes defensores del medio ambiente, con una puntuación casi perfecta. En España, los parlamentarios que están integrados en este grupo son Esquerra Republicana y el BNG. El grupo europeo de La Izquierda también fue uno de los principales promotores de las leyes verdes, y en España está representada a través de Podemos, Izquierda Unida y Anticapitalistas. Entre los eurodiputados españoles también sorprenden los de Junts per Catalunya, que en Parlamento pertenecen al grupo de los no inscritos, y reciben una puntuación de 18,9, a la altura de los grupos más progresistas de la Eurocámara.

Los socialistas, por su parte, apoyaron la inmensa mayoría de las medidas ambientales de esta legislatura y fueron los impulsores de muchas negociaciones debido a su peso político —son el segundo grupo más numeroso del Parlamento—, aunque sin llegar al nivel de los partidos ecologistas. El PSOE español fue algo más conservador que el europeo, y fue especialmente reticente a sacar adelante normas progresistas en la pesca y los océanos, según el estudio. "No diría que el PSOE es un enemigo, pero ha defendido una modelo de pesca industrial anticuado basado en el extractivismo y la destrucción del ecosistema, lo cual es muy negativo para sus profesionales, que son muchos en España", afirma el autor del informe.

Por último, los liberales —Ciudadanos y PNV, en España— superaron por poco el aprobado porque votaron en las dos direcciones. En muchas ocasiones aportaron los votos necesarios para que saliesen legislaciones muy disputadas políticamente entre derecha e izquierda, pero también tumbaron otras.

Entre las votaciones analizadas, hay por ejemplo enmiendas a la controvertida Ley de restauración de la naturaleza, a la Directiva de eficiencia energética, a la Regulación del uso sostenible de fitosanitarios, o al Plan europeo de protección y restauración marina. Manzotti explica que decenas de parlamentarios han votado sistemáticamente en contra de todas estas normativas simplemente por cuestiones ideológicas. "Las posiciones acerca del Pacto Verde han estado absolutamente politizadas y se ha dejado al margen la conciencia y la evidencia científica. Se ha convertido al clima en un campo de batalla", dice el experto.