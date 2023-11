El presidente de la COP y magnate del petróleo quiere negociar con las energéticas un recorte de la producción

Este jueves comenzó en Dubái la 28 Cumbre de las Partes (COP) organizada por las Naciones Unidas, donde casi 200 estados buscarán, ya de forma desesperada, la manera de evitar que la temperatura global siga creciendo de manera desbocada. Todas las miradas estuvieron puestas durante la primera jornada en Sultan Al Jaber, el presidente de la COP28 y consejero delegado de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), dos puestos que son una evidente contradicción, ya que los combustibles fósiles son el principal acelerador del cambio climático. Al Jaber buscó en su discurso inaugural calmar las críticas y afirmó que reducir consumo de gas y petróleo estará entre las conversaciones de los próximos once días. "Es esencial que ningún asunto se quede fuera de la mesa y debemos buscar manera de buscar manera de incluir el papel de los combustibles fósiles”, afirmó el magnate emiratí.

La postura del presidente de la COP es que la cumbre de este año no debe servir para señalar a las petroleras y gasistas como culpables, sino incluirlas en el debate para lograr acuerdos, y afirmó que durante los últimos meses ha estado en contacto con estas compañías. "He hablado con muchos actores [gobiernos y empresas]. Les he dicho que quiero que esta COP sea diferente y que colaboren y hagan propuestas a esta presidencia", afirmó Al Jaber. "Hagamos que la Historia demuestre que esta presidencia de la COP se atrevió a pactar con las compañías de gas y petróleo", añadió. También reconoció que "las próximas semanas no serán fáciles".

Las organizaciones ecologistas y activistas que supervisan la cumbre, recibieron con buenos ojos la mención de Al Jaber a los combustibles fósiles, aunque fuese vaga. En estos encuentros, los pequeños gestos en un discurso inaugural son vistos como una auténtica declaración de intenciones, aunque será durante los próximos días cuando se comprobará si hay o no una voluntad real. "Damos la bienvenida a que haga una referencia a la desaparición de los combustibles fósiles porque es importante decirlo, aunque ahora habrá que concretarlo", opina Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network, una red mundial de más de 1.800 ONG. La portavoz insiste en que este será el gran debate durante las próximas dos semanas, de los muchos que habrá: "Seré clara, sin un compromiso claro de reducción de combustibles fósiles, esta COP será insuficiente, incluso aunque se pacte triplicar la instalación de energías renovables". Este es uno de los compromisos que se acordará con mayor probabilidad, pero es insuficiente si no se combina con el fin del petróleo.

Romain Ioualalen, de la organización anticombustibles Oil Change International, es mucho más duro con las palabras de Al Jaber. "Es positivo que el presidente de la COP aborde el tema de los combustibles fósiles, pero también es obvio. Además, el lenguaje que utilizó fue muy poco claro. No basta con incluir las palabras combustibles fósiles en una decisión de la COP cuando los impactos climáticos ya están fuera de control en todo el mundo", opina.

Como destacan los observadores de la cumbre, Al Jaber no detalló cuál es su propuesta para reducir el consumo global de combustibles, aunque sí dijo que su objetivo es cerrar pactos que permitan limitar el calentamiento global a los 1,5 grados, para lo que es impepinable reducir bruscamente todas las emisiones de CO₂. Jim Skea, el líder del panel de expertos de la ONU en cambio climático, recordó este jueves delante del presidente de la COP28 que el mundo va camino de calentarse tres grados si nada cambia "por culpa de los combustibles fósiles, la deforestación y el uso desequilibrado de recursos".

Emiratos Árabes Unidos es el séptimo productor de petróleo del mundo y extrae cada día casi tres millones de barriles. También es el cuarto mayor miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel de productores de petróleo que insiste en que el consumo de combustibles seguirá creciendo incluso durante la próxima década. Esta misma semana, la BBC publicó una investigación en la que desvelaba que Emiratos buscaría durante la cumbre del clima cerrar acuerdos con 15 países para vender gas y petróleo, acusaciones que Al Jaber negó este miércoles. ADNOC, la compañía de la que es CEO, anunció el año pasado que invertirá 150.000 millones en aumentar su producción de crudo hasta los 5 millones de barriles diarios.

"La única manera de que las empresas petroleras y gasísticas se conviertan en actores climáticos creíbles es dejar de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas y planificar la disminución de la producción", comenta Ioualalen.

El país anfitrión de la COP no decide qué compromisos se aprueban en la cumbre del clima de la ONU, pero sí tiene una gran capacidad para inclinar las negociaciones hacia un lado u otro, impulsando ciertos debates o escondiendo otros en la agenda.

Acuerdo sobre un fondo de pérdidas y daños

La sorpresa de la primera jornada de la COP28 fue el anuncio de la formación del fondo global de pérdidas y daños que cubra los costes del impacto del cambio climático en los países más vulnerables, como las inundaciones o las sequías severas que ya sufren los países en desarrollo. Las casi 200 naciones que asisten a la cumbre de Emiratos, pactaron que sea el Banco Mundial el que organice este fondo, que por ahora ya cuenta con 417 millones de dólares.

Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión de la cumbre, aportará 100 millones de dólares, junto con otros 100 millones de Alemania. El Reino Unido se comprometió a poner 50 millones de dólares, Japón añadió 10 millones y Estados Unidos otros 17. La Unión Europea aportará en conjunto 225 millones, incluyendo los 100 de Alemania. Este viernes se espera que Pero Sánchez, el presidente del Gobierno español, anuncie la contribución de España durante su comparecencia en la COP28, que está programa para las 14.00 hora española.

El fondo de pérdidas y daños se creó durante la COP27 de Egipto, pero faltaba aún cerrar quién lo organizaría y quién aportaría el dinero. Se esperaba que estos detalles se pactasen durante los próximos días, una vez que comiencen las negociaciones entre actores, pero Al Jaber se apresuró para cerrar un acuerdo antes incluso del comienzo de la cumbre, una manera de demostrar que "esta será una COP diferente, con una presidencia diferente", dijo este jueves. Los observadores han felicitado a la presidencia por la rapidez del anuncio, aunque recuerdan que las aportaciones iniciales son irrisorias, ya que el propio fondo contempla que en 2030 tendrá que tener unos ingresos "voluntarios" de 100.000 millones de dólares anuales.