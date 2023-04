Ribera dice que el plan de la Junta de Andalucía con Doñana es un "engaño": "No va a haber agua"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tildado de "engaño" el plan que la Junta de Andalucía pretende llevar a cabo con el Parque Natural de Doñana. "Si no hay agua, eso nunca va a poder funcionar como regadío. Por eso, lo que hacen en Doñana es un engaño, fundamentalmente a los vecinos, porque no va a haber agua nunca. Es imposible", ha criticado en una entrevista publicada este domingo en El País.

"Toda el agua del futuro está ya comprometida, no sé de qué está hablando la gente", ha lamentado Ribera, que ha añadido que no sabe si los alcaldes "se manifiestan a favor de la Junta o a favor de encontrar salidas para sus vecinos", cosa que ha encontrado "absolutamente normal".

Ribera ha cargado así duramente contra la aprobación la semana pasada del aumento de los regadíos en Doñana, un plan que salió adelante gracias a los votos de PP y Vox. La ley a la que la derecha y la ultraderecha dieron luz verde consiste en ampliar la zona regable en el entorno del parque natural, regularizando regadíos que esquilman el acuífero de la joya natural. La decisión se tomó con la posición contraria de la Comisión Europea, que ha advertido con sanciones a España si persisten los regadíos ilegales, de la comunidad científica, de la propia Estación Biológica de Doñana CSIC y hasta de la Unesco.

Por eso a juicio de Ribera la decisión "deja en mal lugar a la Junta", también políticamente. "Parece que se lo haya diseñado un enemigo", ha dicho, al tiempo que ha pedido "no menospreciar" el esfuerzo del PSOE con Doñana. "¿Fue suficiente? Seguramente no. ¿Tocó una crisis de por medio? Sí, también, y a nadie se le puede olvidar. Pero por el camino ha habido avances que se desprecian. ¿Es suficiente? No, por eso estamos reforzando todo desde hace cuatro años y por eso el nuevo plan hidrológico no tiene nada que ver con el anterior", explica.

En este sentido, y preguntada sobre la postura de algunos alcaldes socialistas a favor de los agricultores y del plan de la Junta, la vicepresidenta tercera ha defendido que la situación es "enormemente engañosa". "Por una parte están los agricultores que cuentan con derechos, que exportan, y que sienten que la Junta los ha abandonado y necesitan que haya alguien que defienda la necesidad de no poner en riesgo esos cultivos". "Por otra parte", ha añadido, están "todas las otras personas que son las que han sido utilizadas por la Junta de Andalucía, que dice que sus medidas tienen vocación social pero que nunca han ofrecido ninguna solución".

"Si de verdad estuvieran preocupadas por estas personas, de lo que de verdad estaríamos hablando es de qué alternativas de diversificación económica viables en el corto, largo y medio plazo quiere respaldar la Junta", ha considerado.