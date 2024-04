TikTok se convierte en una escuela para evasores fiscales: "Trabajo para que el Estado me quite 300 euros"

"Tú vas por la calle con tu mujer y de repente viene un tío y te saca un cuchillo y te dice ¿cuánto tienes? Y le dices mil euros, pues dame 500 y se va. Esto es Hacienda. Es una puta mafia". Estos discursos son constantes y muy populares en TikTok. Vídeos que alcanzan el millón de reproducciones, protagonizados por asesores fiscales y coach motivacionales pseudoestoicos y que tienen un solo enemigo: el Estado y sus impuestos. En la red social china se pueden encontrar vídeos destacando las ventajas de Andorra, fomentando el emprendimiento ilegal e incluso un manual de opciones para evadir impuestos.

El tiktoker catalán Jaday expresó hace dos semanas su indignación al descubrir que parte de su salario bruto iba destinado a la Seguridad Social. "Yo estoy trabajando regalando mis horas para que la gente de la Seguridad Social me quite 300 euros". Este tipo de mensajes están empezando a ir más allá de las redes y ya están siendo capitalizados por sectores como la patronal y la ultraderecha.

Aprovechando la popularidad del vídeo y la aparición del influencer en Espejo Público, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, propuso que los trabajadores ingresen su nómina integra y que ellos se encarguen de las cotizaciones. Garamendi subrayó que "es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España".

Unos discursos contra el Estado y sus impuestos que existen desde la aparición de las primeras grandes figuras en las redes sociales. Youtubers o streamers como TheGrefg, Willyrex y Vegeta han defendido siempre su marcha al país andorrano y han intentado desviar el debate poniendo la responsabilidad en el Gobierno. Además de los que se mofan de Hacienda desde el Principado, algunos creadores de contenido que siguen residiendo en España como Xokas han llegado a amenazar con su marcha. "Qué no se pasen de listos porque me largo a Andorra y esto es una amenaza al Gobierno. Os calmáis ahora mismo", repitió de manera reiterada el sexto streamer español más visto en una de sus retransmisiones cuando explicaba que tenía que pagar en impuestos el 50% de sus ingresos.

Jóvenes desencantados y mensajes sin oposición

Además de la viralidad que otorgan las redes sociales, los momentos de crisis también han provocado que estos discursos libertarios sean más populares. Iago Moreno, especialista en extrema derecha y fenómenos digitales, explica a infoLibre que "es un contenido con capacidad para llegar a una parte muy grande de la juventud, sobre todo, masculina". "Su idea alternativa del mundo más atractiva y su lenguaje emancipatorio permite captar a muchos jóvenes desencantados sin importar su clase social", señala el sociólogo gallego.

Frente a la sobreexposición de estos contenidos, Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha, subraya que "la batalla cultural es muy desigual". La única resistencia son perfiles que informan sobre becas o convocatorias de empleo público. Tiktokers como Minerva Cherto han conseguido alrededor de 900 mil seguidores, pero no se trata de un contenido tan ideológico, sino que más bien informativo. Moreno critica que "nada genera pasiones si no se le invoca políticamente". "Si alguien no cuida que la gente quiera vivir en un Estado, estos discursos seguirán ganando fuerza".

Milei, el ejemplo de Vox

Ante el éxito conseguido por el modelo de Milei en Argentina, las miradas en España apuntan a Vox. Canales de YouTube como El Peluca Milei, Rodrigo Marra y Lilia Lemoine, que son parte del entorno cercano del presidente argentino, impulsaron su ideología contra el Estado que le llevó a la victoria electoral. Ramos señala que estos creadores de contenido son los que crean ideología. "Es la que da la batalla cultural en primera línea y la que está, pues eso convenciendo la parte de la ciudadanía de toda esta chatarra ideológica que presenta la extrema derecha sin llevar la marca del partido", apunta el periodista valenciano.

El partido liderado por Abascal defiende la misma ofensiva contra los impuestos. En el programa electoral de las últimas elecciones generales incluían la eliminación del IRPF, el impuesto al capital, a las grandes fortunas y a las sucesiones y donaciones. Ramos aclara que "la defensa del Estado tiene una mayor presencia en la sociedad española que en la Argentina, pero si destruyes lo que es la base de la igualdad y de la solidaridad será mucho más fácil que la extrema derecha implemente su agenda".

TikTok promociona este contenido

La difusión de estos discursos en TikTok no solo reside en el auge global de la ideología libertaria. TikTok también tienen mucho que ver en este triunfo. Moreno explica que "echan raíces bien porque funcionan con las mismas lógicas de la plataforma". Vídeos cortos, extravagantes y emocionales que triunfan frente a aquellos más reflexivos que parecen no tener cabida, según el sociólogo gallego.

Ramos incide en que estas empresas tecnológicas con valores neoliberales no apuestan por la moderación, ya que "sus algoritmos promocionan un tipo de contenido y estos personajes han sabido explotarlo". "Juegan mucho con la provocación, se vanaglorian con su falta de filtros y siempre apelan a la emoción. Esto provoca que tengan una gran presencia mediática, que puede acabar teniendo una importante incidencia política", alerta el periodista valenciano.