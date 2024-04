TikTok, el arma secreta de la extrema derecha para conquistar el voto joven en las elecciones europeas

“Teoría crítica de la raza, cancelación cultural, memoria histórica e ideología de género. Son los cuatro jinetes de su apocalipsis woke. Una distopía horrible donde la libertad de expresión, pensamiento y opinión son aniquiladas. Es tan demencial que han convertido en odio la verdad, es odio decir que España liberó a los pueblos autóctonos de América de imperios antropófagos como el de aztecas o los incas, y es odio afirmar que se promueve una sustitución demográfica. La biología, la historia, la sociología, la antropología han sido secuestradas por su ideología y ello nos lleva al abismo de las peores dictaduras de pensamiento”. Este es un pequeño extracto de un discurso en la Eurocámara del eurodiputado y líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé. Podría parecer uno más, pero gracias a añadirle música épica de fondo, efectos de vídeo e imágenes y texto superpuesto, el discurso se transforma inmediatamente en una píldora perfecta para hacerse viral en TikTok.

Sin embargo, este no es uno de sus vídeos más exitosos. Otros, como uno en el que denuncia la implantación de la Agenda 2030 en el Parlamento Europeo, superan con creces los 2 millones de visualizaciones. Con sus más de 70.000 seguidores y con cerca de 1 millón de likes a sus publicaciones, Buxadé es el eurodiputado español más exitoso en la plataforma china.

Sus números no son casualidad. El del dirigente de Vox es uno de los más activos en la red social entre todos los parlamentarios de nuestro país que, en su mayoría, o no tienen cuenta o solo se dedican a subir partes de sus discursos en la Eurocámara sin ningún tipo de edición ni valor añadido. Algunos llegan incluso a subir discursos de más de 3 minutos de duración en una red social donde prima la inmediatez y cuyas reglas no escritas dicen que para que un vídeo sea exitoso, debe captar la atención del usuario en los primeros 3 segundos.

Pero mientras en España los eurodiputados están todavía aprendiendo a andar, en Europa, la extrema derecha ya lleva corriendo durante muchísimo tiempo. Tanto es así que, según un reciente estudio realizado por el medio especializado Politico, los parlamentarios de ultraderecha son los grandes dominadores de TikTok en el Parlamento Europeo. Identidad y Democracia (ID), grupo en cuyas filas militan partidos como Rassemblement National, la formación de Marine Le Pen, o La Lega, del exministro del Interior italiano, Matteo Salvini, es el más exitoso, con mucha diferencia sobre el segundo en una de las aplicaciones hegemónicas entre los jóvenes.

Según el estudio, los eurodiputados de ID son los que más actividad tienen en la red social, los que más seguidores tienen (1.383.381) y, sobre todo, los que más interacciones generan. Si sumamos estos datos a los que tiene el otro grupo euroescéptico del Parlamento Europeo, los Conservadores y Reformistas, en el cual están integrado Vox o el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el dominio de la extrema derecha en Tik Tok es total.

Sus cuentas son auténticas máquinas perfectamente engrasadas de generar visualizaciones, likes y comentarios. “TikTok premia los vídeos que generan muchas interacciones -sean positivas o negativas, eso no importa. Los políticos de extrema derecha crean contenido polémico y así se aseguran que el algoritmo estará encantado de promocionarlo. Sus mensajes son atractivos porque son simples y generan emociones, movilizan a los suyos y enfadan a los adversarios, que caen en el error de comentarles, replicarles, y consecuentemente, amplificar sus contenidos”, explica Teresa Ciges, periodista y consultora de comunicación política y estrategia digital.

Iago Moreno, sociólogo y experto en redes sociales y extrema derecha, cree que una de las claves de su éxito es que ha sabido adaptarse perfectamente a lo que demanda la aplicación y sus usuarios. “Los políticos que realmente funcionan en TikTok son los que no tienen tapujos en dar contenido con el tono desenfadado que tiene la aplicación”, explica Moreno. Los que se atreven son, en su mayoría, los de extrema derecha.

En este proceso de adaptación, la ultraderecha acierta al generar contenido de entretenimiento puro, sin aludir a ningún tipo de mensaje político que desincentive a los usuarios de la red social a consumirlo. En otras palabras, entienden TikTok como un lugar para lavar la imagen y endulzarla pero no como una plataforma política. “Se ha demostrado que el infoentretenimiento es una forma muy eficiente de llegar a públicos no politizados, trabajando la notoriedad y generando percepciones positivas”, asegura Ciges, que recuerda como otros políticos como Oriol Junqueras al ir al podcast de Jordi Wild o Manuela Carmena a Estirando el Chicle, también han usado el entretenimiento para acercarse a los jóvenes.

Uno de los precursores de este uso es el propio Matteo Salvini, que cuando salió la aplicación tenía la corona de ser el político con más seguidores. Sus vídeos eran, en su mayoría, inocentes políticamente y en ellos se veía como el líder de La Lega haciendo footing, preparando su agenda o cocinando una pizza. Puro entretenimiento para hacer su figura más amable de cara al electorado. En el caso del Parlamento Europeo, el rey de TikTok es el eurodiputado francés de la formación de Marine Le Pen Jordan Bardella, que cuenta con más de 1 millón de seguidores. En sus vídeos se le ve replicando memes de todo tipo, haciéndose fotos con sus seguidores o tomando unas cervezas que son, para él, las “lágrimas de los macronistas”. El joven parlamentario, de tan solo 28 años, es el presidente de Rassemblement National y la gran esperanza de futuro de la extrema derecha francesa.

Otra clave es el momento ideológico y cultural que vive la sociedad y por ende las redes sociales. “Si pensáramos como se estaría utilizando TikTok si estuviéramos en el clima social de 2011 o 2012, muy probablemente habría contenido memético y muy despierto que partiría de las coordenadas contrarias a las que tenemos actualmente”, asegura el sociólogo.

¿Está la izquierda abandonando TikTok?

En el estudio de Politico, el grupo The Left, el más a la izquierda del Parlamento Europeo, se colocaba justo detrás de ID en el ranking de partidos con más presencia en redes. Sin embargo, si en vez de en los datos brutos de cuentas nos fijamos en las interacciones, otro gallo canta para la izquierda. The Left es el grupo que más cerca se queda de la ultraderecha, pero a una diferencia sideral de ellos, y si ya nos fijamos en otros como Los Verdes o los socialdemócratas, su desventaja es aún más grande.

Pero entonces, ¿qué pasa con la izquierda? ¿por qué se queda rezagada en TikTok? El diagnóstico se podría resumir en dos palabras: demasiada política. “La izquierda vive atrapada en una concepción de las redes sociales que se desmoronó hace mucho, una en la que las plataformas eran una catapulta para la participación social y para una propaganda de tus ideas en la red, algo que ya no cuadra en TikTok. El principal error es que si reduces el tono del mensaje pero mantienes el mismo contenido ideológico y político lo que parece es que estás infantilizando y tomando el pelo a la gente”, opina Moreno. Además, el experto cree que en una red social donde es fundamental captar el interés del usuario en los primeros 3 segundos del vídeo, “es bastante evidente que la izquierda no da ningún incentivo para atraer la atención del votante medio”.

Otra de las claves, para Ciges, es el de la trayectoria y el camino que llevan recorridos los partidos de derecha radical en las redes: “La extrema derecha ha estudiado las nuevas redes, como TikTok o Twitch, y ha visto en ellas una gran oportunidad que las izquierdas estaban dejando de lado. Por tanto, llevan mucho más tiempo en estas plataformas, conociéndolas a fondo, sabiendo qué contenidos funcionan mejor, y creando y fortaleciendo su comunidad”.

Dentro de la izquierda, la eurodiputada de The Left María Eugenia Rodríguez Palop, es una de las parlamentarias españolas que está potenciando su presencia en TikTok. Su diagnóstico del auge de la extrema derecha en la plataforma es claro: los partidos más radicales dan respuestas simplificadas a problemas complejos. Esta forma de actuar es, en su opinión, favorecida por la celeridad imperante en las redes sociales, que premia la simplicidad frente a las reflexiones más profundas. “Creo que la izquierda se está quedando rezagada porque siempre ha tenido, y tiene todavía, un problema grave de comunicación y de pedagogía”, asegura la eurodiputada, que también pone el foco en cómo la extrema derecha recurre en numerosas ocasiones a los bulos y a la desinformación para ganar visibilidad. “A la derecha le importa vencer, no convencer. Ganar rápido y ganarlo todo, eso también lo favorecen las redes sociales. Tienen muchos menos remilgos morales que la izquierda”, concluye.

Ahora, la pregunta del millón es evidente, ante el repliegue de la izquierda en TikTok y el auge de la extrema derecha en la plataforma ¿se van a traducir los likes en votos para las próximas elecciones europeas? “Los likes no se traducen en votos, pero las redes sociales son importantísimas para generar notoriedad y difundir mensajes clave. Por eso es tan relevante no regalar ciertas plataformas a la extrema derecha, porque en ellas se da la primera politización de muchos jóvenes, que acaban asumiendo postulados extremistas”, opina Ciges.

En una posición similar está Montero. El sociólogo explica que es complicado medir exactamente cuánto influyen las redes sociales en el voto, ya que a la hora de votar influyen muchos factores, pero que en una plataforma como TikTok, la cual es cada vez más importante y marca como es el consumo cultural en otras redes, hay una cierta virtud política en saber aprovechar esos espacios y, por supuesto, en no abandonarlos.