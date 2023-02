Así es Artifact, un TikTok de noticias para acabar con las 'fake news' y sustituir a Twitter

Artifact es antes de nada, y así se han encargado los medios estadounidenses de destacar, el regreso al campo de juego de los dos creadores de Instagram. Las expectativas de lo que saldría de esta dupla eran realmente muy altas porque el trabajo previo de Kevin Systrom y Mike Krieger así lo hacía presagiar. Consiguieron crear en 2010 una red social con un éxito absoluto que creó desde nuevas palabras —instagramable— hasta nuevas profesiones —los influencers—. Solo dos años más tarde, la vendieron por 1.000 millones de dólares al todopoderoso Facebook. Aunque se mantuvieron al frente de la plataforma, insistiendo durante seis años en su independencia dentro del imperio tecnológico, salieron de la compañía en 2018 por desavenencias con el gran jefe, Mark Zuckerberg, en pleno escándalo de Cambridge Analytica.

Ahora, tras cinco años en la sombra y quizás algún que otro acuerdo de no competencia con sus ex jefes, vuelven con medio mundo atento a sus movimientos en un momento en el que la industria tecnológica necesita savia nueva como agua de mayo. Sin embargo, Artifact, para empezar, no es la revolución que fue en su momento Instagram.

La idea principal de esta plataforma es ofrecer noticias de forma personalizada gracias al aprendizaje automático para aprender de nuestros intereses. "Es como un agregador de noticias en formato de red social", apunta Laura Pérez Altable, doctora en Comunicación e investigadora de la Universitat Pompeu Fabra. "Estoy emocionado por anunciar en lo que Kevin y yo hemos estado trabajando con un equipo talentoso el año pasado: Artifact, una fuente de noticias personalizada impulsada por lo último en inteligencia artificial", escribió el propio Mike Krieger en su cuenta de Instagram.

Su funcionamiento no entraña grandes dificultades. Antes de iniciar la navegación, la aplicación solicita que se marquen una decena de categorías informativas que van desde política hasta finanzas pasando por tecnología, artes, comida, salud o estilo de vida hasta temáticas más cerradas como la guerra de Ucrania o el covid. De momento, solo ofrece este hilo de noticias. Sin embargo, estaría trabajando en dos nuevas características: mostrar artículos publicados por usuarios que se siguen y un buzón de mensajes directos para poder comentar las informaciones.

Para empezar, no supone ningún cambio radical, o por lo menos así lo venden los medios de EEUU que ya se han encargado de buscarle parecidos más que razonables. Según explica Platformer, la forma más sencilla de entender este proyecto es como "una especie de TikTok para texto, aunque también podría llamarlo Google Reader renacido como una aplicación móvil o tal vez incluso un ataque sorpresa en Twitter". Razones para estas comparaciones no les faltan y Techcrunch también dispara en la misma línea asegurando que Artifact no suena completamente original. "Tienen muy buenas intenciones, pero cojen un poco de allí y otro poco de allí, y lo juntan todo en una", resume Pérez Altable que reconoce que "es más de lo mismo, pero yendo a contracorriente".

¿Cómo copia a TikTok? Más que a lo que entendemos como la red social de vídeos cortos, Artifact coge prestada la idea de su algoritmo, su gran revolución. Hasta que la plataforma china aterrizó en los móviles de la generación Z, la moda era mostrar en el muro lo que decían y hacían tus amigos. Era el caso de Facebook. Twitter innovó añadiendo la posibilidad de ampliar este círculo a gente que seguías.

Sin embargo, y gracias a la inteligencia artificial, TikTok muestra lo que el algoritmo dice que al usuario le podría interesar, sea de gente a la que conoce y sigue, o no. Tal y como apunta Platformer, Artifact pretende hacer lo mismo, basándose en la actividad previa para recomendar la siguiente noticia que se tiene que leer. "La cuestión es cómo va a funcionar ese algoritmo, cómo va a ser la diversidad de esa dieta informativa y si va a existir la cámara de eco o el filtro de burbuja que nos encontramos en otras redes", sostiene Pérez Altable.

¿Y a Google Reader? Artifact supone un giro moderno de este servicio de Google que cerró en 2013. Este lector de RSS permitía organizar y acceder rápidamente desde una interfaz web a todas las noticias de las páginas configuradas previamente. Pero también recuerda, y mucho, tal y como señala Techcrunch, a otras aplicaciones de lectura de noticias que sobreviven en la actualidad, como, por ejemplo, Flipboard, que es un agregador de noticias que presenta los diferentes contenidos en formato de revista.

¿Nueva competencia para Twitter?

TikTok por un lado, Google Reader y Flipboard por otro, pero el rival a batir sería otro: Twitter. Ambas plataformas tienen como bandera basarse en el texto, el consumo de noticias y comentar la actualidad. ¿Puede ser Artifact otro sustituto a la red social de Elon Musk ahora que una gran mayoría intentan robarle el trono? "Más que una alternativa, está reproduciendo los mismos pasos que Twitter y me cuesta ver lo nuevo", explica Pérez Altable.

Y más allá de toda esta competencia, Artifact también debería tener en cuenta a Meta. Facebook y, en menor medida, su otra creación, Instagram, sirven como canales para informarse con una amplia presencia de los medios de comunicación.

No obstante, su baza es esta apuesta por regresar al pasado, al texto, una estrategia un poco arriesgada ya que, actualmente, prácticamente todas las redes sociales están apostado por el contenido audiovisual. Y, hay que tener en cuenta, que los medios de comunicación se están adaptando a esta corriente para ganar presencia en estas plataformas. "Es todo muy visual y con otro lenguaje", señala Pérez Altable.

Quiere poner coto a la desinformación

Más allá de cómo funcionará Artifact, una de las máximas preocupaciones de Systrom y Krieger es ofrecer información de calidad. Su objetivo, según publica Platformer, es recurrir a fuentes reputadas. Así, entre los medios que ya figuran entre sus elegidos se encuentra The New York Times, pero también el canal conservador Fox News. Con respecto a la desinformación, los creadores de Instagram ya han dejado claro que censurarán y moderarán las informaciones para evitar fake news y el temido clickbait. Además, contarán con otro aliado: el algoritmo valorará más el tiempo que el usuario dedique a leer una información frente a click o comentarios que genere una noticia para recompensar así el material más atractivo.

¿Puede lograr acabar con la desinformación? Pérez Altable responde tajante que no por dos razones. "La primera es que evitar las fake news no debe depender de una aplicación. Debe estar integrado dentro de la propia práctica periodística", defiende. El segundo motivo es "la educación mediática": "¿Qué criterios va a ampliar para detectar si es una información veraz más allá de la técnica?".

Aunque, sin duda, uno de los grandes interrogantes que arrastra es su modelo de negocio ya que es una de las grandes lagunas que presenta el proyecto. Según Platformer, Systrom ya ha dejado caer que la publicidad es la opción más obvia, pero también estarían interesados en llegar a acuerdos con los medios. "Es complicado pensar cómo pueden aprovechar esta plataforma", apunta Pérez Altable.

"En TikTok o Instagram lo tienen todo"

¿Conseguirá hacerse un hueco? Aún es muy pronto para responder a esta pregunta. Por ahora, Artifact está en fase de beta privada. Sin embargo, se puede solicitar acceso a esta versión a través de la web oficial —hay abierta una lista de espera para probarla— o descargarla a través de las tiendas de Android o Apple que ya permiten probarla sin necesidad de crear una cuenta, eso sí, con contenido solo en inglés.

"La duda que me genera es si los jóvenes, y los adultos en realidad, le encontrarán sentido a tener otra aplicación para leer noticias cuando en otras redes sociales, como TikTok o Instagram, lo tienen todo", explica Pérez Altable que insiste que le cuesta encontrar "el valor añadido" a Artifact. "Ahora mismo no veo la necesidad de que el usuario se descargue y se haga otra cuenta para algo que ya pueden hacer otras o incluso en los propios medios", concluye esta experta.