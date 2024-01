El periodismo busca entre dudas y errores la fórmula para llegar a la audiencia más joven

El 51% de la generación Z y el 63% de los millenials pagan para tener acceso a algún tipo de información. Estos son los datos del estudio presentado por The Media Insight Project después de haber entrevistado a 6.000 jóvenes estadounidenses y que ha servido al investigador y consultor de medios, Pepe Cerezo, para explicar la falta de conexión entre los medios y las nuevas audiencias. "El arquetipo de que los jóvenes no pagan por nada es falso", explica el experto en transformación digital. Pero la precarización también actúa. "Alguien que vive en un piso compartido no puede hacer frente a una suscripción de un periódico", afirma.

“Se estima que el 20% de los jóvenes de 18 a 24 años usan TikTok para informarse sobre la actualidad” y más del 80% de los medios en España, Francia y Portugal operan cuentas activas en la plataforma, pero eso no se traduce en un mayor alcance entre la juventud, porque según reconoce Cerezo "hay pocos medios que tengan una estrategia real". El perfil de Ac2ality, sin un medio detrás, acumula casi cinco millones de seguidores. Sin embargo, los periódicos tradicionales no calan en la plataforma: solo una de las grandes cabeceras en papel supera el millón de seguidores. El Mundo (1,3 millones) encabeza la lista, seguido de ABC (789.200) y El País (494.300).

La juventud quiere más emoción (y jóvenes informando para jóvenes)

Los jóvenes buscan, cuando quieren informarse, que los artículos tengan lo que Cerezo denomina "subjetivismo abierto", es decir, una aproximación a la información que prioriza un enfoque emocional y una mayor personalización de forma constante. Esto implica medios cada vez más centrados en informar a comunidades concretas y más nivel de especialización de los periodistas. Las diferencias en las franjas de edad e intereses también exigen que para llegar a los más jóvenes, la "información dura" (política y economía) tiene que traducirse y adaptarse de manera "mas suave", aunque reconoce que en España aún no se ha encontrado la fórmula.

Un lenguaje que permita a las nuevas audiencias comprender la información conlleva adaptar los manuales de estilo de los medios y más periodistas jóvenes, pero Cerezo es claro: "Eso no significa tener muchos becarios". El analista lanza la crítica a las redacciones, que según reconoce "tienen articulistas antiguos", que pretenden que sus informaciones lleguen a las nuevas audiencias. "Hacen falta jóvenes que escriban para jóvenes", afirma. Este año "será el de la consolidación del talento joven", encargado de desarrollar e impulsar dentro de la redacción los contenidos más enfocados al entretenimiento, especialmente en formato podcast, prevé Cerezo.

El otro vértice para que los jóvenes estén más interesados por la información es la mejora tecnológica de los medios: una renovación de equipos y software que haga más atractiva las webs y los contenidos en redes. “La tecnología se ha convertido en un marcador clave de la identidad de una determinada generación”, sostiene el analista. Aunque también avisa que a pesar de que el interés en los avances tecnológicos se ha asociado a la juventud, las diferencias entre la generazión Z y los millenials son en mayor medida de carácter socioeconómico, más que "si unos están en TikTok y otros en Instagram".

El horizonte del sector

Los medios tienen que ser sostenibles para poder permitirse introducir más y mejores contratos y nueva tecnología, pero el mercado español "es muy pequeño y hay demasiados medios". La Asociación de la Prensa de Madrid estima que desde que se creó la primera licenciatura en Periodismo en 1974, se han matriculado más de 70.000 periodistas, pese a que los puestos en el sector están en torno a los 10.000. Además, uno de los pilares de la viabilidad financiera de los medios es la publicidad institucional, que Cerezo señala como un "lastre": "No es todo lo transparente que debería", afirma.

El horizonte al que se dirige el sector, según el consultor, es un modelo cada vez menos abierto y gratuito pero "los ingresos por suscripciones no terminan de despegar". En el informe de tendencias del sector elaborado por Cerezo se destacan factores como el declive de las ediciones impresas, el incierto modelo publicitario digital y la deuda que arrastran algunos de los principales medios como condicionantes que ya se han convertido en estructurales. Los periódicos que no han acometido ya su transformación digital, que son especialmente los de provincias, tenderán a desparecer, señala Cerezo, dejando "muy probablemente" desiertos informativos.