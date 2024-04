"La inteligencia artificial me ayuda con este asistente para llegar a cuantos más ciudadanos mejor. Puedes consultar tus preguntas sobre nuestro proyecto para Euskadi, y si te queda alguna duda, habla con nosotros". Con estas once palabras, el candidato del PP vasco a las elecciones de Euskadi del próximo 21 de abril, Javier de Andrés, presenta a Jabitxu, un chatbot de WhatsApp impulsado por inteligencia artificial que permite navegar por el programa del partido, pero también conocer sus propuestas, ver vídeos explicativos, hacer preguntas e incluso concertar una cita con alguien de la formación para ampliar información.

Así, con esta apuesta, los conservadores son los primeros en dar el paso y reconocer abiertamente el uso de esta tecnología en una herramienta durante una campaña electoral en España. Por que, a pesar del boom tras la irrupción de ChatGPT a finales de 2022, lo cierto es que los partidos habían limitado el uso de la inteligencia artificial en las citas con las urnas del último año —las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales del 23 de julio de 2023, y las gallegas del 18 febrero— a meros usos anecdóticos relacionados con la creación de contenido o el análisis de datos.

"Estamos en el momento del hype, de mayores expectativas. El PP lo que intenta es vincularse a esta moda", explica Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que recuerda que antes otros partidos han hecho videos recurriendo a estos sistemas. Por ejemplo, Junts lanzó una serie de spots protagonizados por Felipe VI, Pedro Sánchez o Santiago Abascal generados con inteligencia artificial, mientras que el propio PP tuvo que retirar un vídeo manipulado de unas declaraciones del presidente del Gobierno.

Este mismo miércoles, Ciudadanos presentó un vídeo electoral de cara a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo generado con inteligencia artificial en el que aparece el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una celda.

Quitando estos usos anecdóticos, lo cierto es que el PP vasco da un paso adelante con Jabitxu. Diseñado por la empresa Silice y con una imagen de perfil de un retrato de Javier de Andrés sin ojos porque "son el reflejo del alma", según detallan fuentes conservadoras, se trata de un bot de WhatsApp creado sobre la base de ChatGPT, aunque las respuestas que ofrece no son las mismas ya que está personalizado con el programa electoral y el argumentario de los conservadores vascos. Además de responder a las dudas de los votantes, según señala Gustavo Antépara, jefe de gabinete de Javier de Andrés, en conversación con infoLibre, también monitoriza "las preguntas que no tienen respuestas o aquellas demandas que nuestro programa no incluye para incluirlas en el futuro".

A pesar de la novedad, lo que está claro es que esta apuesta no se traducirá en nuevos votantes. "Ninguna estrategia comunicacional da votos directos", indica Pellicer que apunta que este movimiento responde más "al clima, a demostrar confianza, gestión y seguridad, y conectar con las inquietudes de los ciudadanos". Y, de primeras, los riesgos para el usuario estarían "controlados gracias al reglamento europeo de protección de datos" que impediría un mal uso del número de teléfonos de los seguidores de este chatbot.

Así funciona Jabitxu

¿Y cómo funciona Jabitxu? Tras saludar en el chat, el usuario recibe un vídeo de 17 segundos de Javier de Andrés en el que explica que le va a contar "nuestro proyecto para una Euskadi abierta, una Euskadi con las personas siempre en el centro: su salud, educación, vivienda, nuestra cultura… Una Euskadi más segura y mejor administrada. ¡Comencemos!". A continuación, tres opciones: nuestras propuestas, consúltanos y concertar cita.

En el caso de elegir "nuestras propuestas", el usuario visualizará un nuevo menú con diez opciones: economía abierta, seguridad, sanidad, política de vivienda, personas, cultura, deporte, educación vasca, infraestructuras y administración vasca. "Es paradójico que en este momento en el que estos documentos importan tan poco, sea una inteligencia artificial la que lo explique. Es como si le quisiera dar importancia, pero lo que están diciendo es que se lo dejan a una automatización", sostiene Pellicer que recuerda que actualmente "los programas electorales están adelgazados y no forman parte del día a día".

Por ejemplo, si se selecciona la opción educación, un nuevo vídeo del candidato conservador explica que "somos los que más gastamos, pero no tenemos los mejores resultados. Algo no va bien" y que el PP apuesta por "una legislación que reafirme la libertad de acción docente y que evite la instrumentalización política al servicio del ideario nacionalista".

Después, de nuevo, tres opciones: estudiantes, formación y universidad. En este segundo nivel de profundidad, ya no hay vídeo de Javier de Andrés, si no que el usuario recibe una breve explicación y un PDF con el punto en concreto del programa. En este caso si se elige universidad, la respuesta es que "debe seguir siendo uno de los puntales de nuestro sistema educativo. Su adaptabilidad a los nuevos contextos, y la capacidad para generar conocimiento y transferirlo a la sociedad son algunos elementos clave del éxito de una sociedad".

Si el usuario prefiere formular preguntas, se debe elegir la opción "consultar" para que un nuevo vídeo de Javier de Andrés permita hacer la cuestión. "Está funcionando bastante bien y generalmente no falla. A veces, aunque no estaba previsto ya que solo fue entrenado en castellano, contesta también en euskera", asegura Gustavo Antépara.

Preguntado por infoLibre por los candidatos en liza y otras figuras relevantes de la política nacional, Jabitxu responde con algunas inexactitudes que no están presentes en las respuesta que ofrece ChatGPT. Por ejemplo, sobre Alba García, la candidata de Sumar, el chatbot indica que Sumar es "una plataforma liderada por Íñigo Errejón a nivel estatal".

Del mismo modo, en algunas respuestas demuestra que no está totalmente al día, algo que también pasa en ChatGPT. Por ejemplo, de Alba García, al igual que pasa con el cabeza de lista de EH Bildu, Pello Otxandiano, el chatbot reconoce que "no tiene detalles específicos" o que "no es una figura pública reconocida en el ámbito político actual del PP vasco".

E interrogado por Yolanda Díaz, Jabitxu señala que la última información sobre la vicepresidenta segunda es de "marzo de 2023" por lo que "pertenece al partido Unidas Podemos y es una de las representantes más visibles de su espacio político". Error similar al que se produce en ChatGPT que detalla "su potencial como futura líder más influyente dentro de Unidas Podemos".

Aunque, al contrario que ChatGPT, Jabitxu sí que se moja a la hora de hablar de pactos —en este caso, se le pregunta a ambos si Javier de Andrés pactaría con el PNV tras el 21A— y de hacer pronósticos de cara a la noche electoral. Mientras la herramienta de OpenAI explica que "como modelo de inteligencia artificial, no tengo la capacidad de predecir resultados de elecciones, ni las decisiones de pacto político o eventos futuros", el chatbot del PP vasco responde que la formación conservadora "siempre ha dicho que estaría dispuesto a hablar con todas las fuerzas políticas que defiendan la Constitución y el Estatuto de Gernika" y que "confiamos en que nuestra visión y nuestro trabajo se traduzcan en un buen resultado electoral, y esperamos poder ganar la confianza de los votantes y ser una fuerza decisiva en el próximo gobierno del País Vasco".

Una idea de la eurodiputada Ana Collado

La idea de este chatbot parte desde el seno de la UE. En concreto, la eurodiputada Ana Collado la puso en marcha en el Parlamento Europeo hace meses. Se llama Ac Tool, un asistente que los conservadores europeos usan como herramienta interna que es capaz de resumir las propuestas de los partidos, hacer de asesor legislativo o explicar a qué se dedican las instituciones. Javier de Andrés conoció esta iniciativa durante el pasado Congreso del PP europeo en Bucarest y se lanzó a implementar la idea de cara al 21A. Incluso eligió personalmente el nombre.

Antépara reconoce que Jabitxu es la primera incursión seria del PP con la inteligencia artificial. Eso sí, durante esta campaña los conservadores también recurrieron a esta tecnología para hacer "generaciones gráficas de vídeo" para uno de sus anuncios electorales.

¿Dará el salto Jabitxu a la política nacional o a Cataluña de cara a la cita del 12 de mayo? Antépara afirma que no le consta, aunque Ana Collado aseguró esta misma semana a Vozpópuli que ha suscitado la atención de Génova. Por lo pronto, en los pasillos conservadores de la Eurocámara están haciendo uso de ella.

La importancia de hacerlo en WhatsApp

Triunfe o no en los pasillos de Génova, lo cierto es que habrá que seguirle la pista a este tipo de proyectos ya que, tal y como destaca Pellicer, la elección de WhatsApp como soporte no es casual. "Es una de las herramientas más potentes del mundo", explica este experto que apunta que es "un arma política muy interesante porque tiene una gran implementación, se usa muchísimo".

Según el Estudio de Redes Sociales 2023 de Iab Spain, la aplicación de Meta es la preferida entre los españoles desde 2017 con una penetración del 87% que llega a más del 92% entre los menores de 24 años. "Este chatbot es anecdótico, no es una gran campaña y tampoco le van a dar votos. La novedad es la capa de la inteligencia artificial. Pero, la gran pregunta es cómo están usando las plataformas de mensajería, también Telegram", sostiene este experto.

EH Bildu, PSE, Sumar y Podemos no usan la inteligencia artificial

¿Y el resto de partidos? EH Bildu, PSE, Sumar y Podemos confirman a infoLibre que no han incorporado la inteligencia artificial como herramienta de campaña ni la han integrado en su trabajo. La coalición abertzale destaca que todo el trabajo lo hacen de manera orgánica, mientras que desde Sumar matizan que es una tecnología que aún está muy verde y que en el caso de la realidad vasca, tan compleja, no acaba de servir por los errores que comete. El PNV, por su parte, remite al próximo lunes 22 para responder a esta pregunta.

Aunque los partidos se resisten al uso público de la inteligencia artificial en campaña electoral, lo cierto es que el uso de bots para desgranar los programas electorales en este escenario no es una novedad en España. De cara a los comicios generales del 23 de julio, ChatElecciones resumía las políticas de todas las formaciones que concurrían e incluso ayudaba a decidir el voto.

Previamente, en las elecciones de abril de 2019, en Elecciones.chat de Chatbot Chocolate, que tenía soporte en Whatsapp y también en el asistente de voz Alexa de Amazon, se podían consultar las propuestas concretas de cada partido sobre 25 temas distintos y obtener la información comparada al instante. Sin olvidarse del nacimiento en 2016 de Politibot, un canal de Telegram, que comenzó analizando el panorama político histórico en España antes de la cita con las urnas de noviembre de 2019 pero que terminó explicando también la política internacional.

De Argentina a EEUU

¿Un programa electoral escrito por ChatGPT? Ni rastro de la IA en la campaña del 18F Ver más

Y también hay ejemplos fuera de España. Por ejemplo, en Argentina fue la propia Cámara Nacional Electoral la que lanzó un chatbot en WhatsApp para responder dudas de cara a la carrera presidencial que concluyó con Javier Miley en la Casa Rosada. El asistente virtual ofrecía información útil a los ciudadanos durante todo el proceso electoral.

Aunque, sin lugar a dudas, es en EEUU donde estas herramientas son ya un arma electoral en toda regla. El primer caso a nivel nacional se produjo en abril de 2023. El Comité Nacional Republicano reaccionó a la candidatura a la reelección de Biden con un vídeo con imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraba una versión distópica y apocalíptica del futuro si vuelve a ganar. En julio de 2023, la campaña del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, utilizó una imagen generada por esta tecnología de Trump abrazando a su archienemigo durante la pandemia, el doctor Anthony Fauci.

Ataques entre políticos que quedan en niñerías si se compara con lo que pasó a finales de enero en New Hampshire. En medio de sus primarias, los votantes recibieron mensajes de llamadas automáticas en una voz generada de forma artificial y que imitaba la de Biden instándolos a no votar.