Los políticos ya bailan en TikTok pero aún no se atreven con la inteligencia artificial

Durante las campañas electorales, los votantes ven a los políticos haciendo cosas que normalmente no hacen: desde besar compulsivamente a señoras mayores o niños hasta hacerse selfies con la mascota de turno. Pero, desde hace ya unos años, todo este intento por humanizar a los candidatos se ha trasladado de la calle y los mítines a las redes sociales durante los quince días previos a la cita con las urnas. Y este 28M no iba a ser menos. Por ejemplo, ya hemos visto a Isabel Díaz Ayuso bailando al ritmo de su ya popular ganas de Madrid con ganas, canción que se ha viralizado, o al concejal tiktokero de Chiclana de la Frontera por el PSOE, José Alberto Cruz, explicando cómo saber en qué mesa del colegio electoral te toca votar a través del móvil.

"Una buena estrategia en redes puede ayudar a un muy buen resultado electoral, pero sí que es cierto que solo con una buena campaña digital no se ganan elecciones ya que debe ir de la mano de una buena estrategia en la calle", explica Teresa Ciges, periodista y consultora de comunicación política y estrategia digital. Para esta experta es clave también entender que en las plataformas "no está todo el mundo" y que el "paradigma comunicativo ha cambiado".

¿Cuál es la red social clave para este 28M? "TikTok es la estrella y sirve para llegar a los jóvenes, porque además es el voto más volátil", reconoce Ciges que, no obstante, insiste en que "la clave" será Instagram: "Es la más transversal y sirve para la humanización de los candidatos". ¿Y Facebook? "Aunque está en un claro descenso de usuarios, no hay que dejarla a un lado porque los partidos ya tienen una comunidad creada, que además suele ser grande", sostiene Ciges que apunta que siempre se puede dar "un giro" a la estrategia y "aprovecharla de otra forma". Así, la práctica totalidad de partidos con los que ha contacto infoLibre confirman que Facebook, Instagram, TikTok y también Twitter están entre sus plataformas más relevantes para esta campaña.

Desde el PSOE explican que han desarrollado una estrategia de segmentación en Facebook e Instagram para llegar con su mensaje a sus votantes. "Son dos redes amables en las que la gente pasa mucho tiempo porque no encuentran apenas hostilidad y puede dedicarse a sus intereses", defienden fuentes de la oficina de prensa federal de la formación. Los socialistas también han apostado por TikTok. Sus candidatos a las alcaldías de València y Málaga, Sandra Gómez y Dani Pérez, ya son estrellas en la red social china. Pero, sin duda, en este caso el premio se lo lleva José Alberto Cruz. Conocido ya como el concejal tiktokero, el edil de Chiclana de la Frontera suma más de 120 seguidores y triunfa en la plataforma con sus explicaciones sobre trámites de la administración. Tanto es así que en 2022 incluso se llevó el galardón a mejor comunicador digital de España.

#fallas23🔥 #Falles23 #eleccionesmunicipales #SandraGómezAlcaldesa #spain #foryoupage ♬ RUNAWAY - KAYDEN @sandragomezvalencia23 Hoy hemos visto la mascletà con un invitado muy especial. Miguel Angel Silvestre ha estado viendo su primera mascletà desde el balcón del ayuntamie to y es todo un orgullo que le haya gustado tanto. Ha sido un placer compartir ese momento con el ¿repetimos el año que viene? #mascletavalencia🔥🎇🔥

Para Podemos, Instagram es la red más importante "a medio camino entre la información de última hora de Twitter y la apuesta por la creación audiovisual de TikTok". No obstante, desde el equipo de comunicación de la formación morada reconocen que Twitter sigue siendo central en su estrategia, que siguen en Facebook porque es donde se informan los más mayores y que el salto a TikTok ha sido el "más importante" en su comunicación digital de los últimos años. Además del perfil oficial del partido, con casi medio millón de seguidores en esta plataforma, también tienen una gran implementación con perfiles como los de las ministras Ione Belarra e Irene Montero o los de la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. ¿El objetivo? Conectar con la gente más joven con temas que no se tratan en otros espacios.

Desde Ciudadanos, en cambio, aseguran que para ellos la más importante es Twitter y destacan la labor en esta red social de su concejal en Santa Coloma de Gramanet, Dimas Gragera: "Nos encanta su lenguaje directo". Sin embargo, la formación naranja destaca también el uso de Instagram y TikTok en sus cuentas oficiales y de sus cargos, que ha aumentado en los últimos tiempos ya que son plataformas que "brindan la posibilidad de ofrecer una mirada al candidato o representante de forma más personal, humana y cercana".

Siguen apareciendo banderas de apoyo a cs en las casas de #santacoloma , gestos pequeños de una resistencia que aspira a liderar 🧡 pic.twitter.com/5ymm8ll0Jt — Dimas Gragera (@dimasciudadano) 18 de mayo de 2023

En ERC su apuesta pasa por Instagram y TikTok para 28M ya que ambas les permiten crear contenidos y difundir mensajes "que impactan más en los seguidores". Por ejemplo, al alcalde de Sant Feliu y candidato republicano, Oriol Bossa, lo hemos visto estos días pidiendo el voto portal a portal en su perfil en esta red social.

@oriol_bossa Ja fa uns dies que fem porta a porta i no podem tenir una millor sensació! Amb la gent de la llista electoral i del grup de suport anem pels carrers de #SantFeliu parlant amb tot el veïnat sobre les nostres propostes per la legislatura vinent. És un plaer poder anar a casa vostra, xerrar una estona i escoltar allò que considereu que li cal a la nostra ciutat.@esquerrasantfeliu @Orgullosament Santfeliuenca ♬ sonido original - Oriol Bossa

Para EH Bildu, Twitter sigue siendo clave, aunque están teniendo "muchísimo recorrido" en Instagram. La formación abertzale sostiene que les está funcionando muy bien en la plataforma de Elon Musk el contenido que están preparando para Instagram o TikTok, aplicación en la que esta campaña también están muy volcados. Una de sus candidatas más activas es la concejala de Vitoria, Rocio Vitero.

Para Más Madrid, su red social clave es, sin duda, TikTok. Desde el equipo de comunicación destacan que cuentan con dos de las figuras políticas con más seguidores en TikTok: el candidato al Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño (con más de 289.000 seguidores) y la candidata a la Asamblea de Madrid Mónica García (con más de 118.000 seguidores). "No han hecho falta bailes ni clichés. La receta ha sido hablar de los problemas cotidianos: la salud mental, el acceso a la vivienda o la precariedad laboral", explican a infoLibre fuentes de la formación regional.

En Compromís aseguran que están usando las redes sociales "muchísimo". "Para los de 50 años usamos Facebook y para los jóvenes, TikTok", reconocen desde la formación que apuntan que para ellos la plataforma más transversal es Instagram. Y quien está dando la campana en TikTok es el actual alcalde de València y candidato a la reelección, Joan Ribó.

Por último, para el BNG, su red social clave es Instagram, no descartan a Facebook y se han incorporado a TikTok, aunque exponen que no les sirve tanto para crear comunidad sino para generar contenido. Los nacionalistas gallegos apuestan por una estrategia muy personal con sus candidatos municipales, pero con gran protagonismo de la portavoz nacional, Ana Pontón. La líder de la oposición gallega está haciendo un diario de campaña en su cuenta de Instagram y los nuevos candidatos están contando en primera persona porque se incorporan a la política.

¿Y existe vida más allá de TikTok e Instagram este 28M? El PSOE, por ejemplo, cuenta en YouTube y Twitch con su programa habitual Politicamente hablando de… Ciudadanos reconoce que también usan LinkedIn. ERC ha reactivado su canal de WhatsApp ya que, además de ser una de las plataformas más utilizadas, permite "tejer totalmente una estrategia" y crear "un vínculo directo con los seguidores".

Algún candidato de Bildu se ha abierto cuenta en Be Real y la formación lo ha integrado en su spot de campaña. Y lo mismo en Compromís, aunque los valencianos señalan que "cuesta un poco más, porque no se puede hacer mucha política".

El problema de Twitter

Y mientras TikTok e Instagram se llevan los focos, en este camino al 28M hay una tercera señalada, pero para mal: Twitter. La red social del pájaro azul vive tiempos convulsos con la irrupción de Elon Musk como nuevo dueño. Por un lado, tras la oleada de despidos, la plataforma no cuenta ya con un equipo de moderación que controle las noticias falsas y los ataques de los bots. Y, por otro, las insignias azules ya no marcan la relevancia de una cuenta y se han convertido en símbolo de pago.

¿Pagan los partidos por la insignia azul? Un rápido vistazo por su vistazo deja claro que muchos la mantienen, aunque no está tan claro que todos paguen por ella. ERC, por ejemplo, reconoce que, durante este periodo electoral, han pagado por Twitter Blue para mantener el tic azul para "reducir riesgos". Sin embargo, los republicanos confiesan que es una medida provisional y que estarán pendientes de la evolución de los cambios para "trabajar en una nueva estrategia". En cambio, Bildu, que revela que no pagan, apunta que algunas de sus cuentas contaban con la insignia azul y que algunas "se han ido y otras no".

Con todo este terremoto que sacude a la tecnológica de San Francisco, lo que sí que está claro es que, tal y como destaca Teresa Ciges, los objetivos de esta campaña en Twitter "no son los mismos que hace cuatro años". Partiendo de la base que la plataforma genera entre los usuarios "apatía y pereza", puede ser interesante ahora para "marcar agenda" y para "movilizar a los tuyos". No obstante, esta experta recuerda que, como hizo Lula da Silva en Brasil, se puede usar para, por ejemplo, "abrir espacios de conversación" con los Spaces.

Desde el PSOE explican que Twitter es la que menos le ofrece para la movilización de sus votantes y, aunque son "activos y fieles", reconocen que es "un ecosistema muy de nicho" para votantes ya convencidos y para el mundo periodístico. Más Madrid también señala que Twitter es terreno fundamental para periodistas, militantes y generadores de opinión. Compromís también es consciente de este cambio con Twitter, que usan sobre todo para lanzar determinados mensajes a medios, para respuestas rápidas o como agenda campaña.

¿Más memes y menos mítines en redes?

¿Y qué pasa con los mensajes en redes sociales: más memes y menos argumentario de partido? "El término medio es la clave. Los partidos tienen que hacer llegar el argumentario, pero hay que adaptarse a los nuevos mensajes. Pueden hacerlo de forma más fresca, más innovadora y no necesariamente tiene que pasar todo por el humor", defiende Ciges.

El PSOE explica que intentan adaptarse a cada plataforma y que intentan arriesgarse con sus mensajes. Por ejemplo, la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha convertido sus propuestas electorales en viñetas con ella como protagonista

Tengo la convicción de que Zaragoza puede ser la mejor ciudad posible ❤️



Queremos que Zaragoza mime a sus barrios y a sus vecinos 👥 con unos servicios públicos a la altura de lo que merecemos. #ConLolaEsPosible ✅



🖍️@sarajotabe pic.twitter.com/XC3X0LDrjM — Lola Ranera (@lolaranera) 8 de mayo de 2023

Desde Podemos insisten en que no a todos los temas los puede acompañar un meme, pero que no es necesario soltar un mitin para hablar sobre alguna medida política. La formación morada también intenta adaptar sus mensajes a su público y buscan siempre la fórmula para "no aburrir a las piedras", "que capten atención y sean accesibles para todos y todas" y "lo más importante: sin dar cringe".

Ciudadanos reconoce que siempre han intentado implementar una comunicación entre lo amable, simpático o gracioso, y lo más serio, propositivo o político. ERC afirma que siempre buscan adaptar sus mensajes a "cada momento, plataforma y formato" sin perder "la esencia de nuestro lenguaje y forma de comunicarnos". Bildu sostiene que se dejan llevar por las tendencias reinantes en redes sociales con canciones, mensajes viralizados o con los preguntas y respuestas de TikTok, que usan sus candidatos para darse a conocer.

Para Más Madrid, su objetivo es conectar con las preocupaciones reales de la gente. Aunque no descartan ni memes ni subirse a las tendencias, su prioridad siempre será "proporcionar un discurso significativo y sustancial que aporte valor a las vidas de nuestros seguidores, que al mismo tiempo es capaz de acumular millones de visualizaciones".

En Compromís para estas elecciones "han traducido" el programa electoral para en su podcast ‎Política no apta per a adults. El BNG reconoce que, como en las redes sociales todo cambia tan rápido, su apuesta es un mix: trabajar con contenido clásico, pero también jugando con el momento y lo que está sucediendo.

La irrupción de ChatGPT en la campaña del 28M

¿Y la inteligencia artificial? De los ocho partidos consultados por infoLibre, sólo PSOE, Podemos, Ciudadanos, Más Madrid y Compromís confirman usar alguna herramienta relacionada con esta tecnología. En el caso socialista, revelan que han probado ChatGPT para tareas que suponen la reducción de tiempos en labores de documentación o para la simulación de intereses de determinados perfiles.

En Podemos han "jugado" con los chats y con otras herramientas. Incluso compartieron con sus seguidores de TikTok el día que le pidieron a ChatGPT un discurso sobre la meritocracia.

Ciudadanos confiesa que han usado la inteligencia artificial para mensajes y diseños, e incluso le han preguntado al chatbot más popular por los casos de corrupción de PP y PSOE: "Tardó segundos en darnos toda la larga lista de corruptelas".

Más Madrid reconoce que han usado ChatGPT para tareas específicas como generar inspiración o filtrar datos, o algoritmos para segmentar la publicidad en plataformas como Facebook, Instagram o Google. "Juega un papel en nuestra campaña, pero de una manera meditada y respetuosa", aseguran desde su equipo de comunicación. Y Compromís afirma que usaron al famoso chat de forma anecdótica y para probar su uso.