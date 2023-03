La UE veta a TikTok entre sus funcionarios, ¿los demás estamos seguros con este 'globo chino' en el móvil?

¿Nos espía TikTok? Es, sin duda, la gran pregunta sin respuesta que lleva arrastrando la red social de origen chino casi desde que irrumpió en el mercado occidental. A pesar de ser imprescindible en los móviles de la generación Z —los nacidos entre 1994 y 2010—, de sus cifras exorbitantes de usuarios y de que ya es referente para ser copiado por otras aplicaciones, los Gobiernos de medio mundo miran de reojo y con recelo a esta plataforma cuyo delito es haber nacido en China: detrás de TikTok se encuentra Bytedance, fundada por Zhang Yiming y con sede en Pekín.

La última en mover ficha ha sido Bruselas. La Comisión y el Consejo Europeo decidieron el pasado 23 de febrero prohibir el uso de TikTok en los móviles corporativos de sus trabajadores como medida de protección frente a las acciones y amenazas de ciberseguridad. Decisión similar tomó esta misma semana entre su personal el Parlamento Europeo y además recomendó a los eurodiputados que eliminen la aplicación de sus teléfonos.

La UE sigue así los pasos de EEUU y de Canadá que estas últimas semanas han tomado decisiones encaminadas a prohibir a sus empleados usar TikTok en los dispositivos móviles de propiedad gubernamental. ¿Las razones de todos? Acusan a la red social de recopilar demasiada información de los usuarios convirtiéndola así en una amenaza para la seguridad y la privacidad.

La pregunta es evidente: ¿corren peligro los datos de los usuarios de TikTok? "No lo sabemos a ciencia cierta", reconoce Natalia Martos Díaz, CEO y fundadora de Legal Army. Esta abogada especializada en derecho digital recuerda que hay múltiples investigaciones que señalan que "obtiene muchísimos datos de los dispositivos".

Y no hay que bucear mucho en el pasado para localizarlas. El pasado junio, BuzzFeed publicó grabaciones filtradas de reuniones internas de TikTok en las que se reconocía que los empleados de ByteDance en China accedían a datos no públicos de usuarios de EEUU. En octubre, Forbes informó que un equipo de la compañía en el gigante asiático planeaba rastrear a ciudadanos estadounidenses específicos gracias a la recopilación de datos de ubicación de la plataforma.

"Son datos que no son necesarios para el funcionamiento de TikTok. Cuando para ver vídeos se necesitan tantos permisos es que te están espiando a ti", apunta Martos Díaz que recuerda que esta toma de datos "excesiva" supone un "riesgo alto" al estar su sede en China. Para esta experta, lo que están insinuando los Ejecutivos occidentales es que "el recabo que hacen es tan grande que averiguan muchas cosas de los usuarios" y que podría ser "una herramienta de espionaje" y "utilizarse como un caballo de Troya si se llegase a descubrir que el Gobierno chino está detrás".

Calviño: "Yo no lo hago desde mi móvil"

Ya en enero, según recoge Reuters, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicio, Thierry Breton, afirmó que la red social debe alinearse con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y que si no lo cumplen "no dudaremos en adoptar todo el alcance de las sanciones para proteger a nuestros ciudadanos". Fuera de Bruselas, el Parlamento de Dinamarca ha pedido a sus diputados dejar de usar TikTok y en la Cámara de Representantes de Países Bajos también están barajando esta posibilidad pero para los dispositivos móviles de los funcionarios del Gobierno.

¿Y en España? Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital señalan a infoLibre que por el momento no hay ni una recomendación ni una posición adoptada, aunque siguen los movimientos internacionales que se están produciendo. No obstante, recomiendan que las cuentas gubernamentales en TikTok se gestionen desde dispositivos personales. La propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, preguntada en una entrevista en Onda Cero por su presencia en esta red social aclaró que "no lo hago desde mi móvil".

La respuesta de TikTok: "Creemos que esta suspensión se basa en conceptos erróneos"

En la plataforma no entienden estos vetos. "Creemos que esta suspensión es equivocada y se basa en conceptos erróneos", aseguran fuentes de la red social a infoLibre. Asimismo, pone el foco en la decisión tomada en Europa: "Nos sorprende que la Comisión no se haya puesto en contacto con nosotros directamente ni nos haya ofrecido ninguna explicación: hemos solicitado una reunión para exponer cómo protegemos los datos de los 125 millones de personas de toda la UE que usan TikTok".

Desde la red social recuerdan además que siguen "mejorando" su enfoque en seguridad de datos con el establecimiento de tres centros en Europa para "almacenar localmente los datos de los usuarios", reduciendo "aún más" el acceso de los empleados a los mismos y "minimizando los flujos de datos fuera de Europa". Y, lo cierto es que, hasta el momento, no existen evidencias tangibles contra TikTok en relación a transferencias de datos al Gobierno de China.

En su política de privacidad, actualizada el 2 de diciembre de 2022, en el apartado de con quién comparten información, la red social admite que lo hacen con proveedores de servicios, con socios —como plataformas de terceros, anunciantes, o empresas de medición y datos—, con nuestro grupo empresarial o "cuando es necesario para cumplir con una obligación legal" como "una orden de las fuerzas de seguridad o de los tribunales". No obstante, el pasado mes de noviembre, según publica The Guardian, TikTok reconoció que sus empleados en China podían acceder a datos de los usuarios europeos en determinadas circunstancias como durante las verificaciones del funcionamiento de los algoritmos o por razones de seguridad.

"TikTok no ofrece más riesgos que Facebook"

¿Gestiona TikTok sus datos de forma diferente a otras redes sociales? "Para el usuario medio no ofrece más riesgos que Facebook. Pero eso tampoco es un cumplido", concluye una investigación The Washington Post. En la misma línea se pronunció en marzo de 2021 un estudio realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto que descubrió que la aplicación no mostraba un "comportamiento abiertamente malicioso" en términos de recopilación de datos. Además, también determinó que su uso de publicidad y software de seguimiento de la actividad del usuario "no era excepcional en comparación con las normas de la industria".

Martos Díaz recuerda que si la red social es de nacionalidad europea tiene que "cumplir unos estándares muy exigentes" por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). "Si estamos hablando de una plataforma de fuera de la UE, están igualmente obligados a tener unos estándares extremadamente elevados, pero es cierto que a veces podría darse la casuística de que se tomen más datos", explica esta abogada que señala que el problema es "si somos verdaderamente informados sobre los datos que están recabando y para qué usos".

Aunque los titulares se lo lleva el torrente de vetos de las últimas semanas, lo cierto es que las autoridades llevan años con la diana encima de TikTok, sobre todo por la gestión que hace de los datos de los menores. El último ejemplo es de noviembre de 2022 cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que la UE está efectuando múltiples investigaciones por el tratamiento de datos confidenciales de usuarios que han sido transferidos a China y la publicidad dirigida a menores de edad.

"Tienen miedo de la aplicación favorita de los jóvenes"

¿Y qué dicen en China? Desde Pekín, esta misma semana, se ha ironizado con estos vetos, aunque en su caso con mensaje a EEUU: "¿Cómo tiene que estar la principal superpotencia del mundo para tener miedo de la aplicación favorita de los jóvenes?".

Lo cierto es que en EEUU es donde han sido más duros con la red social. "Nos preocupa en lo que se refiere al posible riesgo para la seguridad nacional", aseguró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Sólo un día antes, el presidente en la Cámara de Representantes del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano Michael McCaul, describió a TikTok como un "globo espía en su teléfono", en referencia al globo de vigilancia derribado hace unas semanas frente a la costa de Carolina del Sur, durante una reunión de un comité del Congreso que está preparando una legislación para prohibir la aplicación por seguridad.

There's still a Chinese spy balloon over America. pic.twitter.com/yxapz2YtKF — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) 2 de marzo de 2023

A muchos toda esta historia les puede traer ecos del verano de 2020 cuando el expresidente de EEUU, Donald Trump, intentó prohibir, sin mucho éxito, TikTok. Decisión que Joe Biden revocó con su llegada a la Casa Blanca. La situación ahora camina hacia derroteros diferentes. Preguntada por una posible prohibición, Karine Jean-Pierre remitió la decisión al Comité de Inversión Extranjera en EEUU (CFIUS), que está investigando a la red social.

¿Se podría ir un paso más y prohibir una plataforma como TikTok? "Sería muy difícil" y "dependerá de cada Gobierno", explica Martos Díaz que apunta que "la política dentro de la UE es de respeto a los derechos y libertades". Aunque sería "poco factible", en España, por ejemplo, deberían concurrir circunstancias excepcionales y debería estar por medio un juez en base a la Ley General de Telecomunicaciones.

Más allá de vetos y prohibiciones, todas las tensiones con TikTok responden también a la situación actual con China. ¿Cuánto hay de guerra comercial y cuánto de preocupación real en estas decisiones? "Depende del país. En el caso de Canadá y la UE sí que responde a una preocupación por la seguridad de los datos, aunque puede que haya preocupaciones comerciales detrás. En EEUU es todo guerra comercial porque no es un país en el que prime la privacidad ya que no es un derecho fundamental", concluye Martos Díaz.