EEUU derriba el globo espía chino sobre el Atlántico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han derribado el supuesto globo espía chino una vez estaba ya sobre aguas del océano Atlántico y después de atravesar todo el país de costa a costa, según han informado las autoridades estadounidenses y recoge Europa Press. La CNN ha informado del derribo citando fuentes anónimas oficiales y ha explicado que el presidente Joe Biden ha dado personalmente su aprobación para el ataque sobre el aparato.

Efectivos de la Marina y de la Guardia Costera están disponibles por si fuera necesario para recuperar los restos, explicó un responsable de Defensa a la CNN momentos antes del derribo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) había ordenado además el cese de la actividad en tres aeropuertos de la costa este de Estados Unidos y ha cerrado el espacio aéreo antes de la operación.

Varios portales de seguimiento de vuelos han informado de la presencia de aparatos militares a lo largo de la trayectoria del globo chino. Entre ellos hay dos aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135R, un C-130 Hercules. Los aviones caza no suelen aparecer en estos portales de seguimiento.

Este sábado el globo había sido avistado en varios puntos de las Carolinas. De hecho, la Policía del condado de York, en Carolina del Sur, ha advertido a la población de que no disparen contra el globo. "Está a más de 60.000 pies de altitud —18.000 metros—. No intenten dispararle!! Las balas de vuestros fusiles NO le alcanzarán", ha explicado el departamento del sheriff del condado de York en un mensaje publicado en Twitter.

El globo fue avistado por primera vez el pasado martes sobre Montana y cruzó el país hasta la costa este hasta llegar este sábado al Atlántico, donde ha sido finalmente derribado. Altos cargos del Pentágono habían advertido del riesgo de derribar el aparato sobre tierra por el peligro de que los restos causaran daños. Sin embargo, este sábado Biden afirmaba que se iba a "ocupar" del globo.

Este sábado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha informado que ha detectado un segundo globo espía chino que estaría sobrevolando sobre Latinoamérica. Hasta el momento, no se ha precisado dónde se localiza concretamente el segundo globo pero no parece dirigirse hacia el territorio estadounidense. Algunos medios apuntan a que estaría en Costa Rica.