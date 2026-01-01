Zelenski pide que "las muertes cesen" tras el ataque de Rusia en Nochevieja

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves el ataque ruso con drones lanzado en Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo contra Ucrania, en el que murió una persona en la sureña región de Jersón, según las autoridades locales.

"Las muertes deben cesar", expresó Zelenski en su cuenta de Telegram, donde acusó a Rusia de seguir con la guerra de forma deliberada con un último ataque en el que las fuerzas rusas emplearon más de 200 drones.

"En Nochevieja, Rusia deliberadamente sigue con la guerra: más de 200 drones fueron lanzados contra Ucrania esta noche. La mayoría de ellos fueron derribados con éxito y doy las gracias a todos nuestros soldados que repelieron este ataque", señaló Zelenski.

"Los objetivos del ataque fueron infraestructuras energéticas", abundó el jefe de Estado ucraniano sobre un bombardeo que, según precisó, tuvo lugar sobre las regiones de Volinia, Rivne, Zaporiyia, Odesa, Sumi, Járkov y Chernígov, situadas en el oeste, este, sur y norte de Ucrania.

"No puede haber pausa en la protección de vidas. Si los ataques no cesan en las fiestas de Año Nuevo, no se pueden retrasar las entregas de los sistemas de defensa antiaérea. Nuestros aliados tienen los equipos necesarios", indicó Zelenski, que se mostró agradecido por el apoyo internacional a su país.

"Esperamos que todo lo que acordamos con Estados Unidos para nuestra defensa en diciembre llegue a tiempo", concluyó al hacer alusión a los últimos contactos de Kiev y Washington para cooperar ante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Este jueves, los responsables de la Administración Militar Regional de Jersón y de Járkov, Oleksander Prokudin y Oleg Sinegubov respectivamente, informaron de la muerte de una persona y de las heridas sufridas por otras dos víctimas en el ataque con drones ruso registrado en Nochevieja y la madrugada del día de Año Nuevo.