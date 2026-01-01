Detenido un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer en Villaverde (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer de 26 años que en la madrugada del 31 de diciembre se precipitó desde el piso 11 de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Villaverde.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, tras el hallazgo del cuerpo de la mujer una Inspección Técnico Policial de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad del varón, un hombre de 45 años, en la muerte de la víctima.

El suceso tuvo lugar sobre la una y cuarto de la madrugada del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron de que la mujer, de 26 años, se había precipitado desde un piso 11 en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el distrito de Villaverde de la capital.

El Grupo V de la Policía Nacional inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio.

Fuentes policiales, no obstante, no han aclarado la relación entre ambos ni los motivos que pudieron llevar al supuesto homicidio, y mantienen abiertas todas las hipótesis.

En Cataluña, con 117 personas detenidas, 27 lo han sido por violencia de género o violencia en el hogar, según ha informado el Departamento de Interior y Seguridad Pública.

Los Mossos, en colaboración con las policías locales, puso anoche en marcha un dispositivo especial con motivo de la Nochevieja que comenzó a las diez de la noche y ha acabado a las diez de esta mañana para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la movilidad en la red viaria en el participaron unos 1.800 agentes en toda Cataluña.

La conselleria señala que, de las 117 personas detenidas, 46 lo fueron por delitos contra el patrimonio, 10 por delitos de lesiones, una por un delito contra la violencia sexual y 33 por otros hechos.