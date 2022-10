RTVE emitirá 'Encuentros', presentado por su presidenta, porque las entrevistas están grabadas

El director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, Ignacio Elguero, ha explicado que el nuevo programa de La 2 Encuentros, presentado por la nueva presidenta de la corporación, Elena Sánchez, se emitirá "por respeto a las personas a las que se ha entrevistado".

"Sería un flaco favor no emitirlo porque coincida que nombran a una persona siendo periodista. ¿Por eso vas a perder unas entrevistas con unos personajes interesantísimos? Para mí, la cultura está por encima de otras consideraciones. Otra cosa es que cogiera el programa ahora, yo me negaría el primero. Pero lo que no me parece bien es que no se emita, por respeto a las personas a las que se ha entrevistado, gente de un alto nivel intelectual a la que hay que respetar por encima de todas nuestras historias internas de la casa", ha manifestado Elguero, según ha informado Europa Press.

Así se ha pronunciado este martes en una rueda de prensa de RTVE, en la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras, para presentar tres nuevos programas culturales de La 2: Encuentros, Culturas 2 y Un país para leerlo.

Tal y como ha recordado Elguero, el programa de entrevistas Encuentros, que busca recuperar el formato de "conversaciones sosegadas y tranquilas", se terminó de grabar el pasado mes de julio, antes de que Elena Sánchez fuera elegida presidenta de RTVE.

Para Elguero, la circunstancia de que la presidenta de RTVE sea la presentadora de un programa ya grabado, es "una cosa enormemente menor y hasta accidental" y ha insistido en que la propuesta que ofrece el nuevo espacio de La 2 "está absolutamente por encima".

En la misma línea, el copresentador del programa Encuentros, Jesús Marchamalo, ha opinado que no emitir las entrevistas habría sido "la peor idea posible" y ha defendido la "profesionalidad" de Elena Sánchez.