Demasiado tarde

Santiago Rodríguez es socio de info Libre

Cuandoy mantuvieron en sus consejos de administración a los mismos que las regentaban en el régimen anterior, guardé silencio, pues me dijeron que era paralas actividades económicas, puesto que así bajarían los precios de la luz, el agua, el gas y el teléfono.Cuandomediante diversas fórmulas o modelos (Alcira, Madrid o sistema de conciertos), desprestigiando a sus profesionales y dejando de invertir en infraestructuras y mantenimiento, todo ello en nombre de la colaboración público – privada, no protesté, pues me dijeron que, que no había dinero suficiente para la sanidad pública, que lo mejor eran los seguros privados, puesto que así se fomentaba la sanidad como una oportunidad de negocio.Cuando, desmotivaron a los profesores y les desprestigiaron, diciendo que no tenían autoridad y que tenían muchas vacaciones; o cuando favorecieron a los colegios concertados y a las universidades privadas y realizaron políticas destinadas a privatizar la educación pública, no me opuse, pues me dijeron que así sey alcanzaríamos los mejores niveles educativos de Europa.Cuando estaban vaciando intencionadamente la, asustando a la población con un futuro tenebroso, mintiendo sobre el posible desarrollo demográfico e idealizando y propiciando la necesidad de que la población ahorrase y contratase planes privados de pensiones, no acudí a las manifestaciones, pues me dijeron que esas algaradas las hacía gente que no sabía que las pensiones no correrían peligro.Cuando, como la dependencia, o cuando privatizaron las residencias de la tercera edad, no hablé, pues me dijeron que se trataba de un nuevo nicho de negocio para las empresas que gestionan el servicio, a pesar de las condiciones de sus trabajadores y de las malas condiciones en las que viven algunos residentes.Cuando grandes empresas privadas de la construcción hicieron, que ahora habrá que rescatar, en vez de ser ejecutadas por el Ministerio del ramo correspondiente o cuando se realizaron obras faraónicas que no tenían ningún sentido, ni eran necesarias y que actualmente no se utilizan, como ciudades de la justicia o aeropuertos, no pronuncié palabra, pues me dijeron que favorecía el crecimiento y la actividad económica a la par que creaba empleo.Cuando separa ponerlo al servicio de las grandes constructoras, induciendo la especulación, permitiendo los destrozos en la naturaleza y el paisaje, impidiendo la función social del diseño urbano y haciendo crecer una inmensa burbuja especulativa, no expresé desacuerdo, pues me dijeron que era necesario para hacer crecer la economía, a pesar de que el resultado del estallido de la burbuja fue desastroso para las clases populares.Cuando se, no manifesté indignación, pues me dijeron que no afectaría a las familias que vivían en ellas, dado que sólo se trataba de un cambio de caseros; sin embargo, cuando estas familias no pudieron pagar fueron desahuciadas.Cuando, de las oficinas de las administraciones públicas o de los aeropuertos, no dije nada, pues me dijeron que había que liberalizar la economía, externalizando aquellos servicios que eran más baratos si los hacían empresas privadas, a pesar de que nunca mostraron los estudios comparativos que justificaran esa afirmación.Cuandoque le correspondían a la Administración Pública, mantuve silencio, pues me dijeron que como la Administración no tenía suficientes empleados que pudieran hacer el trabajo, era mejor la gestión privada de los servicios, pues las empresas privadas eran más eficaces, mejores gestores y más baratas, que gastarse el dinero en ofertar empleo público., no había oficinas públicas, ni empleados públicos que me pudieran atender ni ayudar, porque ya era demasiado tarde.Era, porque por la vía de la privatización no sólo se desguazaron los servicios públicos, sino que el dinero de las arcas públicas que se traspasó a los beneficios de las empresas privadas sirvió para enriquecer a unos pocos, permitir actividades fraudulentas y financiar de forma irregular a algunos partidos políticos, en definitiva, para mantener e incrementar la corrupción que habíamos heredado del régimen anterior y sostener el capitalismo de amiguetes.Era demasiado tarde, porque al privatizarse los servicios públicos convirtieron el Estado de bienestar en Estado de caridad, de tal forma que sólo unos pocos podían pagarse los servicios sociales de su bolsillo.Era demasiado tarde, porque no comprendí que mientras que lo público buscaba el bien común, lo privado únicamente buscaba el beneficio.Era demasiado tarde, porque había aceptado, sin rechistar, el triunfo del capitalismo de toda la vida.P.D. Gracias a Martin Niemöller (1892-1984), por la inspiración de su poesía.