Todas las profesiones tienen iguales necesidades. Todas son iguales de dignas aunque no tengan igual remuneración. Todas las profesiones merecen el máximo de respeto y consideración de las instituciones públicas, todas las víctimas, sin excepción, merecen ser respetadas y homenajeadas por lo siguiente:

Artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Esto es lo que dice la Constitución de España, pero ¿se cumple?

Definición de terrorismo. Según la Real Academia de la Lengua, “terrorismo es ejercer el terror para lograr un objetivo. El terror es el miedo, la angustia por la vida propia”. ¿Entonces hay varios tipos de terrorismo? Pero todos los tipos de terrorismo no son iguales para algunos dirigentes políticos. Lo voy a explicar por si hay alguien que no lo entienda.

Otras formas de terrorismo. La miseria generada por un sistema económico y el empobrecimiento son dos formas de aterrorizar a la población y que provocan la esclavitud y la explotación laboral. Bajo el terror del hambre y de la miseria generalizada, la supervivencia y el miedo a la vida propia obligan a millones de personas aceptar unas condiciones de vida y de trabajo que están claramente en contradicción con el derecho a la dignidad y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los inmigrantes en busca de una economía mejor que les permita vivir con un poco de dignidad, millones de personas en todo el planeta, son víctimas de un desplazamiento forzado. Ese terrorismo, que afecta a la mitad del planeta, no recibe ninguna atención prioritaria por parte de los gobernantes que podrían evitarlo fácilmente. Pero un profundo sentimiento racista de superioridad convierte a esa población en “daños colaterales”. Solo con reducir un 25 % las inversiones armamentísticas, los países que más armas producen, el problema de los desplazamientos, el hambre, e higiene y sanidad podría reducirse considerablemente. ¿Qué papel hace la ONU al conjunto de la sociedad mundial? Que cada cual saque sus conclusiones. Para mí modesta persona, ninguna en beneficio de los pueblos más débiles. ¿Están en la ONU los Estados más desarrollados económicamente del Planeta? ¿Pero destinan cantidades para atender a los que más lo necesitan?

Pero, además, hay formas de terror que horrorizan. La violencia machista y de género son unas de ellas. Hay otras formas de ejercer el terror y por consiguiente el terrorismo. Una entidad financiera, con el beneplácito de los poderes políticos públicos que son los que hacen las leyes, se permite echar a la calle a unos ancianos sin el menor miramiento alguno o a una familia porque no puede pagar la hipoteca y esta familia tiene niños pequeños se permite ponerlos de patitas en la calle. Esto es terrorismo puro y duro.

Con el terrorismo existe una manipulación informativa y política que puede llegar a la gente sencilla el miedo a los que lo manipulan. ¿Todas las víctimas del terrorismo no merecen el mismo respeto y consideración? Parece ser que no. A la vista de lo que estamos viendo, algunas personas, están en condiciones de asegurar que hay objetivos ocultos a través de las exaltaciones a las víctimas de un tipo de terrorismo armamentístico que es el que se viene difundiendo.

El terrorismo se previene afrontando las causas que lo originan. Para algunos dirigentes políticos la palabra prevención les sobra en los diccionarios. En las sociedades con más injusticias sociales están en el orden del día los presuntos actos terroristas que se pueden cometer. ¿Quiénes son, además de los que sufren actos terroristas, los que vemos el espectáculo dantesco que originan los actos de miedo? Los que vivimos y estamos cerca de donde pasan lamentables sucesos.

Una familia que está apercibida de desahucio de una vivienda, le puede entrar un miedo grande e intenso al no tener dónde alojarse a partir del día de la ejecución del desahucio. Unos pueblos que ven como les roban las materias primas y además generan conflictos armados que hacen la vida insoportable, pueden tener un miedo grande e intenso. Las víctimas de la violencia machista y de género han padecido un miedo grande e intenso hasta llegarles la muerte. Un señor, por llamarlo de alguna manera, como el ex presidente Aznar que, no se arrepiente de ninguno de sus actos y su participación en uno de ellos, la invasión de Irak, ha generado más de catorce millones y medio de víctimas, entre muertos, heridos, viudas, huérfanos, desplazados, etc. Según la ONG, SOS Irak. Estos cálculos se hacían en 2013. Y después de haber pasado cierto tiempo, nos dice a los españoles, que no había armas de destrucción masiva. ¿Esto es terrorismo, o no?

No soy partidario de la cadena perpetua pero el expresidente Aznar debería de ser juzgado por crímenes de guerra a la humanidad. Y la condena que le impongan debería de cumplirla íntegramente. Estos bichos, llamados personas, son un peligro para la humanidad.

Hace unos meses fue llamado, el señor Aznar, por una comisión política formada por el Congreso de los Diputados para declarar ante la comisión de justicia sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Tuvo la desfachatez de negar todas las preguntas que le hicieron. Hasta negó conocer a Correa, habiendo asistido a la boda de su hija y Ana Botella. Todo un espectáculo de sinvergonzonería. Claro, para dar vergüenza hay que tenerla.

Espero y deseo que vayan pagando lo que han hecho estos elementos. Para mi forma de entender la política, el señor Aznar, y otros, es, y son, un peligro para la humanidad.

Pepe Espuche es socio de infoLibre