La izquierda debe reflexionar tras el 4M

Ximo Estas Lizondo

Publicada el 11/05/2021 a las 06:00

Observar lo sucedido en las elecciones de Madrid, me ha provocado, como a muchos demócratas, una tristeza y una decepción amarga muy grande. Como demócratas, a diferencia de los que han ganado, hay que aceptar el resultado, aunque no se comprenda. Hay que aceptar que la ciudadanía madrileña ha optado por una libertad falaz cargada de individualismo y connotaciones insolidarias y un nacionalismo como el que propugna (¡qué ironía!) Junts per Cat en Cataluña. Nacionalismos e individualismo que olvidan que hay más comunidades y les convierten en ególatras de sus propios egoísmos.



Por eso no comprendo, y siento ser tan critico, ¿cómo es posible que haya ganado un partido cargado de corrupción, con argumentaciones falaces, que se vanaglorian de ser la comunidad que menos defiende lo público y los primera en desigualdad y privatizaciones? Y lo peor, no comprendo cómo puede ganar un partido que se enorgullece de cómo ha tratado la pandemia y humilla a los muertos que se produjeron por su desidia y malas praxis, abandonando a los ancianos con problemas a su suerte en las residencias donde hubieron tantos contagios.



Y lo peor es observar cómo el trumpismo ayusista, no necesitando al fascimo, le invita a participar en su Gobierno. ¿Realmente la ciudadanía madrileña quería eso? Pienso, por desgracia, como demuestran los resultados, que quería un discurso ególatra, nacionalista hipócrita, falaz y cargado de una libertad sin valores colectivos, como ocurrió en los triunfos de Trump y Bolsonaro e incluso Berlusconi. Por eso, pienso que la ciudadanía, que todavía creemos en la libertad colectiva, en el bienestar colectivo frente al enriquecimiento de los de siempre, tenemos una amarga decepción y nos encontramos tristes, pues observamos que con la mentira del odio se ha escondido la necesidad de un egocentrismo e individualismo muy peligroso para la convivencia y la democracia.



Nos va a costar salir de esta decepción y debemos reflexionar y buscar recursos para volver a que la ciudadanía, que ha votado individualidad, crea en la colectividad, en la lucha de valores grupales y defendamos todos aquello que nos hace mejores y no el “sálvese el que pueda”.



Los partidos de izquierda deben reflexionar y buscar recursos para volver a reeducar, pues solo con la educación podremos generar libertad de opinión y recursos de reflexión para que discursos individualistas, ególatras y carentes de programas triunfen y generen destrucción en los valores democráticos y volver a autoritarismos que provoquen más odios y crispación y lo peor mas insolidaridad, exclusión social, discriminación y, lo peor, destrucción de los valores democráticos de igualdad que tanto costó alcanzar.



Por eso siento una triste y amarga decepción ante los resultados de la Comunidad de Madrid, observo cómo la ultraderecha vuelve a hablar de que se ha vencido al frente popular, frase que vuelve al golpe genocida franquista y cómo la derecha trumpista de Ayuso les refrenda, aplaude y les ofrece contar con ellos y lanza la proclama con su jefe Casado, “ y ahora ESPAÑA”, como si España solo fuera Madrid y españoles los que votan a PP y Vox.



Lo dicho, como demócrata acepto el resultado, aunque no lo comprenda. Nos quedan dos años para reflexionar y no caer en los errores y buscar que los valores colectivos de la ciudadanía venzan a los individualismos ególatras e insolidarios.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre