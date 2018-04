Sergio Ramírez recibe el Premio Cervantes: "Un escritor fiel a un credo oficial no puede participar de la novela"

Exilio permanente de miles de centroamericanos

El escritoreste lunes 23 de abril en una ceremonia como es tradición en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en la que aseguró que un escritor que es "fiel a un credo oficial y a un pensamiento único no puede participar de la novela", informó Europa Press."Un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa, contradictoria, cambiante, que es la novela.", señaló Ramírez en un discurso con constantes referencias a su maestro, Ruben Darío, y al autor de El Quijote."A través de los siglos la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien.. El vasto campo de La Mancha es el reino de la libertad creadora", aseveró el escritor nicaragüense.En este sentido, Ramírez puso el foco en la realidad de hoy en día que "tanto abruma". Así, el autor de Margarita, está linda la mar habló de caudillos "como, que ofrecen remedio para todos los males" o los caudillos del narcotráfico "vestidos como reyes de baraja".También del exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos "impuesto por la marginación y la miseria", y el tren de la muerte que atraviesa México "con su eterno silbido de bestia herida, y "la violencia como la más funesta de nuestra deidades, adorada en los altares de la Santa Muerte" o las fosas clandestinas que se siguen abriendo y los basureros "convertidos en cementerios".. Todo irá a desembocar tarde o temprano en el relato, todo entrará sin remedio en las aguas de la novela. Y lo que calla o mal escribe la historia, lo dirá la imaginación, dueña y señora de la libertad", reiteró el galardonado.Para Ramírez, ", en mengua de sí misma cuando paga tributos al poder el que, cuando no es democrático, sólo quiere fidelidades incondicionales". El autor defendió que los novelistas son más bien testigos de cargo" y su oficio es "levantar piedras". "", añadió.De hecho, Ramírez enmendó una frase cervantina –a quien citó en numerosas ocasiones– para aludir a su. "En mis años juveniles 'tuve otras cosas en qué ocuparme, dejé la pluma y las comedias', como expresa nuestro padre Cervantes", comentó con humor."Y si un día me aparté de la literatura para, es porque seguía siendo el niño que se imagina de rodillas en el suelo de la venta presenciando la función de títeres del retablo de Maese Pedro, ansioso de coger un mandoble para ayudar a don Quijote a descabezar malvados", añadió.En otro momento en el que ligó la escritura de Darío con la de Cervantes, Ramírez resaltó el trasvase de la lengua española a los dos lados del Atlántico. ", otra vez, como en el Siglo de Oro, una lengua de novedades", apuntó."Es esa lengua de ida y de vuelta la que hoy se reinventa de manera constante en el siglo veintiuno mientras se multiplica y se expande. Una lengua que no conoce el sosiego. Una lengua sin quietud porquey no entiende de muros ni fronteras", insistió el autor nicaragüense.Ramírez defendió el trabajo de escritor, destacando que, esa necesidad apremiante sin la cual, quien se entrega a este oficio incomparable, no puede vivir en paz consigo mismo".Respecto a Rubén Darío, reconoció que resulta "curioso que una nación americana haya sido fundada por un poeta con las palabras, y no por un general a caballo con la espada al aire". De Cervantes destacó el humor en su obra, que "pierde la pesadez corpórea de lo cómico y vive de la ligereza, contraria a la pesadez".Por último, en su discurso, Ramírez agradeció a varias personas su apoyo y cariño. Por un lado, recordó lacomo Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, "tan próximos" al escritor y que "tanto" le enseñaron.Por el otro, tuvo un recuerdo especial para su mujer, Tulita, a quien cree que le debe haber acabado en este oficio y que es "mejor novelista" que él, pues "ha inventado" su vida. También citó alEl escritor Sergio Ramírez dedicó unas palabras al comienzo de su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Cervantescontra la reforma de la seguridad social del gobierno de Nicaragua."A la memoria de los nicaragüenses que", declaró el autor justo antes de comenzar con la lectura de su discurso por la concesión del Cervantes en el Paraninfo de Alcalá de Henares.