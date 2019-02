Guirao afirma que su ministerio "tiene que dejar de ser la caja subvencionadora de la industria cultural"

Publicada el 05/02/2019 a las 10:59 Actualizada el 05/02/2019 a las 12:06

Aprovechar el 'Brexit'

Situación "incomprensible" de la fimoteca

Críticas a Vox

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , ha afirmado que, en referencia a los diferentes sectores culturales. Lo ha señalado este martes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde también ha asegurado que hay algunas industriasdel Ministerio, tales como el cine, que necesita ayuda ministerial y autonómica, así como el audiovisual, los videojuegos o el cine de animación.Sin embargo, tal y como coinciden los Ministerios de Industria, Hacienda y Cultura, opina quey cree que "esos recursos hay que dotárselos y crearque les permita despegar como industria"."Es fundamental abrir otras vías para que esta industria se refuerce y consolide y tenga reconocimiento social que merece", ha dicho Guirao, para quien es fundamental apoyar a estas industrias tanto el promoción del cine en el exterior y su presencia en los festivales como en la "recuperación del público". "Hay un magma en audiovisual que está mejorando, pujando y arriesgando. A eso el Gobierno tiene que acompañarlo", ha dicho.En esta línea, Guirao ha señalado quey ahora, con el Brexit, cree que hay "una ventana de oportunidad" que hay que aprovechar para los países que permanecerán en la Unión Europea.En este sentido, ha destacado que "España tiene algo que otros países no tienen:". "Hay que trabajar en eso para intentar que la industria internacional venga, es bueno para creativos y para el sector industrial", ha dicho Guirao.Según ha destacado, la película de Bayona, "la tercera de mayor recaudación en mundo", no solo tubo un director y ayudantes españoles, sino que la mitad del equipo técnico eran españoles. "Eso significa que", ha destacado.En cuanto a las ayudas al cine, ha destacado que debido a su, en la tramitación se ha incluido un "paso intermedio" para subsanar las ayudas antes de la "resolución definitiva", lo que dará "transparencia" y y facilidad para su tramitación.Por otro lado, en relación a la Filmoteca Española, ha apuntado que. En este sentido, ha alertado de que no hay especialistas en restauración de películas y que los que hay se van jubilando. En definitiva, ha recalcado que su situación es "francamente mejorable" y no entiende cómo los equipos anteriores del Ministerio o la Secretaría de Estado, a quienes ha alabado en otras materias, la han dejado en esta situación.Guirao ha alertado, por esta situación, de la. "El día que desaparece una película, o parte de ella, es como si perdiéramos una iglesia románica, como si perdiéramos algo para siempre", ha dicho para defender que la Filmoteca Nacional debe ser una institución de primer nivel para la conservación del patrimonio fílmico y no un almacén de películas.El ministro ha avanzado que a finales de febreroa los problemas de estas instituciones y ha agradecido la sensibilidad de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.El ministro también ha afirmado que la polémica aparecida a raíz de la petición de Vox de ver a Blas de Lezo en una película española es "va". El partido que preside Santiago Abascal recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine y algunos cineastas, como el guionista Borja Cobeaga, respondieron que no estaban dispuestos."Unos señores dicen que haya una película sobre Blas de Lezo. Bien, y sobre Juan de Arco y cualquier personaje histórico. Y hay otro señor que no quiere hacer guion. Pues muy bien, no está obligado", ha dicho.A su juicio, esta polémica "va en la línea, y es lamentable, de crear polémicas artificiales, con un personaje de la historia de España. "Con la historia de España deberíamos ser generosos y respetuosos, nos guste más uno u otro. Es una polémica que no tiene que ve con la cultura, utiliza la cultura para otros órdenes de tipo políticos", ha lamentado.