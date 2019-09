Rosa María Mateo nombra a Enric Hernández como nuevo hombre fuerte de los Informativos de RTVE

Publicada el 04/09/2019 a las 12:00 Actualizada el 04/09/2019 a las 14:40

Cambios drásticos en TVE. Cesa el actual director,, que es sustituido por, ingeniero adscrito a la empresa y, hasta ahora, director de operaciones, esto es responsable de medios técnicos y asignación de recursos para la producción de programas. Al tiempo, se crea una Dirección de Información y Actualidad de RTVE, que desempeñará, exdirector de El Periódico de Cataluña. Se trata de un cargo queen la historia de RTVE, y tendrá bajo su mando a los directores de Informativos de TVE, RNE, e Interactiva.En el caso de Eladio Jareño se trata de uno de los directivos nombrados por el PP y que continuó en su puesto bajo la presidencia de. Fuentes de RTVE apuntan a que era el impulsor de un futuro traslado de los Informativos de TVE e Interactiva desde Torrespaña a Prado del Rey, iniciativa contestada de manera tajante por UGT en la Corporación, y puesta en cuestión hasta conocer en detalle el proyecto por parte del Comité Intercentros. A pesar de este cese, aún continúan en altos puestos de dirección otras personas nombradas antes de la llegada de Mateo, como la Dirección General Corporativa o la de Recursos Humanos.Con todo, fuentes internas de la Corporación coinciden en quereside en la creación de esta especie de súperdirector del conjunto de Informativos de los distintos medios. Hasta este momento, cada dirección gozaba de plena autonomía para marcar las líneas de actuación y realizaba los nombramientos que consideraba oportunos, sin otra supervisión que los respectivos directores del medio y de la presidenta de RTVE. Estas funciones habrán de estar supeditadas desde hoy a las directrices que marque el director de actualidad de RTVE, el citado Enric Hernández. Fuentes de los Informativos de TVE consultadas porafirman que el origen del profundo desencuentro entre Rosa María Mateo y la dirección de Informativos se produjo con motivo del debate electoral en la cadena pública, que la presidenta pretendió hacer coincidir con el de Antena 3, decisión ante la que la dirección de Informativos afirmó "", tal y como se afirmó en los propios telediarios de esa jornada, y que provocó que, finalmente, se realizara en otra fecha distinta.En aquellos días, resultó llamativa la ausencia de la directora de Informativos, Begoña Alegría, en la recepción a los candidatos en las instalaciones de RTVE, a pesar de que se trataba de un espacio de los Servicios Informativos de TVE, presentado, realizado y dirigido por personas de ese área. Las mismas fuentes recuerdan también las críticas internas realizadas desde la dirección de la empresa sobre Informativos por la entrevista ao, más recientemente, por la presencia de un equipo de Informativos embarcado en el Open Arms hasta la resolución de esa crisis migratoria.Tras la sorpresa inicial, otros miembros de la redacción han reaccionado con desconfianza ante el nombramiento de Enric Hernández, no por la persona o la profesionalidad del periodista, sino por la creación inédita de ese puesto que, a su modo de ver, suponeante la línea marcada por Alegría: "Si no la quieren como directora de los Informativos de TVE, que lo hagan visible a través del cese; pero esto de poner a otra persona por encima,en más de sesenta años de historia de la empresa".Conviene recordar que desde la llegada de Begoña Alegría a la dirección de Informativos no se ha detectado ninguna denuncia por censura o manipulación, tal y como ha certificado el Consejo de Informativos, órgano que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, detalló centenares de estas malas prácticas, que elevó tanto a la opinión pública como al Parlamento español y europeo. En este sentido, otro miembro de la actual dirección resaltaba aque "la lucha por la independencia profesional: protestamos de negro contra la manipulación en tiempos del PP; criticamos a Pablo Iglesias cuando avanzó en Antena 3 el nombre de un presidente para RTVE, o nos opusimos a Moncloa y a la presidenta por la fecha del debate electoral".Por su parte, UGT en la Corporación denuncia que no se haya informado con carácter previo al Comité Intercentros, máximo órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras en la Corporación RTVE: "La señora Mateola normativa que regula nuestras relaciones laborales, o desconoce que cualquier cambio estructural en RTVE tiene que ser forzosamente informado de forma previa a la representación de los trabajadores y trabajadoras. Unos cambios que van a afectar y mucho a RTVE, y no solo porque se nombre un nuevo director de TVE, sino sobre todo porque se crea una figura nueva en el organigrama, un director de información y actualidad que estará por encima de los jefes de informativos de TVE, RNE e Interactivos. A falta de la oportuna información que la señora Mateo posterga dar a la representación de los trabajadores y trabajadoras, entendemos que esto vendría a ser algo así como un omnímodo administrador único a nivel de qué podemos y no podemos decir y cómo en todos los canales de RTVE".