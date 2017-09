El presidente del Kurdistán iraquí defiende el referéndum de independencia e intenta tranquilizar a sus vecinos

llamamiento a la calma de los países vecinos

Todos los partidos kurdos abogan por el sí

Arranca el proceso

Turquía, Irak e Irán rechazan la votación

El presidente de la región autónoma iraquí del Kurdistán, Masud Barzani, ha defendido este domingo la necesidad del referéndum de independencia previsto para este lunes y ha realizado un, incluido Irak, reivindicando su labor en pro de la estabilidad regional y contra el terrorismo."Hemos llegado a la conclusión de que solo con la independencia podemos garantizarnos un futuro", ha afirmado Barzani en una comparecencia ante periodistas locales y extranjeros. "Hago un llamamiento a la gente del Kurdistán parala paz", ha añadido.Para Barzani, "la oposición al referéndum es la", un "primer paso" que abre un proceso de diálogo con los demás países de la región y con Irak en primer lugar.En cuanto al a relación con Irak, Barzani ha argumentado que "la asociación ha fracasado" y ha denunciado que. "No queremos repetir una experiencia fallida con Bagdad", ha señalado. En concreto, se ha referido a incidentes históricos en los que "Irak ha privado a los kurdos de sus derechos y los ha humillado"."En el poder han cambiado algunas caras, pero no ha cambiado la mentalidad de Anfal ",, considerada como genocidio, ha denunciado Barzani."Los peshmerga -militares kurdos- están preparados para conjuntamente con las fuerzas iraquíes ", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "si no fuera por los kurdos, Irak habría perdido su integridad territorial en 2005". En cuanto a Turquía , Barzani ha expresado su, una medida "que no beneficia a ninguno de los dos lados". "Hemos demostrado a Turquía y a la comunidad internacional que no somos una amenaza para la estabilidad", ha apostillado.El Grupo Islámico del Kurdistán (Komal) ha anunciado este domingo un cambio de postura con respecto al referéndum de independencia del Kurdistán iraquí previsto para este lunes y ha pedido a sus simpatizantes votar por el sí. Excepto el Movimiento Gorran, que ha publicado a última hora que los kurdos "son libres para hacer lo que consideren oportuno",El proceso de votación en el referéndum de independencia en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí ha arrancado este lunes a las 8.00 horas (hora local). Los colegios electorales permanecerán, en un plebiscito convocado a pesar del tajante rechazo del Gobierno central de Bagdad, sin respaldo de la comunidad internacional, en medio de la guerra abierta contra Estado Islámico.Este plebiscito es una repetición del sucedido en 2005, donde un 98 % de los kurdos se pronunciaron a favor de la independencia. El de este lunes se diferencia en un aspecto crucial: a diferencia del ocurrido hace 12 años, este referéndumLa región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, es autónoma ey cuenta con su propio ejército, los peshmerga. Es una de las cuatro regiones históricas del Kurdistán junto con la región kurdo-siria (Rojava), el sureste de Turquía y el noroeste de Irán.Tanto Turquía como Irán se oponen radicalmente a la independencia del Kurdistán iraquí puesto que. Además, Teherán es aliado político del Gobierno chií instalado en Bagdad, igualmente contrario a la votación.