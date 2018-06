Turquía acude a las urnas para las elecciones más importantes de su historia moderna

Publicada el 24/06/2018 a las 12:35 Actualizada el 24/06/2018 a las 14:08

Los candidatos

Dudas sobre el proceso

Los favoritos emiten sus votos

La población deacude este domingo a las urnas para unas elecciones parlamentarias y presidenciales que se perfilan, sobre todo estas últimas, comoLas elecciones, convocadas de manera anticipada en abril por el presidente del país y favorito a revalidar su mandato, Recep Tayyip Erdogan , supondrán el pistoletazo de salida a un sistema presidencialista aprobado por escaso margen en un referéndum celebrado en 2017. Informa Europa Press.Este sistema, lo que los críticos han considerado como un intento de Erdogan de acumular aún más poder en sus manos en caso de hacerse con la victoria en los comicios.De hecho, la mera decisión de adelantar la fecha de la votación –un plan propuesto por el Partido de Acción Nacionalista (MHP), aliado de Erdogan y que respalda su candidatura– ha sido considerado comoUnidades de Protección Popular (YPG) en el norte de Siria y el contexto de debilidad de la oposición tras la campaña de represión iniciada tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Por otra parte, el empeoramiento de la situación económica en el país y la perspectiva de que esta tendencia continúe en los próximos años podría ser uno de los factores que han llevado al presidente a adelantar más de uno año los comicios para evitarEn este sentido, Erdogan argumentó en su anuncio del adelanto electoral que la celebración de comicios era necesaria porque " la operación transfronteriza de Turquía en Siria y la situación tanto en Siria como en Irak".Asimismo, incidió en la necesidad de instaurar el sistema presidencialista debido a que "aunque el presidente y el Gobierno están trabajando al unísono,".Entre las competencias que tendrá el presidente a raíz del referéndum figuran, además de la potestad de emitir decretos con fuerza de ley sobre distintas cuestiones sociales, económicas e incluso políticas.Además, el presidente podrá ser miembro e incluso líder de un partido político. En caso de que el vencedor sea Erdogan,, ya que establece un límite de dos mandatos de cinco años a contar desde el inicio de la aplicación de las enmiendas.Los candidatos a la Presidencia, al margen de Erdogan, son, del Partido Republicano del Pueblo (CHP);, fundadora del partido IYI;, dirigente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y actualmente en prisión;, líder del partido islamista Saadet; y, presidente del Partido Patriota.Ince, profesor de física, es el candidato elegido por el principal partido opositor del país –liderado por Kemal Kiliçdaroglu– para intentar desbancar a Erdogan, y parte en principio como laen primera vuelta que les permita unir fuerzas de cara a la segunda ronda.y, de hecho, ha pedido la liberación de Demirtas –encarcelado a la espera de juicio por cargos de terrorismo– para que pueda realizar campaña a la Presidencia, algo que las autoridades no han permitido.Demirtas, quien fuera copresidente del HDP, lleva más de un año en prisión en el marco decontra miembros de la formación prokurda por lo que la Fiscalía denuncia que son lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista por Ankara.La campaña fue lanzada a raíz de la decisión del Parlamento --en el que el HDP es la tercera fuerza-- de retirar la inmunidad a sus miembros. En total,, y la situación de encarcelamiento ha supuesto un gran peso para las expectativas de Demirtas de hacerse con la victoria.Otra de las candidaturas destacadas es la de Aksener. Quien fuera ministra del Interior y vicepresidenta del Parlamento encabeza el partido IYI (Bueno) con. Entre sus promesas de campaña están enviar de vuelta a Siria a cuatro millones de refugiados y entregar 500 liras (unos 90 euros) a cada joven desempleado y un incremento de 1.500 liras (cerca de 270 euros) a cada jubilado en las fiestas religiosas.Como candidatos con menos posibilidades figuran Perincek y Karamollaglu quien, pese a compartir una base ideológica islamista con Erdogan,y ha expresado su deseo de que aquellos seguidores del AKP desencantados con el mandatario viren hacia su formación.Los partidos de oposición han alcanzado ya un acuerdo parasi ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos en la primera ronda.En el caso de las parlamentarias, compiten dos bloques: el AKP y el MHP han formado una alianza, mientras que el resto de partidos –a excepción del HDP, que va por libre– han creado un segundo bloque.y evitar así el elevado mínimo del 10% de votos a nivel nacional que debe obtener un partido para lograr representación parlamentaria.Esta amplia coalición opositora podría hacerse con el control de la mayoría del Parlamento yque, sin embargo, dan a Erdogan –si se impone en las presidenciales– la autoridad parar disolver el órgano legislativo, que puede a su vez convocar nuevos comicios.Numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales, con el estado de emergencia en vigor desde el intento de golpe de Estado y una campaña de arrestos contra todos aquellos supuestamente vinculados al clérigo islamista Gulen –al que Ankara acusa de estar detrás de la asonada–, así como contra críticos con Erdogan, al margen de las operaciones contra la insurgencia kurda en el sureste del país.Erdogan ha prometido ya que retirará el estado de emergencia en caso de hacerse con la victoria electoral, después dey ha provocado el cese de miles de funcionarios por su supuesta relación con la intentona, que se saldó con 240 muertos.Asimismo, el HDP ha denunciado la decisión de la comisión electoral de, una medida que afectará a un total de 114.000 votantes.El partido prokurdo dijo tras el anuncio que las urnas están siendo trasladadas desde localidades en las que cuenta con gran respaldo a otras en las que AKP tiene más apoyos, al tiempo que apuntó que el objetivo es que el HDP no obtenga el 10% de los votos necesarios para lograr entrar en el Parlamento.–entre ellas más de tres millones residentes en el extranjero que votaron entre el 7 y el 19 de junio–, con la participación como uno de los aspectos más importantes en la contienda.El presidente de Turquía, Recep Tayyip, acompañado por su esposa y sus nietos, ya ha votado en la escuela secundaria Saffet Çebi, en el distrito Üsküdar, de, con un llamamiento a una "" en este día de elecciones generales. Después de emitir su voto, el mandatario ha conversado con varios ciudadanos y posó para fotografías, según ha informado el Daily Sabah "Esperemos que sea unapara nuestro país", ha manifestado Erdogan quien, a pesar de seren todos los sondeos, no se le pronosticapara ganar en primera vuelta.También ha votado su número dos, el primer ministro, en la Escuela Primaria Bahar Yildirim, en el distrito de Karabaglar, en la provincia occidental de Esmirna. Por su parte, el principal rival del presidente turco en las elecciones presidenciales de este domingo,, ha depositado ya su voto en su provincia natal de Yalova, en el noroeste del país, y ya ha anunciado que permanecerá despierto "".Ince ha votado en el Instituto Saffet Çam de la ciudad de Yalova junto a su esposa, Ülkü Ince, y se desplaza ya hacia Ankara, hacia la sede del(YSK), donde permanecerá previsiblemente durante el recuento, informa la prensa turca. Ince, candidato del(CHP), ha expresado en varias ocasiones que su intención es "" los votos en el YSK y ha instado a los ciudadanos a hacer lo mismo a nivel local.También ha votado ya la candidata del(IYI),, de centro-derecha, en el barrio de Beylerbeyi de Estambul. "Estamos en unas elecciones diferentes. Vamos a elegir tanto al presidente como a los diputados", ha subrayado. "En democracia se puede discutir todo excepto el resultado de los votos depositados libremente. La clave está en el concepto de ''", ha destacado.Igualmente ha votado el copresidente del(HDP),, en su caso en lla provincia de Van, en el este del país. "Esperamos que estas elecciones sean unademocracia en nuestro bello país que compartimos", ha apuntado.