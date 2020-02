Sanders se perfila como ganador de las primarias en New Hampshire con un estrecho margen frente a Buttigieg

Publicada el 12/02/2020 a las 09:08 Actualizada el 12/02/2020 a las 09:31

El precandidato a la Casa Blanca y senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, se perfila como ganador de las primarias demócratas en New Hampshire, celebradas este martes, con un estrecho margen frente al exalcalde de South Bend Pete Buttigieg.



En concreto, y con un 94% escrutado, Sanders ha obtenido el 26% de los apoyos en los caucus de New Hampshire. Por su parte, Buttigieg, que ganó las primarias de Iowa por tan sólo 1.500 votos, ha logrado hasta el momento el 24,4% de los sufragios.



"Con las victorias que tenemos detrás, el voto popular en Iowa y la victoria de esta noche aquí, vamos a ir a Nevada, vamos a ir a Carolina del Sur, vamos a ganar esos estados", ha señalado Sanders en New Hampshire.

El senador por Vermont ganó el voto popular en Iowa, pero tiene un número menor de delegados que Buttigieg, 12 frente a 14. Son los delegados los que determinan la victoria en el caucus de Iowa, no el voto popular.

Sanders también ha aprovechado su intervención para agradecer a sus oponentes y expresarles su aprecio. "Quiero aprovechar mi oportunidad para expresar mi aprecio y respeto por todos los candidatos contra los que nos enfrentamos", ha asegurado. "No importa quién gane, nos uniremos y venceremos al presidente más peligroso de la historia moderna", ha zanjado.

Por su parte, en tercera posición se encuentra la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, que ha logrado hacerse con el 19,7% de los votos. Tras ella, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren se ha hecho con el 19,7% de los apoyos, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

En quinto lugar está el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, que partía como favorito en la carrera por la nominación demócrata, y ha obtenido el 8,4% de los sufragios en New Hampshire.

Un sondeo de la Universidad de Monmouth otorgaba este martes a Sanders el 26% de los apoyos a nivel nacional para hacerse con la candidatura del Partido Demócrata a la Casa Blanca frente al 16% del expresidente estadounidense Joe Biden y el 13% de Buttigieg.

Las siguientes primarias

Las siguientes citas de primarias para definir el candidato del Partido Demócrata a las elecciones estadounidenses previstas para noviembre, en las que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, optará a la reelección como candidato del Partido Republicano, tendrán lugar en Nevada y Carolina del Sur el 22 y el 29 de febrero, respectivamente.

Sin embargo, la experiencia de anteriores procesos de primarias señala que el candidato que queda en una de las primeras dos posiciones en Iowa es el que termina logrando la nominación presidencial demócrata.

Barack Obama se impuso en los caucus de Iowa en 2008, cuando terminó convirtiéndose en el candidato presidencial demócrata, y Donald Trump quedó segundo en la cita republicana en 2016, terminando la carrera como candidato presidencial del partido.