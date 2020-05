Amnistía acusa a la policía de EEUU de violar el derecho internacional en su respuesta a las protestas por el asesinato de George Floyd

Amnistía Internacional ha acusado a la Policía de Estados Unidos de incumplir con sus obligaciones con el derecho Internacional al aplicar una respuesta "excesiva", "militarizada" y "alimentada por el racismo y la supremacía blanca" contra las manifestaciones en todo el país por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd en Mineápolis este lunes durante una detención, que ha resultado en la imputación de un agente por asesinato. "La Policía estadounidense de todo el país está incumpliendo sus obligaciones de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, exacerbando una situación tensa y poniendo en peligro la vida de los manifestantes", ha lamentado la directora nacional de investigación de la ONG para EEUU, Rachel Ward, según recoge Europa Press.

Amnistía ha denunciado actos de fuerza innecesaria o excesiva por parte de la Policía "en una ciudad tras otra" a través de equipos antidisturbios con equipación "de grado militar" para vigilar manifestaciones "en gran medida pacíficas". Dado que, según Amnistía, esta clase de instrumental es propia de "un campo de batalla", puede hacer entender a los agentes que se van a enfrentar a un escenario de donde el enfrentamiento y el conflicto son "inevitables".

"Deberían desmilitarizar su enfoque y entablar un diálogo con los organizadores de protestas para reducir las tensiones para prevenir la violencia o detenerla rápidamente tan pronto como estalle para proteger el derecho de reunión pacífica", ha recomendado la ONG. Asimismo, Amnistía pide que "todos los casos de fuerza potencialmente excesiva o innecesaria contra los manifestantes sean investigados y sus responsables, que rindan cuentas ante la ley".

La ONG también pide al Gobierno federal y a los estados norteamericanos que actúen con rapidez para abordar la raíz de esta protesta, esto es, "los asesinatos ilegales por parte de la policía de personas de raza negra" a través de la aprobación de leyes para restringir el uso de la fuerza letal como último recurso para evitar una amenaza inminente a la vida. "El racismo y la supremacía blanca están alimentando estos asesinatos y la respuesta policial a las protestas", ha lamentado Ward. "El Gobierno federal debería establecer una comisión nacional para abordar todos los aspectos de esta crisis, incluidos los asesinatos cometidos por la Policía, el derecho a protestar y poner fin a la discriminación", ha añadido.

Amnistía pide por último al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "ponga fin a su retórica y políticas violentas y discriminatorias".

La Policía de Mineápolis confirma decenas de detenidos pero ningún herido durante las protestas de esta madrugada

La Policía de Mineápolis ha confirmado decenas de detenciones –el número exacto se dará a conocer en las próximas horas –pero ningún herido durante las protestas en la ciudad contra la brutalidad policial y los disturbios derivados de las manifestaciones por la muerte allí el pasado lunes del ciudadano de raza negra George Floyd, durante una detención policial y la imputación por asesinato de uno de los agentes implicados.

"Esta noche ha ido mucho mejor de lo que esperábamos", ha declarado en rueda de prensa el comisionado de Policía del estado de Minesota, Paul Schnell quien, durante las últimas horas, ha pedido a la población que se mantenga en sus hogares ante la "acción decisiva" que iban a adoptar las fuerzas del estado, entre ellas la Guardia Nacional, para contener los disturbios. Sin embargo, esta madrugada se han registrado escenas de cargas policiales. Las fuerzas de seguridad han lanzado además gases lacrimógenos en varios puntos de la ciudad.

Las autoridades han cerrado las principales autopistas de la ciudad y cerraron las rutas clave entre Mineápolis y la capital del estado, St. Paul, para evitar que los grupos se muevan entre las dos ciudades.

Tampoco se tiene constancia de los graves incendios que arrasaron parte de la ciudad en días previos. "Estamos aquí hasta que se resuelva la situación. No estamos fuera de peligro. Todos podemos ver que estos disturbios se están repitiendo en todo el país", ha declarado el comisionado en la rueda de prensa, recogida por el Minneapolis Star Tribune.

Un muerto y dos heridos en un tiroteo durante las protestas en Indianápolis

En Indianápolis (Indiana), al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas por un tiroteo originado durante las manifestaciones, según ha confirmado la Policía este domingo.

El incidente ha ocurrido cerca del epicentro de las manifestaciones, Monument Circle, según ha informado el jefe de la Policía de la ciudad, Randal Taylor, en rueda de prensa. Su adjunto, Josh Barker, ha confirmado una investigación en curso y la posible relación del tiroteo con las protestas, aunque este último aspecto todavía no ha sido verificado. Barker ha confirmado también múltiples incidentes por arma de fuego en la ciudad. La Policía de Indianápolis ha asegurado en su cuenta de Twitter que ninguno de estos incidentes está relacionado con sus agentes.

#IMPDNOW: we are investigating multiple shootings Downtown. These are NOT officer-involved incidents. IMPD officers have not fired shots tonight. pic.twitter.com/cnRbrZuFG0