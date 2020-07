El rapero Kanye West anuncia su candidatura a la Presidencia de EEUU

La Comisión Electoral de Estados Unidos no tiene constancia de que el rapero Kanye West haya oficializado el anuncio realizado este sábado por el que presenta su candidatura a la Presidencia del país, con el supuesto respaldo económico del magnate Elon Musk y que, de confirmarse en algún momento, debería enfrentarse a numerosos obstáculos logísticos si quiere llegar a tiempo a la votación final de noviembre, informa Europa Press.

"Debemos cumplir la promesa de América confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me presento a presidente de Estados Unidos", escribió West con el hashtag #Vision2020. A continuación le respondía Musk. "¡Tienes mi respaldo total!", escribió. El único "Kanye" que aparece en la base de datos de la comisión es un candidato del Partido Verde que ha recaudado 0 dólares, según el portal de noticias Politico.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION