Más allá de Trump en 2018

Estos días vamos a hablar mucho del primer aniversario de Donald Trump al frente de la Casa Blanca (y de Cataluña, claro). Son los dos temas estrella de 2017 que amenazan con perpetuarse en 2018. En el caso del presidente de EEUU hacemos bien porque sues enorme. Sus grandes errores se han concentrado en excesos verbales (por lo general racistas) y en su cuenta de Twitter. Mientras que el dedo teclee caracteres no está sobre el botón nuclear.Podríamos añadir mucho más, como lasobre cambio climático, pero si lo hiciera estaría escribiendo el artículo que no quiero escribir.No estamos habituados a presidentes que insultan a todo el mundo que no le rinde pleitesía. Es como si Jesús Gil y su caballo Imperioso se hubieran reencarnado en este millonario egocéntrico y maleducado.Mientras, la economía de EEUU crece a un ritmo anual del 3,2%, el desempleo disminuye (el 4,1%; nueve décimas menos que hace un año) y Wall Street se mantiene en alza continua porque su voto fue muy de rechazo, sobre todo. Sobre todo los más ricos (él entre ellos) que se han bajado los impuestos Tendremos que esperar a las. En noviembre de este año renueva toda la Cámara de Representantes (una gran oportunidad para los demócratas) y un tercio del Senado. En la cámara alta lo tendrán más difícil Sigo con Trump cuando quería escribir, o al menos enunciar alguno de los temas internacionales de los que no estamos hablando.para otra ocasión.Cuando las Bolsas suben mucho y baten récords, uno tras otro, los gurús tienden a vaticinar fuertes caídas. En un problema de probabilidades. Hay más posibilidades de. Si todo acabara bien el 31 de diciembre, ¿quién se va a acordar de los agoreros? Este es el enlace a un exhaustivo informe de Deutsche Bank (que no vive precisamente sus mejores momentos como banco) sobre laPara los que no tengan tiempo, o ganas, de leerlo tienen una información de la web de RT (televisión rusa), que nos lo resume en siete puntos : el, launida a su bajo crecimiento,(¡que vuelve Berlusconi!), la desaceleración delen sí mismo, la continua(fuera los controles para evitar abusos) y que losse están quedado sin munición.Podemos pensar que RT exagera debido a su proximidad con Vladimir Putin. Pero También lo dice Eurasia , una consultora sobre riesgos políticos con sede en Nueva York.es un poco más optimista en The Guardian : da dos años de plazo para resolver la actual barra libre. Si en ese plazo no se ponehabrá un crash (caída brusca de las Bolsas).y de las hipotecas subprime. La nueva burbuja son las deudas de las grandes empresas . Tras refinanciarse con dinero público (en España sin devolución) vuelven los tiempos felices, los happy days.Este vídeo de los humoristas británicossigue vigente, es la mejor explicación de los preámbulos de la crisis del 2008 que aún padecemos. Puede ayudarnos a entender.Mientras vivimos felices en nuestro primermundismoy cuando les prestamos atención lo hacemos desde un punto de vista primermundista, cristiano y blanco.Tenemos varios frentes para elegir:de abrirse un hueco en las noticias por el hermanamiento de su guerrilla, Al Shabab, con Al Qaeda. Además están los piratas, que en cualquier momento pueden reactivarse. Lo mismo pasa con Mali, donde España tendrá más tropas Hay dos crisis en las que: Sudán del Sur y República Centroafricana. Son dos grandes fracasos de la gestión internacional de las crisis. Sudán del Sur se ha convertido en la nueva capital de las violaciones en competencia con el Este de la República Democrática del Congo.Luego están los: los habitantes del Sahel, la tripa desértica de las Áfricas que se encuentra en amenaza permanente de hambrunas.Y estájunto a la de Corea del Norte.que suben hacia Marruecos y Libia en busca de una barcaza para alcanzar Eldorado. A ellos se suman los refugiados que buscan rutas alternativas a Grecia e Italia, las más vigiladas. El Mediterráneo convertido en una fosa común de los sin nombre . Basar el Asad, uno de los mayores culpables, la va a ganar gracias al apoyo de Rusia y al desconcierto europeo y estadounidense. Trump le ha dejado a Putin el papel de poli malo porque el objetivo era derrotar al ISIS. Ya se canta la victoria, pero, sólo ha mutado a grupo terrorista, como lo demuestran numerosos atentados, entre ellos el del Sinaí. Sigue sin haber un plan de acción unificado, cada país tiene su agenda y unos intereses que defender Será un año interesante para, no solo por su evolución política interna. ¿Se atreverá el presidente tuitero a denunciar el acuerdo nuclear firmado por Obama junto a Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania? Apuesten a que sí. Está la presión de Israel y de sus donantes.Arabia Saudí tiene un joven y ambicioso heredero, el. Promete cambios, sobre todo prometedel wahabismo, que sería como renunciar a la esencia del régimen. Tal vez no llegue nunca a ser rey, tal vez nos esté vendiendo humo. Habrá que esperar.Se presenta un año complejo. Y nosotros, además, con lo nuestro.(El último vídeo es el de la primera cena de corresponsales sin Trump. Habrá más ).