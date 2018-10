Carta abierta a una maestra y un maestro

Publicada el 05/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/10/2018 a las 17:10

Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013

Querida maestra, querido maestro:No pretendo, con el título de este artículo, reproducir, al cabo de los años y las décadas, la iniciativa que Lorenzo Milani y sus chavales quisieron desarrollar cuando escribieron una carta desde una sencilla escuela parroquial, en un caserío llamado Barbiana, situado en la localidad de Vicchio, perdido en las montañas de Mugello. La capital, Florencia, estaba a menos de 50 kilómetros. Pero hace 60 años,para muchos de esos niños y niñas, sin carretera, sin luz, sin agua, sin teléfono.Allí escribieron su hermosa Carta a una maestra. Han pasado más de cincuenta años desde que aquel curita incómodo, desterrado por los prelados y confinado en aquel pueblín, murió a causa de un cáncer linfático, sin haber cumplido los 50. El libro ha perdido poca actualidad en susy al papel que nos han asignado en el mismo. Aquel libro me incitó a ser maestro, como su Carta a los jueces me convenció de que la objeción de conciencia, en todas sus formas, sino respeto y admiración de toda la sociedad.Estamos en pleno inicio de curso. Tan sólo en la educación no universitaria contamos con más de 8 millones de alumnas y alumnos y cerca de 700.000 profesoras y profesores. A ellos habría que añadirles millón y medio de estudiantes universitarios y más de 100.000 profesores y profesoras. Sobre una población de casi 46 millones de habitantes, ni poca cosa.Hay quien supone que el poder de la institución educativa es grande. Así parecen pensarlo quienes, cada vez que se refieren a las dramáticas cifras de desempleo, hablan de la formación como si fuera una. O quienes, alarmados por la pérdida de eso que llaman “valores”, buscan la solución en la mejora de la educación.Cuando surge cualquier problema, ya sea de, xenofobia, racismo, pobreza, violencia en cualquiera de sus formas, degradación ambiental y contaminación, abusos, corrupción, movilidad,, cambio climático, obesidad, todo tipo de desmanes, la primera solución es la mejora de la educación.No digo que no, cuidado, soy de los que creo que todo comienza por la educación, pero me parece que la respuesta tiene mucho de mantra, repetitivo y adormecedor,, evitando fijar la atención en otros responsables y otras responsabilidades, personales y colectivas, que deberían ser asumidas.Me parece que es demasiado exigir a personas que, aún con la mejor de las voluntades y suponiendo una vocación que les ha llevado a elegir esta profesión y no otra, no tienen en su mano el ungüento amarillo,. Alguno de esos remedios, milagros y hasta ungüentos, hemos intentado alumbrar, ensayar, inventar, a lo largo de nuestra larga, o corta, carrera profesional, dentro o fuera de la escuela. Pero, decididamente, los milagros –como la inspiración– son caprichosos, la alquimia no siempre sale bien y, en cualquier caso, la inspiración, a vecesLos políticos, muchos padres y madres desconcertados por el cariz que va tomando la vida; las instituciones, empresas y todo tipo de organizaciones,algo que no puede dar. La escuela no inventó este mundo de consumo, ni una sociedad profundamente egocéntrica.No inventó a los, que a la manera de Jano se reparten el papel de guardianes de la puerta que culmina el final de la historia y abre el camino hacia el “No futuro”, precario y caótico. Ni a sus jinetes del apocalipsis, cabalgando sobre el egoísmo, la injusticia, la violencia, el olvido. No inventó internet, ni las redes sociales. No enseñó un, el pelotazo, el éxito fácil, la corrupción.No ha sido la escuela la que ha hecho que nuestra infancia cambie de parecer sobre su, para opinar que las mejores profesiones son ahora las de youtuber, probador de videojuegos, cocinero cinco estrellas, cantante triunfador, habitante temporal en la casa de Gran Hermano y, en todo caso y siempre,que se rifan las marcas para protagonizar campañas publicitarias.La educación ayuda a cambiar cosas. También puede actuar comosociales, económicos, culturales. Puede preparar nuevos caminos, o apuntalar los existentes. Pero no crea empleo, ni cambia la sociedad, si no hay una sociedad que quiera los cambios.Eso sí, espara contar con personas libres, responsables, que trabajen por la igualdad. Es indispensable para dominar la palabra. No sólo la escrita, la hablada, la que escuchas, sino la construida con números, con notas musicales, con formas y colores, con el ritmo del cuerpo. Es, criticarlo, juzgarlo, comunicarlo, compartirlo y reconstruirlo con la creatividad del artista que llevamos dentro, aprendiendo a utilizar los materiales a nuestro alcance.Me parece que la felicidad consiste en eso. O, al menos, en eso se encuentra otra felicidad posible. Y me parece que la escuela es un buen lugar donde ayudar e. Las puertas que conducen a trabajos decentes y vidas dignas. Porque de eso va la escuela, de aprender a vivir.Empezamos en una escuela de Florencia, perdida en mitad de las montañas y quiero terminar con los primeros días de, que me parece premonitoria del papel que debe jugar la escuela: “Cuando yo tenía cinco años, mi madre me decía que la. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, escribí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Les dije que no entendían la vida”.